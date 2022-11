Hainan Provincial Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports

Die auf chinesischen und ausländischen Videoplattformen veröffentlichte Mini-Dokumentation zeigt die südchinesische Insel Hainan

Haikou, China (ots/PRNewswire)

Eine Mini-Dokumentation in englischer Sprache über die südchinesische Inselprovinz Hainan wurde auf mehreren Videoplattformen im In- und Ausland veröffentlicht, darunter IQIYI, Youku, NetEase Video, TV.sohu.com, Facebook, Twitter und theworldofchinese.com. Die Mini-Dokumentation mit dem Titel „One Minute China – Hainan" wurde gemeinsam von der Abteilung für Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen und Sport der Provinz Hainan und der Commercial Press produziert.

Mit dezent und taktvoll inszenierten Bildern und Aufnahmen nimmt die Mini-Dokumentation chinesische und ausländische Zuschauer mit auf eine Sesseltour durch Hainan. In nur einer Minute entdecken die Zuschauer das Geheimrezept für köstliches Wenchang-Hühnchen, regen ihre Geschmacksknospen mit dem lokalen gelben Chili an und schlürfen die erfrischende Qingbuliang, eine süße Wüstensuppe, und den landläufig bekannten „Papa-Tee".

Der Dokumentarfilm zeigt, wie die Technologie ein Jahrtausende altes Lavadorf verändert und ein altes Salzfeld in ein beliebtes Touristenziel verwandelt hat. Die Zuschauer erleben auch das pulsierende Nachtleben in Haikou, die ansteckende Dynamik des Mädchenmusikfestivals, die Beharrlichkeit eines Handwerkers, der sich dem kulturellen Erbe der Kokosnussschnitzerei verschrieben hat, und die Popularität des Surfens in Hainan hautnah mit.

Die aussagekräftige Mini-Dokumentation wurde von einem internationalen Produktionsteam erstellt. Die englischsprachige Mini-Dokumentation mit chinesischen und englischen Untertiteln zeigt ein Panorama von Hainan rund um den Bau des Freihandelshafens Hainan aus verschiedenen Perspektiven, darunter Natur, Kultur, Geschichte und Volksbräuche.

Die Mini-Dokumentation zeigt ein farbenfrohes und facettenreiches Hainan und hat in den sozialen Medien große Popularität erlangt. In weniger als einem Monat hat die Zahl der Zuschauer auf den ausländischen Plattformen die Marke von 100.000 überschritten.

Bildanhänge Links:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=432595

Caption: Eine Minute China – Hainan

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1935965/Hainan.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-auf-chinesischen-und-auslandischen-videoplattformen-veroffentlichte-mini-dokumentation-zeigt-die-sudchinesische-insel-hainan-301666539.html

Original-Content von: Hainan Provincial Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports, übermittelt durch news aktuell