„Gigant der Meere": Ein neuer Titan schließt sich der ZPMC-Flotte an!

Shanghai, 15. März 2025 (ots/PRNewswire)

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) hat kürzlich die Aufnahme der „Zhenhua 37" in ihre Flotte bekannt gegeben. Das Schiff ist das erste Deckstransportschiff der 30.000-Tonnen-Klasse, das von ZPMC unabhängig entworfen und gebaut wurde.

Die „Zhenhua 37" ist ein vielseitiger Flachwasser-Deckfrachter mit einer Länge von 170 m, einer Breite von 40 m und einer Tiefe von 10,5 m, bei einem Konstruktionstiefgang von 6,5 m. Er verfügt über eine maximale Tragfähigkeit von 26.000 Tonnen und eine effektive Decksfläche von 5.600 Quadratmetern. Das Ladedeck trägt eine durchschnittliche Last von 25 Tonnen pro Quadratmeter und kann vier Kaikräne mit einem Gewicht von jeweils 1.800 Tonnen und einer Schwerpunkthöhe von 40 m aufnehmen. Mit einer Reichweite von 18.000 Seemeilen und einer Höchstgeschwindigkeit von 13 Knoten ist das Schiff mit einem dynamischen DP-2-Positionierungssystem ausgestattet, das eine stabile und präzise Navigation auch unter extremen Seebedingungen ermöglicht und damit für den weltweiten Einsatz geeignet ist.

Das Schiff ist mit fortschrittlicher Autopilot-Technologie und Big-Data-Analysen ausgestattet, die eine optimierte Routenwahl, einen geringeren Treibstoffverbrauch und eine verbesserte Navigationseffizienz ermöglichen. Außerdem verfügt es über ein intelligentes Energiemanagement und einen intelligenten Kabinenbetrieb. Das Ballastsystem ist für die Verwendung von Ballastwasser zum Be- und Entladen verschiedener Arten von Ladung ausgelegt und ermöglicht die Anpassung der Ballasttanks in Längs- und Querrichtung. Dadurch wird die Effizienz beim Be- und Entladen erheblich gesteigert. Darüber hinaus ist das Schiff sowohl für die Seiten- als auch für die Heckbeladung ausgerüstet, was eine größere Anpassungsfähigkeit der Ladung und eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt ermöglicht.

Derzeit betreibt ZPMC eine Flotte von über 20 Hochseetransportschiffen, darunter auch Halbtauchschiffe, die die zuverlässige und pünktliche Lieferung der Hafenmaschinen des Unternehmens an die wichtigsten Häfen der Welt sicherstellen. Die Einführung der „Zhenhua 37" wird nicht nur die Auslieferung der Hafenmaschinenprodukte von ZPMC unterstützen, sondern auch die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, große Ladungen weltweit zu transportieren. Diese Erweiterung wird effiziente Logistiklösungen für eine Vielzahl komplexer Projekte bieten.

