INTERGEO 2022: SuperMap stellt GIS Technologien und Lösungen vor

Peking (ots/PRNewswire)

SuperMap, ein innovativer Anbieter von GIS-Plattformsoftware und -Dienstleistungen, hat auf der INTERGEO 2022, die von 18. bis 20. Oktober in Essen stattfand, seine hochmoderne GIS-Technologie und innovativen Lösungen der weltweiten Geodaten-Community vorgestellt.

Die INTERGEO ist die weltweit führende Plattform für den Austausch, das Lernen und die Vernetzung von Menschen aus der Geobranche. Auf der INTERGEO 2022 präsentierte SuperMap die Anwendung von digitalen Zwillingen, darunter seine Gesamtlösungen für die 3D-Datenerfassung und die Datenintegration ins Warehousing. Ein weiteres Highlight war die Entwicklung der 3D-GIS-Technologie. Zusammen mit Verbindungs- und Verarbeitungsfunktionen für schräge Photogrammetriedaten und BIM-Daten wurden Datenverschönerungs- und Analysemöglichkeiten auf der Grundlage des Game-Engine-Plug-ins von SuperMap präsentiert. Den Besuchern wurde die Anwendung von Drohnen in den Bereichen Notfallsicherheit, Landinspektion und Stadtverwaltung gezeigt, die mit der neuesten Geo-Videoerfassungstechnologie von SuperMap integriert ist.

Auf der dreitägigen Veranstaltung kamen Vertreter der Geodatenbranche zusammen. Es war allen eine Freude, Menschen aus Ländern wie Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Rumänien, Italien, Kolumbien, Brasilien, der Schweiz, Deutschland, Serbien, Norwegen, Kroatien, Lettland, Togo, Nigeria, Kamerun, Ghana und Israel zu treffen und mit ihnen über eine engere Zusammenarbeit zu sprechen.

SuperMap war auch bei vielen Präsenzveranstaltungen vertreten. Wang Haitao, Vice President von SuperMap, war bei der Eröffnungsfeier der Zhejiang Service Trade (Germany) Exhibition 2022 anwesend und hielt eine Begrüßungsrede.

Es war eine große Ehre für SuperMap, die beiden Präsidenten der Fédération Internationale des Géomètres (FIG, dt. „Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure") am SuperMap-Stand begrüßen zu dürfen. Wang Haitao bedankte sich bei Prof. Dr. Rudolf Staiger, dem Präsidenten der FIG, für seine tatkräftige Unterstützung bei der GIS Software Technology Conference und dem Internationalen Workshop über GIS-Technologie und -Anwendungen, die von SuperMap veranstaltet wurden. Die zukünftige Präsidentin, Dr. Diane Dumashie, lobte die Fortschritte, die SuperMap erzielt hat. SuperMap war außerdem herzlich eingeladen, an der FIG-Übergabeveranstaltung teilzunehmen. Die FIG ist eine der einflussreichsten weltweiten Organisationen im Vermessungswesen und in verwandten Disziplinen. SuperMap steht seit Jahren in engem Kontakt mit der FIG und hat gemeinsam viele internationale Geospatial-Veranstaltungen durchgeführt.

SuperMap wird sich auch in Zukunft bemühen, den internationalen Markt zu erschließen, mehr Kunden mit professionellen und qualitativ hochwertigen Produkten und Technologien zu versorgen, engere Verbindungen mit der weltweiten GIS-Gemeinschaft zu knüpfen und sich tiefer und umfassender in den Entwicklungstrend der gesamten GIS-Industrie zu integrieren.

