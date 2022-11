Newell Brands

Baby Jogger® kooperiert mit Robin Arzón für eine Special Edition des Jogging-Kinderwagen Summit™ X3

Die limitierte Auflage der „City Royalty" - Edition wurde von Robin Arzón inspiriert und entworfen.

Baby Jogger®, Teil des globalen Markenportfolios von Newell Brands, freut sich, die neue, limitierte Auflage des Summit™ X3 Jogging Kinderwagen vorzustellen, die in Zusammenarbeit mit der weltweit führenden Fitnessexpertin und Mutter Robin Arzón entworfen wurde. Sowohl Baby Jogger als auch Robin haben es sich zur Aufgabe gemacht, Eltern zu ermutigen, ihr Bestes zu geben, an ihre Grenzen zu gehen und sich nicht zurückzuhalten. Als Summit-X3-Nutzerin entwarf Robin die exklusive „City Royalty" - Edition mit kräftigen schwarzen Stoffen und goldenen Akzenten, inspiriert von ihrer Heimatstadt New York.

„Royalty ist das Thema meiner limitierten Summit-X3-Edition. ‚denn ‚Kopf hoch, Krone auf' ist mein Mantra als Mutter, Führungskraft, Sportlerin und mehr. Die goldene und schwarze Farbauswahl erinnert an die Krone und die Stadt, die unser Königreich ist. Es gibt keinen Grund, Style gegen Funktionen auszutauschen", sagte Robin Arzón.

Damit Familien gemeinsam Abenteuer erleben können, macht Baby Jogger seine Kinderwagen mit seiner hochwertigen Verarbeitung und schicken Stoffen, die die aktuellen Trends in der Mode- und Automobilindustrie widerspiegeln, zu etwas ganz Besonderem. Robins Design des Summit X3 umfasst einen Gurtbezug aus veganem Leder und Markenzeichen sowie einem einzigartigen Straßennetz-Druck, der von New York City inspiriert und von einem lokalen Künstler entworfen wurde. Der Jogging-Kinderwagen Summit X3 bietet außerdem luxuriöse Funktionen, Innovationen und Details wie:

Allradfederung und Luftreifen für eine sanfte Fahrt auf jedem Untergrund

Von Hand bedienbare Trommelbremsen, damit Sie immer die Kontrolle behalten, wenn es bergab geht

der charakteristische Einhand-Falt im Sitz für einfaches Verstauen

eine verstellbare Rückenlehne, damit Ihr Baby die ganze Fahrt über bequem sitzt

ein UV-Schutz 50+Verdeck mit Sichtfenster und reflektierendem Rand zum Schutz des Babys vor der Sonne

seitliche mit Netz bedeckte Belüftungsöffnungen für verbesserte Luftzirkulation

„Bei der Auswahl eines Jogging-Kinderwagens habe ich darüber nachgedacht, wie ich ihn mit meiner Familie nutzen möchte. Der Summit X3 von Baby Jogger war der Jogger, der mir häufig empfohlen wurde, als ich schwanger war, und ist der Joggingwagen, den ich mit meiner Tochter Athena benutze. Was mich am meisten beeindruckt, ist die ruhige Fahrt und die Möglichkeit jedes Gelände zu bewältigen, wenn ich Bordsteine und Pfützen überquere und die Stadt erkunde", sagte Robin.

Die limitierte „City Royalty"-Edition des Summit X3 Jogging Kinderwagen ist bei Babymarkt in Deutschland, babyjogger.eleven.it in Italien, John Lewis im Vereinigten Königreich und bei Bobowózki, BabyHit, BabyLand, Mama i Ja und Xland in Polen erhältlich.

Weitere Informationen über den Jogging-Kinderwagen Summit X3 von Baby Jogger in der „City Royalty"-Edition finden Sie auf www.babyjogger.com und folgen Sie @babyjogger auf Instagram und Facebook. Folgen Sie Robin Arzón auch weiterhin auf ihrer Reise via Instagram (@ robinnyc).

Informationen zu Baby Jogger®

Die Produkte von Baby Jogger® sind für aktive Eltern gemacht, die ihre Abenteuer mit ihren Kindern teilen wollen. Seit der Entwicklung des ersten Jogging-Kinderwagens im Jahr 1984 hat sich Baby Jogger® über Jogger- Kinderwagen hinaus weiterentwickelt und stellt Kinderwagen für jeden Lebensstil her – Kinderwagen für Reisen oder Abenteuer im Gelände und das Leben erleichtern. Baby Jogger® unterstützt Eltern und Kinder dabei, das Leben in vollen Zügen zu genießen, Neugierde zu fördern, neue Abenteuer zu erleben und ihre Träume zu verwirklichen. Baby Jogger® gehört zu Newell Brands, einem führenden globalen Konsumgüterunternehmen.

Informationen zu Newell Brands

Newell Brands (NASDAQ: NWL) ist ein führendes globales Konsumgüterunternehmen mit einem starken Portfolio an bekannten Marken, darunter Rubbermaid, FoodSaver, Calphalon, Sistema, Sharpie, Paper Mate, Dymo, EXPO, Elmer's, Yankee Candle, Graco, NUK, Rubbermaid Commercial Products, Spontex, Coleman, Campingaz, Oster, Sunbeam und Mr. Coffee. Die beliebten, umweltfreundlichen Marken von Newell Brands verbessern und verschönern das Leben der Verbraucher zu Hause und im Freien, indem sie Momente der Freude schaffen, Vertrauen aufbauen und für Sicherheit sorgen.

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen über Newell Brands sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.newellbrands.com

