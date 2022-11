Legendary Hotels & Resorts ehf

Europaweiter Hotelbetreiber eröffnet 12 Standorte in ganz Island

Reykjavik, Island (ots/PRNewswire)

Ein brandneuer Hotelbetreiber, Legendary Hotels and Resorts, wird in den nächsten zwei Jahren auf dem isländischen Gastgewerbemarkt Fuß fassen und verfolgt ambitionierte Pläne, ein Portfolio von 12 Hotels zu bauen, zu kaufen oder umzufirmieren. Das erste Hotel in Südisland ist bereits gekauft und Anfang 2023 soll die vollständige Umfirmierung beginnen.

Jeder Standort wird den hohen Ansprüchen des Unternehmens an Luxus und Komfort gerecht werden. Dazu gehören flexible Check-in- und Check-out-Zeiten, kostenloses drahtloses High-Speed-Internet als Standard, eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und häuslicher Komfort sowie ein nahtloser Flughafentransfer, der für einen problemlosen Gesamtablauf sorgt. Die Hotelgäste werden außerdem eine Auswahl der besten Kaffees und Weine Islands, ein köstliches internationales Frühstücksangebot und den besten professionellen Service durch ein freundliches und kompetentes Team genießen.

Dmitrijs Stals, CEO und Gründer von Legendary Hotels and Resorts, kann auf eine 14-jährige Erfahrung im Gastgewerbe zurückblicken und verfügt über ein umfangreiches Portfolio erfolgreicher Investitionen in der Branche. Dmitrijs erklärte:

„Jetzt, da das Schlimmste der COVID-Pandemie hinter uns liegt, sind wir optimistisch, was das Wachstum der Reisebranche in den nächsten fünf bis zehn Jahren anbelangt, und haben eine breite Palette an interessanten Wachstumsmöglichkeiten in Europa ausfindig gemacht. Wir sind vom Erfolg unseres neuen europaweiten Projekts überzeugt und freuen uns darauf, unsere Kunden mit schönen Räumen, umfassendem Komfort und erstklassigem Service zu überraschen und zu begeistern."

Legendary Hotels and Resorts ehf. ist ein Unternehmen mit Sitz in Reykjavik, der Hauptstadt Islands, und wird auch künftig nach weiteren Möglichkeiten in Nordeuropa und in anderen Regionen suchen. Das eingespielte Team kümmert sich eingehend um die Zufriedenheit und das Wohlergehen jedes einzelnen Gastes. Alle Hotelkonzepte werden auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung im Gastgewerbe und mit Hilfe von Rentabilitätsstudien von einer der „Big Four"-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entwickelt – eine sichere und zuverlässige Investition mit großem Wachstumspotenzial. Halten Sie sich auf dem Laufenden!

Original-Content von: Legendary Hotels & Resorts ehf, übermittelt durch news aktuell