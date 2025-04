news aktuell Academy

Wirksame Krisenkommunikation bei Cyber-Attacken

Mehrteiliger Online-Workshop mit Zertifikatserwerb (optional)

In diesem Workshop helfen Ihnen die in Krisenkommunikation gestählten Profis der Unternehmensberatung Dunkelblau, sich professionell auf Cyber-Attacken vorzubereiten und im Ernstfall reaktionsfähig zu bleiben.

Termin: 11. Juni - 9. Juli 2025, eine Online-Session je Woche jeweils mittwochs von 10:30 - 12:30 Uhr

Professionelle Vorbereitung auf digitale Attacken, IT-Ausfälle und Cyber-Sabotage

Digitale Angriffe und IT-Sicherheitsvorfälle bringen Unternehmen über Nacht in höchste Not. Ein Ausfall der IT-Systeme, die Sabotage IT-gestützter Abläufe oder die Blockade interner Daten stellen jede Firma vor härteste Belastungsproben. In diesem Workshop erarbeiten Sie sich unter professioneller Anleitung eine professionelle Vorbereitung für wirkungsvolle Reaktionen.

Sie erarbeiten Ihr eigenes Risikoprofil und lernen die wichtigsten Stressfaktoren und die Phasen der Bewältigung einer Cyberkrise kennen. Sie erhalten Tipps für den Einsatz von KI sowie Formulierungshilfen für die professionelle Kommunikation nach innen und außen. In kleinen Gruppen arbeiten Sie gemeinsam an Themen und praktischen Übungen. Rechtliche Tipps eines auf IT-Recht spezialisierten und Handlungsempfehlungen eines BSI-zertifizierten IT-Forensikers runden den Workshop ab.

Inhalte im Überblick

Grundlagen der Krisenkommunikation bei Cyber-Attacken

Kommunikationsstrategie und Elemente der Argumentation

Was Sie zu rechtlichen Fragen und Datenschutz wissen müssen

IT-Forensik und Incident-Response

Die eigene Organisation richtig aufstellen und Prozesse definieren

Interne und externe Stakeholder wirksam adressieren

Der Einsatz von KI in der Stakeholder-Kommunikation

Technische Aspekte in Kommunikationsinhalte übersetzen

Key Facts

Durchführung: online via MS Teams

Teilnahmegebühr: 990 Euro zzgl. MwSt. / 1.178,10 Euro inkl. MwSt.

Erwerb eines Teilnahmezertifikats (optional): 99 Euro zzgl. MwSt. / 117.81 Euro inkl. MwSt.

Veranstalter: news aktuell Academy

Durchführung & Moderation: Stephan Summers, Berater bei Dunkelblau

Anmeldung via E-Mail an academy@newsaktuell.de

Begrenzte Teilnahmeplätze! Anmeldung erbeten bis spätestens 28. Mai 2025

Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 16 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße bis zum 4. Juni 2025 behalten wir uns die Absage oder Verschiebung dieser Veranstaltung vor.

Stornierung: kostenfrei möglich bis 28. Mai 2025

Erwerb eines Teilnahmezertifikats

Neben der regulären Teilnahmebestätigung (kostenfrei) können Sie optional ein Teilnahmezertifikat erwerben (+ 99 Euro zzgl. MwSt). Dafür arbeiten Sie Woche für Woche an zertifikatsrelevanten Aufgaben, zu denen Sie Feedback und Korrekturen von den Referierenden erhalten. Abschließend setzen Sie die erlernten Inhalte in einem realistischen Szenario ein, bei dem strategische und taktische Entscheidungen gefragt sind.

Programm und Ablauf

Woche 1: Grundlagen: Krisenkommunikation bei Cyber-Attacken

Mittwoch, 11. Juni 2025 von 10:30 - 12:30 Uhr

Referentin: Janka Kreißl, Partnerin bei der Unternehmensberatung Dunkelblau und Mitglied im Dialogkomitee beim "Dialog für Cybersicherheit" des BSI

Kickoff

Strategie-Modell bei Cyber-Krisen

Prozesskommunikation und 4-Räume-Modell

Erstellung eines individuellen Risiko-Profils für das eigene Unternehmen

Woche 2: Standard-Phasen einer Cyber-Krise

Mittwoch, 18. Juni 2025 von 10:30 - 12:30 Uhr

Referent: Stephan Summers, Berater der Kommunikationsberatung Dunkelblau und zertifizierter Teilnehmer des Cyber-Sicherheitsnetzwerks

Unterschiedliche Kommunikationsinhalte nach Phase

Zielgruppen priorisieren und Kanäle festlegen

Erstellung eines individuellen Holding-Statements für das eigene Unternehmen

Woche 3: Juristische Dimension: Kommunikation von Datenschutzaspekten

Mittwoch, 25. Juni 2025 von 10:30 - 12:30 Uhr

Referent: Dr. Hauke Hansen, Rechtsanwalt für Datenschutzrecht und Partner der Kanzlei FPS

DGSVO: Artikel 33- und 34-Meldungen in der Kommunikation

8 rechtliche Fallstricke nach einem Cyber-Angriff

Standardformulierungen für die Kommunikation von Datenabfluss

Klassifizierung der eigenen Stakeholdergruppen nach Datenschutzrelevanz in Kleingruppen

Woche 4: Technische Dimension: IT-Forensik und Incident Response kommunizieren

Dienstag, 2. Juli 2025 von 10:30 - 12:30 Uhr

Referent: Marek Stiefenhofer, IncidentResponder des BSI-zertifizierten APT-Dienstleisters r-tec

Alternative Kommunikationskanäle bei Ausfall technischer Systeme

Dictionary: Technisch-Deutsch, Deutsch-Technisch

Technische Zeitpläne in Kommunikationspläne umsetzen

Woche 5: Strategische Entscheidungen und Kernbotschaften

Mittwoch, 9. Juli 2025 von 10:30 - 12:30 Uhr

Referentin: Janka Kreißl, Partnerin bei der Unternehmensberatung Dunkelblau und Mitglied im Dialogkomitee beim "Dialog für Cybersicherheit" des BSI

Einführung in ein realistisches Szenario und gemeinsame Erarbeitung einer ersten Kommunikationsstrategie

Szenario-spezifische Prozesskommunikation und Zeitpläne

Dieser Workshop eignet sich für Mitarbeitende aus Unternehmenskommunikation, PR, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, interner Kommunikation, Vertrieb, IT sowie Geschäftsführer, die aus erster Hand lernen möchten, wie Krisenkommunikation bei Cyberangriffen gelingt, wie man sich optimal vorbereitet und welche Fallstricke dabei zu beachten sind.

Referentinnen und Referenten dieses Workshops:

Janka Kreißl, Partnerin bei der Unternehmensberatung Dunkelblau und gewähltes Mitglied des Dialogkomitees der "Allianz für Cybersicherheit" des BSI

Stephan Summers, Berater der Kommunikationsberatung Dunkelblau und zertifizierter Teilnehmer des Cyber-Sicherheitsnetzwerks

Dr. Hauke Hansen, Rechtsanwalt für Datenschutzrecht und Partner der Kanzlei FPS

Dr. Marek Stiefenhofer, Incident Responder des BSI-zertifizierten APT-Dienstleisters r-tec

