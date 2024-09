Delectrik

Delectrik bringt Multi-MWh-Durchflussbatterielösung für Großanwendungen in der Bereichen Gewerbe, Industrie und Versorgungsdienstleistungen auf den Markt

Gurgaon, Indien (ots/PRNewswire)

Delectrik Systems Pvt. Ltd. gibt die Markteinführung eines auf Vanadium-Durchflussbatterien basierenden Energiespeichersystems im Multi-MWh-Maßstab für groß angelegte kommerzielle, industrielle und versorgungstechnische Anwendungen bekannt. Die primäre Komponente besteht aus einer 2-MW- und 10-MWh-Durchflussbatterie (5-Stunden-Speicher), die zu Projekten mit einer Kapazität von mehr als 100 MWh kombiniert werden können. Bei großen Projekten wird die installierte Kapazität pro Acre etwa 200 MWh betragen. Die erste Anlage im MWh-Maßstab, die auf dieser Produktarchitektur basiert, wird im ersten Halbjahr 2025 in Indien in Betrieb gehen.

Delectrik hat Durchflussbatterien von kleinen 10 kWh bis hin zu containerisierten Systemen im MWh-Maßstab entwickelt und installiert. Die bestehende Containerlösung ist für C&I-Anwendungen mit einer Kapazität von unter 10 MWh geeignet. Mit dem neuen Produkt zielt das Unternehmen nun darauf ab, die sich rasch entwickelnden Großanwendungen in der Gebäudetechnik und im Versorgungsbereich zu bedienen.

Dr. Vishal Mittal, der Gründer und CEO von Delectrik, erklärt: „Delectrik hat sich zunächst auf die Entwicklung von internationalen Märkten konzentriert und exportiert derzeit in 9 Länder auf 5 Kontinenten. Bei steigendem Volumen wird das Unternehmen versuchen, in wichtigen Regionen Fertigungs-/Montagezentren einzurichten, um den lokalen Markt zu bedienen. Mit dieser Absicht haben wir in Australien unsere erste Tochtergesellschaft im Ausland gegründet. Wir wollen sicherstellen, dass wir „Made in India" nicht nur in Indien, sondern auch in wichtigen internationalen Märkten anbieten können. Neben der weiteren Expansion in diese Märkte wird das Unternehmen den Schwerpunkt verstärkt auf die Skalierung des indischen Inlandsmarkts legen, insbesondere auf der Grundlage seiner groß angelegten Durchflussbatterielösung."

„Zusätzlich zum direkten Verkauf der Batterien möchte das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Delectrik Esaas Pvt. Ltd. Energiespeichersysteme nach dem Opex-Modell anbieten. Derzeit können Unternehmen nur einen Teil ihres Energiebedarfs mit erneuerbarem Strom decken. Durch den Einbau eines Speichers können sie fast vollständig auf grüne Energie umsteigen und gleichzeitig ihre Energierechnung senken. Die Stromgestehungskosten von Fotovoltaik und Strombatterie sind in einigen Regionen bereits niedriger als die Strompreise für gewerbliche und industrielle Verbraucher."

Gemäß dem Nationalen Elektrizitätsplan (NEP 2023) wird in den Jahren 2031/2032 der Gesamtbedarf Indiens an stationären BESS-Kapazitäten 411 GWh betragen. Dies stellt eine große Chance für den Einsatz kostengünstiger BESS mit langer Lebensdauer dar, wie etwa die Vanadium-Redox-Durchflussbatterien von Delectrik.

