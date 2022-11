OLIGHT E-COMMERCE TECHNOLOGY CO., LTD

Bewusstsein stärken, Hoffnung wecken - eine Überzeugung, die sich durch einen weltweiten Wohltätigkeitsverkauf, organisiert von Olight, verbreitet

Der Monat Oktober steht auf der ganzen Welt im Zeichen des Kampfs gegen den Brustkrebs. Während dieser Zeit werden von der Weltgemeinschaft Veranstaltungen durchführt, um das Bewusstsein für die Auswirkungen von Brustkrebs zu schärfen. Als Teil dieser Gemeinschaft veranstaltete Olight, ein weltweit führendes Unternehmen für Beleuchtungslösungen, im Oktober 2022 einen weltweiten Wohltätigkeitsverkauf, der 158.523 US-Dollar einbrachte, um die Prävention und Behandlung von Brustkrebs zu unterstützen.

Olight ist nicht nur stolz darauf, zuverlässige Beleuchtungslösungen bereitzustellen, sondern möchte mit seinem Handeln auch die Welt zu einem helleren Ort machen. Seit 2008 hat Olight weltweit über 2,38 Millionen US-Dollar sowie 8.000 Produkte in Bereichen wie Pandemiehilfe, Katastrophenhilfe und Bildungsunterstützung gespendet. Olight leistet auch einen Beitrag im Kampf gegen Brustkrebs durch die Organisation von Wohltätigkeitsverkäufen, bei denen seit 2020 für jede solche Veranstaltung exklusive Taschenlampen angeboten wurden. Im Jahr 2020 konnte Olight 192.902 US-Dollar aus dem Wohltätigkeitsverkauf des i1R 2 Pink und im Jahr 2021 167.205 US-Dollar aus dem Verkauf des i3T Pink Camouflage sammeln. Alle Einnahmen aus diesen Verkaufsveranstaltungen wurden an nahestehende örtliche Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. Anfang 2022 wurde Olight mit dem Platinum Partner Award 2022 von US-amerikanischen Brustkrebsstiftungen ausgezeichnet, was von dem maßgeblichen Beitrag des Unternehmens zur Unterstützung der Menschen zeugt, die von dieser Krankheit betroffen sind.

Auch in diesem Jahr engagierte sich Olight wieder für dieses würdige Anliegen, wenn auch unter dem Druck eines starken globalen Wirtschaftsabschwungs. Unter dem Motto „Bewusstsein stärken, Hoffnung schaffen" wurden in 15 Ländern Online-Spendenaktionen durchgeführt, darunter in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Frankreich, Spanien, Italien, Südafrika, Deutschland, Österreich, Japan, Singapur, Malaysia, Thailand und China. Wie bei früheren Veranstaltungen wurde auch diesmal eine exklusiv für die Brustkrebs-Bewusstseinskampagne 2022 entworfene Taschenlampe, die iXV pink, in den teilnehmenden Ländern verkauft. Olight konnte mit diesem Wohltätigkeitsverkauf Einnahmen von 158.523 US-Dollar erzielen und an relevante Wohltätigkeitsorganisationen spenden.

„ILLUMINATE YOUR WORLD" („Beleuchte deine Welt") ist die Maxime, die Olight seit seiner Gründung verfolgt und das Unternehmen auf seine eigene Weise dazu anleitet, etwas zurückzugeben, um ein Licht der Hoffnung für Menschen in Not zu entzünden. Währenddessen ist die unglaubliche Unterstützung durch die Fans von Olight im Rahmen von Wohltätigkeitsorganisationen nicht unentdeckt geblieben. Durch Olight miteinander verbunden, kann sogar ein einziger Aufwand sehr viel bewirken, wenn er kombiniert wird.

Informationen zu Olight:

Olight wurde 2007 gegründet und setzt sich dafür ein, hochwertige Beleuchtungsprodukte anzubieten, einschließlich EDC-Lampen, Außenbeleuchtung, taktische Leuchten, schienenmontierte Leuchten, Umgebungsbeleuchtung, Kopfleuchten und mehr.

