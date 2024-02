news aktuell Academy

SEO-gerechte Pressemitteilungen und PDFs erstellen

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Hamburg (ots)

Das Schreiben von Pressemitteilungen folgt eigenen Regeln. Dabei beachten jedoch nur wenige PR-Profis die Funktionalität der gängigen Suchmaschinen, v. a. Google. Das ist ein kleines, aber teils folgenschweres Versäumnis. Denn im Kampf um Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit in der Content-Flut braucht es SEO-optimierte Texte und Dokumente. Um ein "gutes" Ranking in den Suchergebnissen zu erhalten, ist zudem die eigene Website essenziell. Worauf es dabei ankommt, erläutert Michelle van der Veen in diesem Webinar.

Praxisnahe Tipps für eine bessere Auffindbarkeit Ihrer Pressemitteilung bei Google & Co

Journalistinnen und Journalisten, die sich über bestimmte Themen informieren, starten ebenso wie die meisten anderen Menschen mit einer Google-Recherche. Pressemitteilungen, insbesondere solche im PDF-Format, gelangen dabei nicht ohne Weiteres auf die erste Seite der Suchergebnisse. Um in den Suchergebnissen an prominenter Stelle gefunden zu werden, müssen Pressemitteilungen und Dokumente die richtigen Anforderungen erfüllen.

Michelle van der Veen erläutert, worauf es für die Sichtbarkeit ankommt und wie wichtig Headlines, Keywords und korrekte Textstrukturen sind. Sie lernen, wie Sie Ihre Texte optimieren können. Und warum multimediale Inhalte und hochwertige Links relevant sind, aber auf die richtige Art zum Einsatz kommen sollten.

Programm

Worauf Suchmaschinen bei der Darstellung der Ergebnisse achten

SEO-gerechte Pressemitteilung: so geht´s

Die passenden Keywords für Headline und Text finden

Die richtigen Textstrukturen berücksichtigen

Mit einfachen Tricks ein für Suchmaschinen geeignetes PDF erstellen

Das Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche und Kommunikatorinnen, die ihre Pressemitteilungen und PDF-Dokumente über Suchmaschinen besser auffindbar machen möchten.

Referentin und Digitalexpertin Michelle van der Veen arbeitet bei Danone als Global Direct Commerce Lead. In einer früheren Station war sie als Head of Digital bei der Netzwerkagentur Grayling in Frankfurt tätig, wo sie das digitale Beratungsangebot u.a. im Bereich SEO maßgeblich ausbaute. Sie verantwortete zudem verschiedenste digitale Projekte im Kunst- und Kulturbereich. Sie ist Expertin für datengetriebene Kommunikation, User Experience, SEO und Content-Strategie.

Eckdaten für das Online-Seminar SEO-gerechte Pressemitteilungen und PDFs erstellen

Termin: Freitag, 19. April 2024, 11:00 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. Mwst., 136,85 EUR inkl. Mwst.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

