ZPMC präsentiert maritime Innovationen auf der Nor-Shipping 2025

Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) nahm kürzlich an der Nor-Shipping 2025 teil, die vom 3. bis 6. Juni 2025 in Oslo stattfand, und festigte damit seine Präsenz im globalen Offshore- und Schiffstechniksektor.

Die Nor-Shipping ist eine der größten und einflussreichsten maritimen Fachmessen der Welt. Unter dem Motto „Auf dem Weg in die Zukunft" nahmen in diesem Jahr fast 1.000 Branchenführer aus über 50 Ländern und Regionen teil, darunter China, Norwegen, Großbritannien und Singapur.

Der Stand von ZPMC zog große Aufmerksamkeit von internationalen Würdenträgern und hochrangigen Beamten auf sich, darunter Hou Yue, chinesischer Botschafter in Norwegen, Even Tronstad Sagebakken, Staatssekretär im norwegischen Ministerium für Fischerei und Meerespolitik, und Yang Huaxiong, Direktor des Wasserverkehrsbüros des chinesischen Verkehrsministeriums. Die Besucher erhielten detaillierte Informationen über die Geschäftsentwicklung und Produktinnovationen von ZPMC und zeigten großes Interesse an der weiteren Wachstums- und Innovationsstrategie des Unternehmens.

Während der gesamten Messe präsentierte ZPMC sein gesamtes Leistungsspektrum in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Kundendienst in den wichtigsten Segmenten, darunter Offshore-Öl und -Gas, Windenergielösungen auf See und Technologien für kritische Infrastrukturen. Das Unternehmen stellte nicht nur seine Kompetenzen vor, sondern nahm auch aktiv an hochrangigen Foren wie dem Innovation Norway Summit und dem 2. China-Norway Green Cooperation Seminar teil und führte strategische Gespräche mit Geschäftspartnern, um aktuelle Markttrends zu erörtern und Möglichkeiten für eine langfristige Zusammenarbeit zu identifizieren.

Die Präsenz von ZPMC auf der Nor-Shipping 2025 vertiefte den Kontakt zu den wichtigsten Interessengruppen der internationalen Schifffahrts- und Offshore-Energiebranche.

