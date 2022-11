Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd.

Yan Bang, Vice Chief Engineer von ZMPC, spricht auf dem World Laureates Forum zu mit Auszeichnungen prämierten Kollegen

Shanghai (ots/PRNewswire)

Das 5. World Laureates Forum findet vom 3. bis zum 7. November 2022 in Shanghai, China statt. Yan Bing, Vice Chief Engineer von Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), wurde eingeladen, den Teil des World Laureates Forum zu besuchen, der herausragenden Ingenieuren gewidmet ist, und hielt dort eine Grundsatzrede. Sechzig Gewinner der weltweit renommiertesten Auszeichnungen, darunter der Nobelpreis, der Wolf-Preis, der Lasker-Preis, der Turing-Preis, der Kyoto-Preis, der Breakthrough-Preis, der Gairdner-Preis, der World-Food-Preis, die Fields-Medaille, MacArthur Fellows und der Eni Award, wurden zu der Veranstaltung eingeladen. Dutzende renommierte Forscher der chinesischen Akademie der Wissenschaften und der chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften tauschten Einblicke mit führenden und aufstrebenden jungen Wissenschaftlern sowie Führungskräften der Branche in einer Vielzahl von Sektoren aus. Gäste aus fast 100 Städten in etwa 30 Ländern und Regionen sowie 14 Zeitzonen waren anwesend.

Der den Ingenieuren gewidmete Teil konzentrierte sich auf die effektivsten Ausbildungsformen, die darauf ausgerichtet sind, Ingenieuren dabei zu helfen, ihre beruflichen Fähigkeiten zu verbessern, und bot nützliche Referenzen und Ideen, um die Ingenieurkultur an die aufstrebende Generation weiterzugeben. Bei der Preisverleihung wurden Urkunden an die ausgewählte Gruppe herausragender Ingenieure vergeben, die in Shanghai arbeiten oder dort ihren Wohnsitz haben. In der Keynote-Sitzung wurden Ingenieure aus verschiedenen Disziplinen unter dem Dach von Wissenschaft und Technologie aus Europa, Nord- und Südamerika und Asien eingeladen, jeweils 20-minütige Grundsatzvorträge zu halten. Den Reden folgte eine 60-minütige Rundtischdiskussion, bei der es um das Thema des Forums und um spezifische wissenschaftliche und technische Fragen ging, die für die heutige Zeit wichtig sind.

Herr Yan nahm als Vertreter der ersten Gruppe von in Shanghai ansässigen herausragenden Ingenieuren am Forum teil und hielt eine Grundsatzrede über die Entwicklung von Hafenmaschinen und die Globalisierung von ZPMC. Er gab zunächst eine kurze Einführung zu ZPMC und drückte sein Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens aus. Er fasste das Unternehmensleitbild folgendermaßen zusammen: „Solange es einen Containerhafen auf der Welt gibt, wird es Kräne geben, die von Shanghai Zhenhua Heavy Industries produziert werden, sodass die chinesische Marke auf der ganzen Welt Anklang findet." Um diese Mission wahrzumachen, haben Generationen von Zhenhua-Mitarbeitern unermüdlich daran gearbeitet, die Globalisierungsentwicklung von ZPMC-Hafenmaschinen auf den Weg zu bringen.

ZPMC, das 1992 gegründet wurde, hat sich der Verbesserung seiner Marktwettbewerbsfähigkeit und seiner Vorteile in Bezug auf Qualität und Innovation verschrieben, was das erklärte Ziel des Unternehmens unterstreicht, jedes Jahr eine Weltpremiere zu schaffen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1937153/1196595398.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/yan-bang-vice-chief-engineer-von-zmpc-spricht-auf-dem-world-laureates-forum-zu-mit-auszeichnungen-pramierten-kollegen-301669187.html

Original-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuell