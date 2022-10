Andela

Andela will mit dem EPIC Remote Hackathon die Probleme der Arbeitswelt der Zukunft lösen

New York (ots/PRNewswire)

Bewerbungen für die Teilnahme von Spitzentechnologen an der „Global Challenge" mit einem Preisgeld von 10.000 US-Dollar ab sofort möglich

Andela, der globale Marktplatz für technische Talente an Remote-Arbeitsplätzen, hat die Bewerbungsphase für das kommende EPIC Tournament eröffnet. In Zusammenarbeit mit HackerEarth und Payoneer werden Elite-Entwickler in Teams zusammenarbeiten, um Prototypen für Lösungen zu entwickeln, die sich positiv auf die wachsende Zahl von Remote-Mitarbeitern weltweit auswirken sollen.

Die Teilnehmer können überall auf der Welt leben, müssen sich aber für ein Land entscheiden, das sie innerhalb der 4 verschiedenen Regionen vertreten: Amerika, Europa, Nahost/Afrika oder Asien-Pazifik. Im Einklang mit Andelas Schwerpunkt, Unternehmen beim Aufbau von Remote-Ingenieur-Teams zu unterstützen, werden die Programmierer Produkte entwickeln, die zur Lösung der Probleme der Zukunft der Arbeitswelt beitragen sollen. In zwei Runden nehmen Teams oder Einzelpersonen zunächst an der EPIC Coding Challenge teil, bei der sie auf ihre Programmierfähigkeiten geprüft werden. In der 3-stündigen Herausforderung müssen die Teilnehmer ihren Weg in die Bestenliste codieren.

Eine Vorauswahl von 16 Teams [vier aus jeder Region] erhält exklusiven Zugang zum EPIC Remote Worker Hackathon, der am 28. November 2022 beginnt, wo sie zehn Tage lang an ihrem Hack arbeiten werden, bevor sie ihre Lösung vor einer Jury präsentieren. Die Abschlussarbeiten der Teilnehmer werden auf der Grundlage ihrer Problemlösungs- und Produktentwicklungsfähigkeiten sowie der EPIC-Werte von Andela bewertet. Diese Eigenschaften sollten sie mitbringen:

Hervorragende Kenntnisse in den verschiedenen Bereichen

in den verschiedenen Bereichen Leidenschaft für ihre Idee/Lösung, die ihnen präsentiert wird

für ihre Idee/Lösung, die ihnen präsentiert wird Integrität und Ehrlichkeit bei der Präsentation der Lösungen, die sie anbieten, zeigen

und Ehrlichkeit bei der Präsentation der Lösungen, die sie anbieten, zeigen Und zusammenarbeiten, um gegen die anderen Teams im Wettbewerb zu gewinnen

Die Teams mit den drei besten Lösungen in Bezug auf Kreativität, Effektivität, Durchführbarkeit und Skalierbarkeit werden mit Preisen im Wert von 10.000 US-Dollar in bar und von Andela und Partnern ausgezeichnet.

Über den Hackathon sagt Michael Starkenburg, Chief Product and Technology Officer: „Mit dem EPIC Tournament schaffen wir eine Erfahrung, die es Entwicklern auf der ganzen Welt ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu testen und mit anderen zusammenzuarbeiten, während sie gleichzeitig sinnvolle Lösungen entwickeln, die sich positiv auf die wachsende Zahl von Remote-Mitarbeitern weltweit auswirken. Hackathons animieren die Teilnehmer dazu, ihre Kreativität zu entfalten, und wir freuen uns auf die kreativen Lösungen, die sich die Technologen einfallen lassen werden."

In den letzten Jahren hat die allgemeine Akzeptanz der Fernarbeit ein exponentielles Wachstum erfahren: 56 % der globalen Unternehmen erlauben Fernarbeit, und 16 % der internationalen Unternehmen beschäftigen ausschließlich Remote-Mitarbeiter, so eine Studie von Owl Labs. Der Hackathon soll zu Lösungen inspirieren, die Remote-Arbeit auf der ganzen Welt vorantreiben sollen.

Carlos Carrascal, Senior Marketingmanager für Talente bei Andela, kommentierte das Turnier wie folgt: „Es gibt Talente auf der ganzen Welt. Die Technologie schafft heute vielfältigere und integrativere Möglichkeiten als je zuvor – es spielt keine Rolle, wo man geboren wurde, wo man lebt, wie alt man ist oder welches Geschlecht man hat. Wir bei Andela haben das EPIC Tournament ins Leben gerufen, um Ingenieuren die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten zu zeigen, ihr Land zu repräsentieren, Spaß zu haben und Teil des besten Teams in ihrer Region – und der Welt – zu sein."

Andela wurde 2014 gegründet und unterstützt Unternehmen wie GitHub, Goldman Sachs und Cloudflare beim Aufbau von Remote-Engineering-Teams, indem es den Unternehmen Zugang zu den besten Softwareingenieuren der Welt verschafft. Heute vertritt das Andela-Netzwerk Ingenieurtalente aus über 100 Ländern.

Die Bewerbungsfrist endet am 26. November 2022. Die Teams, die in die engere Wahl kommen, werden am 13. Dezember 2022 bei der Live-Stream-Abschlussveranstaltung und -Preisverleihung bewertet. Weitere Infos und die Anmeldung zum EPIC Tournament finden Sie hier.

Für weitere Informationen über Andela oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an Maria Adediran von Wimbart | unter andela@wimbart.com

Über Andela

Andela ist ein globales Talente-Netzwerk, das Unternehmen mit geprüften, remote arbeitenden Ingenieuren in Schwellenländern zusammenbringt. Hunderte von führenden Unternehmen wie GitHub, Cloudflare und ViacomCBS nutzen Andela, um ihre Engineering-Teams schnell und kostengünstig zu skalieren. Andela ist auf sechs Kontinenten vertreten und wird von Investoren wie Generation Investment Management, Chan Zuckerberg Initiative, Spark Capital und Google Ventures unterstützt.

