Erfolg dank kontinuierlichem Engagement auf der COP27

Ägyptisches Team der COP27-Präsidentschaft trifft Vertreter früherer COP-Präsidentschaften, um die Ziele der COP27 zu erörtern

Aktuelle geopolitische Fragen, die als eine der zu bewältigenden Herausforderungen identifiziert wurden

Frühere COP-Präsidenten und ihre Vertreter nahmen an dem Workshop teil und gaben Einblicke

Mitglieder des ägyptischen COP27-Präsidentschaftsteams und des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) haben im Vorfeld der Konferenz eine ganztägige Beratung abgehalten.

Unter der Leitung des Centre for Multilateral Negotiations (CEMUNE) wurde auf dem Workshop erörtert, wie die COP27 in Sharm el-Sheikh die zahlreichen aktuellen klimatischen und wirtschaftlichen Herausforderungen angehen und voranbringen kann. Neben den Mitgliedern des UNFCCC- und des COP27-Vorsitzes waren auch 14 Redner anwesend, die ihr Fachwissen zur Verfügung stellten, darunter der COP20-Präsident Manuel Pulgar-Vidal, der COP26-Verhandlungsführer Archie Young, Tomasz Chruszczow (ehemaliger hochrangiger Klimasprecher der COP24), Dr. Hakima El Haite (ehemaliger hochrangiger Klimasprecher der COP22) und Kaveh Guilanpour (ehemaliger Ko-Verhandlungsführer der EU zum Klimawandel).

In den Gruppensitzungen wurde erörtert, wie am besten sichergestellt werden kann, dass die globale politische Führung den Prozess weiter lenken kann, und es wurde auf die Gefahr hingewiesen, dass sich bestehende und neue Herausforderungen stärker als bei früheren Ausgaben auf die COP27 auswirken. Angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine, der hohen Energiepreise und der prognostizierten wirtschaftlichen Rezession erkannten die Teilnehmer mögliche Faktoren an, die die lang- und kurzfristigen Ziele, auf die sich die Welt im Rahmen der UNFCCC und des Pariser Abkommens geeinigt hat, beeinträchtigen könnten.

Die Beseitigung der Hindernisse, die einem produktiven Dialog und einer möglichen Einigung im Wege stehen, war ein zentraler Punkt der Diskussion. Das Team des COP27-Vorsitzes und andere Teilnehmer arbeiteten daran, den richtigen Rahmen zu schaffen, um einen globalen Konsens zu erleichtern, der sich auf die Umsetzung bestehender Verpflichtungen und die Frage konzentriert, wie dieses Ziel am besten erreicht werden kann.

Der designierte COP-Präsident H.E. Sameh Shoukry sagte: „Die Rolle des COP-Vorsitzes besteht darin, die verschiedenen Standpunkte aufeinander abzustimmen und zusammenzuführen sowie transparente, integrative und fruchtbare Diskussionen zu ermöglichen und gleichzeitig konsequent für mehr Fortschritt, Ehrgeiz und Solidarität einzutreten."

„Eine solide inhaltliche und organisatorische Vorbereitung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die COP27 zu einem möglichst positiven Ergebnis führt. Dieser Workshop versammelte mehrere Experten und Fachleute mit umfassender Erfahrung im Bereich Klimaschutz und Klimakonferenzen und ermöglichte einen nützlichen Austausch von bewährten Verfahren und Erfahrungen", fügte Wael Aboulmagd, Sonderbeauftragter der COP27, hinzu.

Die COP27 wird vom 6. bis 18. November 2022 in Sharm el-Sheikh, Ägypten, stattfinden

