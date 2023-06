news aktuell Academy

Medientraining kompakt: Inhouse-Expert:innen auf Interviews vorbereiten

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Sie haben erfolgreich eine Expertin oder einen Experten aus Ihrem Haus für ein Interview vermittelt. Die Themen kennt sie oder er gut, aber es fehlt noch die Routine im Umgang mit Journalist:innen? Wie können Sie diese Person für die wichtigsten Dos and Don'ts in Interviewsituationen sensibilisieren? Vera Klopprogge macht Sie in 90 Minuten fit, wie Sie selbst ein kurzes Medientraining in Ihrem Unternehmen durchführen können.

Termin: Dienstag, 10. Oktober 2023, 09:30 - 11:00 Uhr

Kernbotschaften erarbeiten, auf Fragen souverän antworten, kompakt formulieren - so gelingt der Medienkontakt für die internen Fachleute

Als PR-Verantwortliche sind Sie selbst routiniert im Umgang mit den Medien. Für Expertinnen und Experten aus Ihrem Haus, die zum ersten Mal ein Interview geben, ist die Zusammenarbeit mit Journalist:innen aber vielleicht noch neu. In diesem Webinar erarbeiten wir, wie Sie Expert:innen aus Ihrem Haus dabei unterstützen können, Interviews richtig vorzubereiten und mit Erfolg durchzuführen. Dabei beschäftigen wir uns mit Kernbotschaften, Frage- und Antworttechniken und was Sie als PR-Verantwortliche für ein gelungenes Interview beitragen können. Sie bekommen Tipps und Tricks, wie Sie selbst ein kurzes Medientraining durchführen und damit noch mehr Expert:innen für die Medienarbeit begeistern können.

Programm

Expert:innen für Interviews gewinnen

Kernbotschaften entwickeln

Dos and Don'ts in Interviewsituationen

Ein Medientraining konzipieren

Checkliste für das nächste Interview

Inspiration anhand von Praxisbeispielen

Das Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche und -Berater:innen, die selbst kurze Medientrainings geben wollen und noch mehr oder andere Expertinnen und Experten im eigenen Haus oder im Kundenkreis für die Medienarbeit gewinnen möchten.

Referentin Vera Klopprogge hat 15 Jahre Berufserfahrung in PR und Marketing, unter anderem als Leiterin Corporate Communications bei Forschungseinrichtungen und Universitäten und als Leiterin Marketing bei der Gebäudetechniksparte von Siemens. Seit 2012 gibt die studierte Germanistin und Kommunikationswissenschaftlerin ihr Know-how in Workshops und Vorträgen weiter. Mitte 2023 hat sie ihre Leidenschaft - ihr Wissen aus der Praxis weiterzugeben - zu ihrem Vollzeitjob gemacht und ist mit Vera Klopprogge Kommunikation & Training selbständig.

Eckdaten für das Online-Seminar Medientraining kompakt: Inhouse-Expert:innen auf Interviews vorbereiten

Termin: Dienstag, 10. Oktober 2023, 09:30 - 11:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. Mwst. / 124,95 Euro inkl. Mwst.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

Hier geht´s zur Anmeldung.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuell