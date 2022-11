EZRA

EZRA und LHH definieren das Executive Coaching mit der Einführung von EZRAx neu

New York (ots/PRNewswire)

LHH, eine globale Geschäftseinheit der Adecco Group und führender Anbieter von Talentlösungen wird in Zukunft seine Coaching-Services für Führungskräfte virtuell über EZRAx anbieten.

EZRA, ein führender virtueller Coaching-Anbieter, der von LHH, dem erstklassigen Unternehmen für Talentlösungen betrieben wird, gab bekannt, dass er nun alle LHH Coaching-Services für Führungskräfte über seine neue Executive Coaching-Plattform EZRAx erbringen wird. Dieser Schritt ermöglicht es, den Zugang zu erstklassigem, individuellem Leadership-Coaching in Echtzeit anzupassen.

EZRA wurde 2019 als Inkubator im LHH-Ökosystem gegründet und wurde geschaffen, um Coaching über die Führungsebene hinaus zu demokratisieren. Nachdem das ergebnisorientierte Modell von EZRA in den drei Jahren seit seiner Gründung die Anzahl der Sitzungen pro Monat von 12 auf 15.000 steigern konnte, wird es nun das gesamte Executive Coaching, das zuvor von LHH angeboten wurde, durch das moderne High-Touch Coachingerlebnis für Führungskräfte, in der heutigen sich schnell verändernden Landschaft, durchführen.

„Das Geschäftsmodel von LHH liegt im Bereich des Wandels und um Unternehmen auf der ganzen Welt helfen zu können, müssen wir unser Serviceangebot kontinuierlich erneuern und weiterentwickeln. Von Anfang an haben wir an die Mission von EZRA, das Coaching zu demokratisieren, geglaubt, und seit der Einführung von EZRA innerhalb unseres Unternehmens hat sich eindeutig gezeigt, dass sein Modell die Zukunft des professionellen Coachings verkörpert", sagte John Morgan, Präsident von LHH Career Transition & Mobility and Leadership Development.

EZRAx, EZRAS Angebot für Executive Coaching, gehört zu den höchsten Branchenstandards für Coaches, die auf der Plattform aktiv sind, und arbeitet ausschließlich mit ICF Professional Certified Coaches (PCC) zusammen. Das bedeutet, dass sie mindestens 500 Coaching-Stunden absolviert haben, über 5 Jahre Erfahrung im Executive Coaching und 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in der Branche verfügen und im LHH-Ökosystem praxiserprobt sind. Das perfekt abgestimmte, praktische und auf Metriken basierende Delivery-Model von EZRAx hilft Unternehmen bereits dabei, die Mitarbeiterbindung um 77 %, die Verbleibsquote um 14 %, die Beförderungsquoten um 11 % und die allgemeine Verbesserung der Führungsleistung um 58 % zu steigern.

„Unsere Vision für den Erfolg besteht darin, das Potenzial der Führungskräfte weiterzuentwickeln, agil, kollaborativ, einfühlsam und effektiv in der Art und Weise zu sein, wie die heutigen Mitarbeiter sie benötigen", sagte Nick Goldberg, Mitbegründer und CEO von EZRA. „Auf den Schultern der heutigen Führungkräfte lastet sehr viel und sie sind nicht nur für die Geschäftsergebnisse verantwortlich, sondern auch für das Wohlbefinden und die Lebensgrundlagen der Menschen, die für sie arbeiten, und die Gemeinschaften, in denen sie tätig sind. EZRAx existiert, um sicherzustellen, dass Führungskräfte und jede andere Person, die sie Tag für Tag beeinflussen werden, wirklich Erfolg haben können. Wir wissen, dass nichts passieren wird, wenn Führungskräfte weiterhin einem alten Leitfaden folgen, und durch unsere Arbeit mit LHH erschließen wir ein größeres Potenzial in ihnen, um das Maß an Veränderungen zu fördern, das die Menschen in der Belegschaft und darüber hinaus erwarten."

Für ein nahtloses Erlebnis ermöglicht EZRAx den Benutzern:

Unbegrenzte Anzahl von Coaching-Sitzungen, die bis zu 90 Minuten dauern können

Zugriff auf Berichte und Dashboards, die die bisherigen datengestützten Fortschritte abbilden

Dreiersitzungen, damit externe Interessensvertreter und Manager einbezogen werden können, um Ziele besser gemeinsam abzustimmen

Stakeholder-Interviews, bei denen Coaches Feedback von Fachkollegen und Mitarbeitern zusammenstellen, um auf Entwicklungswege für Führungskräfte hinzuweisen

Seit 55 Jahren ist LHH ein Vorreiter in der Entwicklung von Führungskräften. Durch die verstärkte Integration von EZRAx wird LHH weiterhin eine Reihe von flexiblen Lösungen für Leadership Development (LD) bereitstellen, die Führungskräfte in den wichtigsten Phasen ihrer Karriere unterstützen. Mit der Übertragung aller Einzelcoachings zur virtuellen Plattform von EZRAx, wird das LD-Portfolio von LHH weiterhin Angebote der nächsten Generation und Coaching bezogene Bewertungen, die mit EZRA abgestimmt sind, umfassen, was wiederum eine reibungslose Bereitstellung für Kunden in verschiedenen Branchen ermöglicht.

EZRA wird auch weiterhin seine innovativen Coaching-Dienstleistungen für Mitarbeiter auf allen Stufen in mehr als 66 Ländern in Nordamerika, Europa und APAC anbieten, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmer überall Zugang zu der maßgeschneiderten Unterstützung haben, die sie benötigen, um in ihrer Rolle und Karriere zu wachsen.

Weitere Informationen zu EZRAx finden Sie auf https://helloezra.com/ezra-x

Informationen zu EZRA

Als weltweit führender Anbieter von virtuellem Coaching, bietet EZRA individualisiertes Coaching für Führungskräfte, um Mitarbeiter auf allen Ebenen zu fördern und zu ihrer Entwicklung beizutragen – denn Coaching sollte für alle zugänglich sein, nicht nur für die Führungsebene.

Durch sein globales Netzwerk von mehr als 2.000 erstklassigen akkreditierten Coaches hat EZRA bereits mehr als 30.000 Führungskräften und Teams in 91 Ländern geholfen, ihre Leistung, Mitarbeiterbindung und Beförderungsraten quantitativ zu verbessern. Zu den Unternehmen, die EZRA heute nutzen, gehören: AstraZeneca, Coca-Cola, KraftHeinz, Spotify und Reuters.

EZRA wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich. EZRA ist derzeit als unabhängiges Startup innerhalb der Adecco-Gruppe und der LHH-Familien tätig.

Um mehr über EZRA zu erfahren, besuchen Sie: https://helloezra.com/.

Informationen zu LHH

LHH ist ein integrierter Anbieter von Talentlösungen, der Menschen, Teams und Organisationen auf der ganzen Welt dabei hilft, sich auf das, was als nächstes kommt, vorzubereiten. Unsere kompletten HR-Lösungen machen Unternehmen und Karrieren auf der ganzen Welt sicher für die Zukunft. Durch berufliche Neuorientierung und Mobilität, Lernen und Entwicklung sowie Rekrutierungslösungen ermöglichen wir Transformation, und unsere Arbeit ist nie getan, denn es gibt immer ein neues Morgen, auf das wir uns vorbereiten müssen.

Wir bewirken einen Unterschied bei allen, mit denen wir zusammenarbeiten, und wir tun dies mit lokalem Know-how, unterstützt von globaler Infrastruktur und branchenführender Technologie. Die über 8.000 Kollegen und Coaches von LHH verteilen sich über 60 Länder weltweit und arbeiten mit mehr als 15.000 Organisationen, einer Mehrheit davon aus Fortune Global 500 und fast 500.000 Kandidaten pro Jahr zusammen. Gemeinsam gehen wir während der gesamten Talent Journey auf die Bedürfnisse ein und helfen Unternehmen, ihre Fähigkeiten und Einzelpersonen, bessere Zukunftsaussichten zu entwickeln. Es gibt eine Welt voller Möglichkeiten. Packen wir es an.

LHH ist ein globaler Geschäftsbereich der Adecco Group, dem weltweit führenden Unternehmen Talentberatung und -lösungen mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz.

Um mehr über LHH zu erfahren, besuchen Sie: https://www.lhh.com/.

