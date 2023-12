Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd.

COP28: ZPMC reagiert auf klimatische Herausforderungen und beschleunigt die Umstellung auf umweltfreundliche Produktion

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC), eine führende Kraft im Schwermaschinenbau, engagiert sich für den Fortschritt bei den globalen Klimazielen. Im Vorfeld der COP28, die vom 30. November bis 12. Dezember in Dubai (VAE) stattfindet, unterstützt ZPMC aktiv das diesjährige Thema der dringenden Klimaschutzmaßnahmen: „Aktionismus".

Hochwertige Entwicklung durch grüne Transformation

ZPMC treibt die Forschung und Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Produkten kontinuierlich voran und ist bestrebt, energiesparende und umweltfreundliche Ausrüstungen für den Hafenmaschinenmarkt zu entwickeln. Dazu gehören der weltweit erste wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Reifenkran und der erste wasserstoffbetriebene Portalhubwagen, der mit einem hybriden Antriebssystem aus Wasserstoff-Brennstoffzelle und Lithiumbatterie die „Kohlenstofffrei"-Lücke im Produktsektor geschlossen hat und während des gesamten Kreislaufs nur Wasser und Wärme erzeugt.

Das ZPMC will die Nutzung von Wasserstoffenergie auf Produkte wie AGV und IGV ausweiten und so die Schaffung grüner und intelligenter Häfen in der Zukunft vorantreiben.

Umweltfreundliche Lösungen zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung

ZPMC unterstützt Umweltschutz, Energieeinsparung und Emissionsreduzierung durch eine Reihe von Produktionsverbesserungen:

Grüne intelligente Werkstätten : In der Kastenträgerwerkstatt wird das von ZPMC selbst entwickelte System zur Behandlung von Schweißrauch in großen Kastenträgern eingesetzt, das die Konzentration von Schweißrauchpartikeln erheblich reduziert.

: In der Kastenträgerwerkstatt wird das von ZPMC selbst entwickelte System zur Behandlung von Schweißrauch in großen Kastenträgern eingesetzt, das die Konzentration von Schweißrauchpartikeln erheblich reduziert. Endbehandlungsanlage für Abgase : Über den Schweißarbeitsplätzen sind bewegliche „Absaugarme" installiert, die den Rauch und den Qualm absaugen, wodurch die Gesamtkonzentration des Schweißrauchs um 60 Prozent reduziert wird.

: Über den Schweißarbeitsplätzen sind bewegliche „Absaugarme" installiert, die den Rauch und den Qualm absaugen, wodurch die Gesamtkonzentration des Schweißrauchs um 60 Prozent reduziert wird. Automatische Raumluftüberwachungsstationen: ZPMC hat sechs automatische Überwachungsstationen und ein Informationsüberwachungszentrum eingerichtet, um Verschmutzungsfaktoren in Echtzeit zu verfolgen, zu überwachen und zu analysieren und die Daten direkt an das städtische Überwachungszentrum zu übermitteln.

Grüne Maßnahmen zur Förderung eines kohlenstoffarmen Lebensstils

ZPMC hat Kampagnen, Veranstaltungen und Schulungen zum Umweltschutz durchgeführt, um mehr Menschen zu ermutigen, sich an den gemeinsamen Bemühungen zu beteiligen. Das Unternehmen hat eine Informationsplattform eingerichtet, die die Erfassung und Verarbeitung von Umweltdaten, die täglichen Kontrollen, die Überwachung von Umweltschutzmaßnahmen und andere Funktionen zentralisiert, um die Effizienz der Regulierung zu verbessern.

„Grüne Entwicklung ist ein Dauerbrenner - ZPMC ist stets bestrebt, ein nachhaltigeres Leben für alle zu schaffen und engagiert sich stark dafür, den Herausforderungen des Klimawandels mit grünen und intelligenten Lösungen zu begegnen. Auch in Zukunft werden wir den klimafreundlichen Wandel vorantreiben und einen größeren Beitrag zum globalen Klimaschutz leisten", so Ou Huisheng, Präsident von ZPMC.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cop28-zpmc-reagiert-auf-klimatische-herausforderungen-und-beschleunigt-die-umstellung-auf-umweltfreundliche-produktion-302011426.html

Original-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuell