ESG-Reports: So informieren Unternehmen glaubhaft, transparent und wirksam

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Kunden, Investoren und sonstige Stakeholder erwarten von Unternehmen und Marken eine glaubhafte Reaktion auf die ökologischen, gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit. Im ESG-Report spiegelt sich, was Unternehmen tun, um zu Fragen der Nachhaltigkeit, Sozialem und guter Unternehmensführung angemessene Antworten zu finden. Doch es ist nicht immer leicht, die Berichterstattung für unterschiedliche Zielgruppen wirkungsvoll und überzeugend zu gestalten. Dieses Webinar stellt dar, wie Unternehmen den Weg zum eigenen Report erfolgreich meistern.

Termin: Dienstag, 7. März 2023, 9.30 - 11.00 Uhr

Corporate Social Responsibility (CSR) und ESG-Reporting als zentraler Bestandteil der Unternehmenskommunikation

Nachhaltigkeitsreporting hat seit der Einführung der EU-Richtlinie zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung im Jahr 2014 und der Verabschiedung des entsprechenden Umsetzungsgesetzes CSR-RUG auf deutscher Ebene stark an Bedeutung gewonnen. Der aktuell vorliegende Entwurf für eine Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wird voraussichtlich ab 2024 zu einer erheblichen Ausweitung und Verschärfung der gesetzlichen Verpflichtung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen führen. Auch mittelständische Unternehmen werden dann zur Berichterstattung verpflichtet sein.

Zudem steigt die Nachfrage nach Informationen zu nachhaltigem und sozialen Handeln durch die Öffentlichkeit, durch Abnehmer, Stakeholder und Investoren. Eine zentrale Herausforderung liegt darin, dass ein Nachhaltigkeits- oder ESG-Report von verschiedenen Anspruchsgruppen gelesen wird - sowohl intern als auch extern. Jede dieser Gruppen hat einen anderen Fokus und zieht dementsprechend eine andere Quintessenz aus diesem Bericht.

Was die verschiedenen Blickwinkel und Erwartungen verbindet, ist die Suche nach Informationen und Einordnung. Und die Suche nach dem "Reason why" eines Unternehmens. Dabei wecken Zahlen alleine keine Emotionen. Um das Unternehmen und seine Aktivitäten tatsächlich erlebbar zu machen, braucht es ein überzeugendes Narrativ. Expertin Inga Mücke erklärt, was Sie dazu wissen müssen.

Programm

Einführung in die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen

Standards und Rahmenwerke zur Berichterstattung: Global Reporting Initiative (GRI SRS), Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK), Sustainable Development Goals (SDGs), Fortschrittsbericht des UN Global Compact. SASB, IIRC

Projekt Nachhaltigkeitsreporting: Die wichtigsten Schritte zum Nachhaltigkeitsbericht - von Stakeholder-Analysen, Wesentlichkeits-Analysen und Nachhaltigkeitsprogrammen

Inhalte vermitteln und Leser*innen emotional abholen: Warum Storytelling als Darstellungstechnik so hilfreich ist

Wie Sie Greenwashing vermeiden

Was Sie schon immer zu Nachhaltigkeits- und ESG-Reports wissen wollten: Q&A

Das Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche und Kommunikator*innen, die noch keine Routine im Umgang mit der Erstellung von Nachhaltigkeits- und ESG-Reports haben und sich für einen professionellen Angang präparieren wollen

Referentin des Webinar ist Inga Mücke, seit mehr als 15 Jahren als Beraterin für PR, Storytelling und Branding aktiv. Sie arbeitet für Unternehmen, Organisationen, Agenturen und selbstständig in den Bereichen (Green-)Tech, urbane Kreislaufwirtschaft, Kunst und Kultur, Mode, Design sowie Food und Lifestyle. Außerdem schreibt sie gelegentlich als freie Autorin. Sie gründete im Januar 2022 mit ildsjeler.studio ein ko-kreatives Kommunikations-Netzwerk für PR, Journalismus und Nachhaltigkeitskommunikation.

Eckdaten für das Online-Seminar ESG-Reports: So informieren Unternehmen glaubhaft, transparent und wirksam

Termin: Dienstag, 7. März 2023, 09:30 - 11:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. MwSt. / 124,95 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße für die Gewährleistung der Durchführung: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

