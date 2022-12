Earthfirst Films

Earthfirst® Films kündigt Führungswechsel an

Earthfirst® Films kündigt organisatorische Änderungen an, um auch weiterhin technologisch führend bei nachhaltigen Verpackungslösungen zu bleiben.

Der Geschäftsführer George Thomas hat seinen Rücktritt zum Ende des Kalenderjahres angekündigt.

Der jetzige Vorstandsvorsitzende und Finanzdirektor Michael DuFrayne wird die Aufgaben des Geschäftsführers von George Thomas übernehmen und weiterhin Vorstandsvorsitzender bleiben.

Harvi Basko, Stellvertretender Finanz- und IT-Direktor, wird zum Finanzdirektor berufen und übernimmt die Leitung der Bereiche globale Finanzen, IT und Personalwesen.

Tim Austin, Stellvertretender Vertriebsdirektor in Nord-, Mittel- und Südamerika, trat dem Unternehmen am 7. November bei und untersteht Günther Winnerl, Chief Commercial Officer. Austin wird das Vertriebsteam in Nord-, Mittel- und Südamerika leiten.

DuFrayne erklärte: „Während seiner 10-jährigen Amtszeit hat George Thomas das Unternehmen erfolgreich von einem Folienvertriebsunternehmen zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Produktion von Biopolymerfolien entwickelt. Seine Führungsqualitäten sind in diesem Unternehmen, unseren Angestellten und unserer gemeinsamen Leidenschaft für die Nachhaltigkeit von Verpackungen verankert. Wir danken George Thomas von Herzen für seinen enormen Beitrag und wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand. Wir richten unseren Fokus auch weiterhin auf internationales Wachstum, um die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen zu befriedigen. Das von uns zusammengestellte Team ist bestens aufgestellt, um unser Tempo zu beschleunigen und unsere strategischen Initiativen umzusetzen. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit fortzusetzen. Ich beglückwünsche Harvi Basko zu seiner Beförderung und freue mich, Tim Austin in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen."

Earthfirst® Folien sind nach DIN CERTCO für die industrielle Kompostierbarkeit und nach dem TÜV Österreich für die Kompostierbarkeit im Haushalt zertifiziert. Alle Earthfirst-Folien sind FDA-konform und sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln.

