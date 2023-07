Content-Strategien für LinkedIn / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Nadja Amireh zeigt verschiedene inhaltliche Ausrichtungen, um auf LinkedIn konkrete Kommunikationsziele zu erreichen. Jeder dieser Ansätze bietet unterschiedliche Möglichkeiten, stellt jedoch auch spezielle Anforderungen an die jeweiligen Content-Verantwortlichen. Anhand von Best Practice-Beispielen erhalten Sie konkrete thematische Anregungen, die Sie für Ihre eigene Arbeit inspirieren können.

Mit diesen Inhalten können Sie im Business-Netzwerk LinkedIn punkten

Es gibt zahlreiche Gründe für Unternehmen, LinkedIn gezielt für die externe Kommunikation zu nutzen. Die Plattform wächst rasant und die Features und technischen Möglichkeiten werden immer vielfältiger. Mit der richtigen Content-Strategie können Unternehmen hier glänzen, Interessenten und potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf sich aufmerksam machen und ihre Stakeholder adressieren.

Für den nachhaltigen Erfolg auf LinkedIn ist es wichtig, für die jeweils relevanten Zielgruppen zur passenden Zeit den richtigen Content zu bereitzustellen. Dafür muss man die eigenen Kommunikationsziele im Blick behalten und die verfügbaren inhaltlichen Optionen immer wieder hinterfragen. Nadja Amireh zeigt, worauf es beim optimalen Match von Zielsetzung und Inhalt ankommt und wie sich der Erfolg dieser Strategien messen lässt.

Programm

LinkedIn für...

... Unternehmenskommunikation

... Corporate Influencer

... Recruiting

... Vermittlung von Know How und Expertise

... Positionierung von CEO, Geschäftsführung oder Fachexperten

Das Webinar richtet sich an Kommunikations-, PR-, und Social-Media-Verantwortliche in Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Das Webinar richtet sich an alle, die LinkedIn strategisch für unterschiedliche Kommunikationsziele einsetzen möchten und bereits über erste Praxiserfahrungen auf dieser Plattform verfügen.

Die Social-Media- und PR-Expertin Nadja Amireh ist Inhaberin der Agentur Wake up Communications aus Düsseldorf. Seit 2013 betreut sie mit ihrem Team verschiedene Kunden aus den Bereichen B2B und B2C mit dem Fokus Content-Kreation und Community Management. Zuvor war sie lange Zeit auf Konzernseite in der Unternehmenskommunikation von Henkel tätig. Besonders intensiv beschäftigt sie sich mit Marken- und Krisenkommunikation. Nadja Amireh ist zudem Autorin von Fachveröffentlichungen und Vortragsreferentin.

Eckdaten für das Online-Seminar Content-Strategien für LinkedIn

Termin: Donnerstag, 26. Oktober 2023, 09:30 - 11:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. Mwst. / 124,95 Euro inkl. Mwst

Mindestzahl Teilnehmende: 10

Stornierung: kostenfrei möglich bis eine Woche vor Durchführung

