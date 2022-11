METAVERSE World

METAVERSE WORLD PRÄSENTIERT DAS NEUE ECHTZEIT-FUSSBALLSPIEL „META FOOTBALL"

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Laden Sie das Spiel noch heute auf Google Play, App Store und PC (über The Cube) herunter

METAVERSE World, eine Blockchain-Tochtergesellschaft von Netmarble F&C, hat mit „META FOOTBALL" ein neues 5-gegen-5-Echtzeitspiel auf den Markt gebracht. Spieler auf der ganzen Welt (mit Ausnahme von China) können diesen neuen Titel heute auf Google Play, App Store und der eigenentwickelten PC-Plattform des Unternehmens, The CUBE, herunterladen.

„META FOOTBALL" wurde mit Unreal Engine 4 gebaut und ist ein Spiel im Straßenstil, das sich durch schnelle 5-gegen-5-Spiele mit einfach zu bedienender Steuerung auszeichnet. Spieler können eine Vielzahl von detaillierten Platzstrategien erstellen, indem sie ein Team aus Spielern mit verschiedenen Fertigkeiten zusammenstellen.

Fünf Spieler werden einem Team zugeteilt, und zu Beginn des Spiels können sie sich jeweils für die Position eines Stürmers, Verteidigers, Mittelfeldspielers oder Torwarts entscheiden. Die Teams konkurrieren um Ruhm durch die Teilnahme am Liga-Modus („Division") mit Echtzeitpaarung pro Ebene oder indem sie in „Arena", einem einzigartigen PVP-Modus, gegeneinander antreten, bei dem Spieler für gewonnene Spiele belohnt werden.

„META FOOTBALL" ist ab sofort in Google Play, im App Store und in The Cube, einer von METAVERSE World entwickelten Blockchain-Plattform, verfügbar. Das Spiel wird in Zukunft Blockchain-Funktionen als Teil progressiver In-Game-Updates anbieten.

METAVERSE World ist eine Blockchain-Tochtergesellschaft von Netmarble F&C, die die Vision von Netmarble auf die Sektoren NFTs und Metaversum ausdehnt. Das Unternehmen ist vor kurzem dem Metaverse Standards Forum beigetreten, um seinen Beitrag zur Förderung der Metaversum-Technologie zu leisten.

Informationen zu METAVERSE World

METAVERSE World ist eine Tochtergesellschaft von Netmarble F&C, das mit „The Seven Deadly Sins: Grand Cross" weltweit erfolgreich war. Metaverse World betreibt „FNCY", eine WEB-3-Unterhaltungsplattform, die Spiele, den digitalen Menschen, verschiedene Formen der Unterhaltung, digitale Inhalte (Web-Novel, Web-Toons), E-Commerce, digitale Geldbörse und vieles mehr zusammenbringt. Das FNCY-Mainnet mit seiner Spitzentechnologie soll demnächst veröffentlicht werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1933382/1.jpg

Original-Content von: METAVERSE World, übermittelt durch news aktuell