CHINA PUBLICATIONS IMPORT AND EXPORT (GROUP) CORPORATION

CPG Book Fest präsentiert seinen Besuchern weltweit das Beste aus der chinesischen Literatur

Peking (ots/PRNewswire)

Das dritte jährliche CPG Book Fest fand vom 18. Juli bis 18. Oktober statt. Während des dreimonatigen Buchfestes können Kunden bei CPG Great Books von Sonderrabatten von Verlagen der China Publishing Group profitieren. Wie auch bei den beiden vorherigen Festen haben seltene alte Bücher und Datenbanken zur chinesischen Geschichte und Kultur die Aufmerksamkeit der ausländischen Universitätsbibliotheken auf sich gezogen, insbesondere Forschungsbücher, die sich auf chinesische Charaktere und Archäologie beziehen. Das Fest ging am 18. Oktober erfolgreich zu Ende.

Die China Publishing Group (CPG) hat stets daran festgehalten, eine Brücke und ein Bindeglied der Kultur zu sein, und hat weiterhin die Kommunikation und den Austausch der Sinologie-Forschung zwischen China und der Welt gefördert. „Chatte mit uns", eine Aktion, die speziell von CPG Book Fest geplant wurde, wurde einstimmig von den Verlagen und Bibliotheken weltweit gelobt. Die Veranstaltung veranlasste Gulian (Beijing) Media Tech Co. Ltd. dazu, dass Datenbank-Verleger Online-Dialoge mit Bibliothekaren der Ohio University, der Princeton University, der University of British Columbia usw. führen, die es den Verlegern ermöglichten, die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer zu ermitteln, und dadurch können Bibliothekare außerdem die Funktionen der Datenbank genauer verstehen. Die von Gulian veröffentlichte chinesische Datenbank für klassische alte Bücher ist auch bei Forschungseinrichtungen und Universitäten beliebt.

Li Guoqing, Direktor der chinesischen/koreanischen Abteilung der Bibliothek der Ohio State University, sagte: „Die von der China Publishing Group veröffentlichten Bücher sind hochwertig und stehen seit jeher im Mittelpunkt der ostasiatischen Bibliotheken in Übersee. Mit weiteren „CPG Book Fests" werden ausländische Bibliothekare dabei unterstützt, chinesische hochwertige Bücher und elektronische Inhalte zeitnah auszuwählen, wodurch wertvolle Austauschmöglichkeiten für ausländische Bibliotheken und inländische Verlage geschaffen werden."

Seit der ersten Veranstaltung wurde das CPG Book Fest kontinuierlich angepasst und verbessert, was der China Publishing Group viel Lob von der globalen Verlagsbranche einbrachte und sie zu einer chinesischen „Kulturkarte" macht. Über 60 Veranstaltungen wurden auf YouTube, Facebook und Twitter mit mehr als einer Million Aufrufen veröffentlicht. Über 300 globale Medienkanäle aus 100 Ländern berichteten über das PG Book Fest.

Das CPG Book Fest wird von der China Publishing Group Corporation (CPG) gesponsert und von der China National Publications Import and Export (Group) Corporation (CNPIEC) organisiert.

China Publishing Group Corporation (CPG) ist die größte und einflussreichste Handels- und Fachverlagsgruppe in China. International war es der einzige chinesische Verleger, der es unter die Top 500 der asiatischen Marken schaffte. CPG besitzt 28 Verlage, Buchhandlungen und Niederlassungen in Übersee, deren Geschäftstätigkeit sich auf über 130 Länder und Regionen erstreckt.

CPG Great Books ( www.CPGGreatBooks.com) bietet hochwertige eBooks der renommiertesten chinesischen Verlage der China Publishing Group. Mit Tausenden von eBooks und Unterbibliotheken mit besonderen Schwerpunkten wie der Sinologie dient die Plattform Akademikern und Studierenden im Bereich der Ostasienkunde. Im Rahmen des CPG Book Fest werden den Kunden interessante Rabatte angeboten.

Gulian (Beijing) Media Tech Co., Ltd ist ein digitaler Fachverlag für alte Bücher, der sich mit digitalen Publikationen und Dienstleistungen der traditionellen chinesischen Kultur beschäftigt. Es ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zhonghua Book Company und gehört zur China Publishing Group.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cpg-book-fest-prasentiert-seinen-besuchern-weltweit-das-beste-aus-der-chinesischen-literatur-301668102.html

Original-Content von: CHINA PUBLICATIONS IMPORT AND EXPORT (GROUP) CORPORATION, übermittelt durch news aktuell