Andela erwirbt Qualified, die führende Plattform zur Bewertung von Fachkenntnissen

New York (ots/PRNewswire) - Bewerbungen für die Teilnahme von Spitzentechnologen an der „Global Challenge" mit einem Preisgeld von 10.000 US-Dollar ab sofort möglich Andela, der globale Marktplatz für technische Talente an Remote-Arbeitsplätzen, hat die Bewerbungsphase für das kommende EPIC Tournament eröffnet. In Zusammenarbeit mit HackerEarth und Payoneer ...

mehr