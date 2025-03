Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd.

ZPMC liefert die Offshore-Installationsschiffe "Dianjian Zhigao" und "Dianjian Zhiyuan" aus

Shanghai, 4 März , 2025 (ots/PRNewswire)

Am 26. Februar 2025 veranstaltete Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), ein führender Hersteller von Schwermaschinen, eine Auslieferungszeremonie für seine beiden fortschrittlichen Offshore-Ingenieurschiffe - das 3,600-Tonnen-Drehkranschiff "Dianjian Zhigao" und die 1.600-Tonnen-Plattform "Dianjian Zhiyuan" für die Installation von Windkraftanlagen mit Eigenantrieb.

Der "Dianjian Zhigao" verfügt über eine maximale Hebekapazität von 3.600 Tonnen mit festem Heck und eine maximale Hebekapazität von 3.000 Tonnen mit vollem Drehwerk, mit einer Hakenhöhe von 130 Metern über Deck. Das Schiff wurde für die Installation von Offshore-Windparkfundamenten der 25-MW-Klasse (einschließlich Jacket-Fundamenten), die Errichtung von Umspannwerken und das Heben großer mariner Strukturen konzipiert. Es verfügt über ein stromlinienförmiges Rumpfdesign und ein Acht-Punkt-Verankerungspositionierungssystem, das hochpräzise Arbeiten in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 100 Metern ermöglicht. Das mit uneingeschränkten Navigationsfähigkeiten ausgestattete Schiff wurde von ZPMC unabhängig entwickelt und konstruiert, was einen Meilenstein in der vollständigen Autonomie des Unternehmens bei der Entwicklung fortschrittlicher Schwergutschiffe darstellt.

Die "Dianjian Zhiyuan", eine Plattform mit vollem Elektroantrieb , die die Abgasnorm Tier III erfüllt, verfügt über eine variable Tragfähigkeit von 5.000 Tonnen und kann in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 70 Metern eingesetzt werden. Sein 1.600-Tonnen-Hauptdrehkran - ein auf die Installation von Windkraftanlagen und Offshore-Technik zugeschnittenes Vorzeigemodell - ist mit einem speziell angefertigten 150 Meter langen Ausleger ausgestattet, der eine Hakenhöhe von 160 Metern über dem Deck und einen Gesamthubbereich von 190 Metern ermöglicht, was den Einsatzbereich und die Installationshöhe für Windkraftanlagen mit 16 MW und mehr erheblich erweitert. Das Hubsystem der Plattform besteht aus 120 von ZPMC entwickelten Hebeeinheiten mit einer Nennlast von 250 Tonnen und einer Sturmlast von bis zu 646 Tonnen, die hohe Sicherheit, Stabilität und Leichtbaueffizienz gewährleisten.

Beide Schiffe sind mit integrierten intelligenten Systemen mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, darunter ein lokales Netzwerk (LAN), Schiff-Land-Kommunikation, Satellitenfernsehen und 4G-Signalverstärkung sowie ein einheitliches Portalsystem, Echtzeit-Datensynchronisation zwischen Schiff und Land, Kraftstoffüberwachung, dynamische Schiffsverfolgung und Bewertung des Ausrüstungsstatus. Die "Dianjian Zhigao" und die "Dianjian Zhiyuan" sind die nächste Generation von Windturbinen-Installationsschiffen und werden den Ausbau der Offshore-Windenergie in tieferen Gewässern maßgeblich unterstützen.

Original-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuell