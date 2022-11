Nash Squared

Nash Squared: Trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen sind die weltweiten Technologieausgaben laut der weltweit größten Umfrage zur Digital Leadership auf den dritthöchsten Stand seit mehr als 15 Jahren gestiegen

Aber Investitionen in neue Technologien wie KI und Big Data gehen zurück, was Innovationen bedroht

Die Angst vor Cyberkriegsführung nimmt erheblich zu, da es immer mehr Angriffe gibt

Mehr als die Hälfte der großen Unternehmen sind von einem Cyberangriff betroffen

Der Mangel an technischem Fachpersonal ist andauernd hoch, da die Lohn- und Gehaltsforderungen untragbar werden

Frauen in der Technik, die sich in eine positive Richtung bewegen, unterstützt durch hybrides Arbeiten

Obwohl 87 % der digitalen Leader einen wirtschaftlichen Rückgang erwarten, werden die weltweiten Technologieausgaben in diesem Jahr auf den dritthöchsten Stand seit mehr als 15 Jahren steigen. Über die Hälfte (52 %) der digitalen Leader erwarten, dass sich ihr Budget für Technologie erhöhen wird, und nur 12 % gehen davon aus, dass ihr Budget sinkt, so die weltweit größte und am längsten laufende Umfrage unter führenden Technologieentscheidungsträgern.

Der Nash Squared Digital Leadership Report hat jedoch in Zusammenarbeit mit CIONET festgestellt, dass die Investitionen in neuen Technologien wie KI und Big Data zurückgegangen sind, was die Innovationsmöglichkeiten durch weltweite wirtschaftliche Instabilität bedroht. Obwohl die Investitionen in Cloud nach wie vor hoch sind (63 % berichten über eine großflächige Nutzung), kürzen Unternehmen ihre Investitionen in alle anderen Technologien (Big Data, AI/ML und RPA), die für Innovationen und einen Wettbewerbsvorteil entscheidend sind.

Bev White, CEO von Nash Squared, sagte:

„Der wirtschaftliche Gegenwind legt zu und die Indikatoren drehen ins Minus – dennoch oder sogar deshalb sind sich die Unternehmen bewusst, dass Investitionen in Technologie nach wie vor entscheidend sind. Um sowohl die Effizienz von dem zu maximieren, was sie bereits haben, als auch unter höchst unvorhersehbaren Bedingungen agiler und reaktionsfähiger zu werden, ist Technologie die wesentliche Grundlage. Während die Investitionsabsichten in Technologie seit über 15 Jahren auf dem dritthöchsten Niveau liegen, gibt es Anzeichen dafür, dass einige Unternehmen Investitionen in Bereichen wie KI und Big Data einschränken. Die Gründe dafür sind verständlich, aber die Unternehmen sollten darauf achten, dass Sie nicht zu stark eingeschränkt werden."

