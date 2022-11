National Institute for South China Sea Studies, China

Das Symposium Global Maritime Cooperation and Ocean Governance 2022 ging in Sanya erfolgreich zu Ende

Sanya, China

SANYA, China, 7. November 2022 /PRNewswire/-- Am 3. und 4. November fand das Symposium Global Maritime Cooperation and Ocean Governance 2022 erfolgreich in Sanya, Hainan, statt.

Das Symposium wurde gemeinsam vom China-Southeast Asia Research Center on the South China Sea, dem Huayang Research Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, der China Ocean Development Foundation und dem National Institute for South China Sea Studies gesponsert.

Wang Yi, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh, Staatsrat und Außenminister, überbrachte eine Videobotschaft. Liu Zhenmin, ehemaliger Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen, Wang Hong, Vizeminister des chinesischen Ministeriums für natürliche Ressourcen, Deng Xijun, Botschafter der chinesischen Mission bei der ASEAN, und Michael Lodge, Generalsekretär der Internationalen Meeresbodenbehörde, hielten Videoansprachen.

Wang Yi erklärte, dass China bereit sei, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um den von Präsident Xi vorgeschlagenen Geist einer maritimen Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft aufrechtzuerhalten, die maritime Entwicklung mit der Sicherheit in Einklang zu bringen und maritime Zusammenarbeit und Meerespolitik zu fördern. Erstens müssen wir gemeinsam die maritime Sicherheit schützen. Wir müssen maritime Konflikte friedlich beilegen. Zweitens müssen wir gemeinsam die maritime Entwicklung fördern. Wir müssen die maritime Konnektivität fördern und den reibungslosen Ablauf des Seeverkehrs und der Industrieketten sicherstellen. Drittens müssen wir gemeinsam über die Meerespolitik diskutieren. Wir müssen uns an einen echten Multilateralismus halten und und das auf die Vereinten Nationen ausgerichtete Governance-System weiter verbessern.

Liu Zhenmin stellte die 2022 UN Ocean Conference und ihre Ergebnisdokumente vor und betonte, dass die Ozeane der Schlüssel zu globaler nachhaltiger Entwicklung und Wohlstand sind, da sie 50 % des von den Menschen benötigten Sauerstoffs liefern und für die Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels von entscheidender Bedeutung sind. Alle Länder müssen mehr konzertierte Maßnahmen zum Schutz und zur friedlichen Nutzung der Ozean- und Meeresressourcen ergreifen, um eine nachhaltige Meeresentwicklung zu fördern und um für einen gerechten blauen Ozean zu sorgen.

Wang Hong sagte, dass der globalen Meerespolitik tiefgreifende Anpassungen und Veränderungen bevorstehen. Angesichts dieser Krisen kann kein Land oder keine Region dies allein bewältigen. China ist bereit, die Zusammenarbeit mit anderen Ländern auf der ganzen Welt weiter zu vertiefen, das gegenseitige Vertrauen zu stärken, Herausforderungen gemeinsam anzugehen, Lücken in der maritimen Entwicklung zu schließen, eine qualitativ hochwertige Entwicklung von „Belt and Road" zu fördern und der Region und der internationalen Gemeinschaft mehr öffentliche Meeresdienstleistungen und -produkte zur Verfügung zu stellen und so die chinesische Weisheit in die globale Meerespolitik einzubringen.

Michael Lodge erklärte, dass die Zahl der Projekte zur Erkundung des Tiefseebodens von 6 im Jahr 2001 auf 31 im Jahr 2022 gestiegen ist, an denen 22 verschiedene Länder beteiligt sind, darunter 12 Entwicklungsländer. Die wachsende Nachfrage nach Bodenschätzen hat Länder und multinationale Unternehmen dazu veranlasst, die Entwicklung von Bergbautechnologien und die Bewertung von Optionen für die Projektimplementierung zu beschleunigen. Er rief zu einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den Ländern auf, um ein umfassendes Regelwerk und Standards für den Tiefseebergbau und damit zusammenhängende Aktivitäten zu entwickeln und umzusetzen und ein globales Governance-System aufzubauen, das alle Länder repräsentiert, einschließlich Binnenstaaten und kleine Inselentwicklungsländer.

