Medtronic plc

Ankündigung der Plattform Medtronic Neurovascular Co-Lab™ zur Beschleunigung der Innovation in der Behandlung von Schlaganfällen

Dublin, Irland (ots/PRNewswire)

Neue Plattform Medtronic Neurovascular Co-Lab™ fördert Zusammenarbeit und Verbindungen zwischen Start-ups, Ärzten und Institutionen und soll Behandlung von Schlaganfällen und Zugang für Patienten weltweit verbessern

Medtronic plc (NYSE: MDT), ein weltweit führender Anbieter von Gesundheitstechnologie, gab heute die Einführung der Plattform Medtronic Neurovascular Co-Lab™ bekannt, die dringend benötigte Innovationen in der Schlaganfallversorgung und -behandlung beschleunigen soll.

Das Unternehmen nutzt seine marktführende Position und seinen guten Ruf als vertrauenswürdiger Partner, um eine Plattform zu schaffen, die letztlich Technologiekonzepte vorantreiben wird, die das größte Potenzial haben, sich positiv auf Millionen von Schlaganfallpatienten auszuwirken. Innovatoren, Unternehmer und Mediziner können hier zusammenarbeiten, ihre bahnbrechenden Konzepte und Produkte verbessern und mit anderen teilen. Mit der Einführung der Plattform Medtronic Neurovascular Co-Lab™ vertieft Medtronic sein Engagement für die Förderung von Schlaganfall-Innovationen, während sich die Welt auf den Weltschlaganfalltag am 29. Oktober 2022 vorbereitet.

„Wir müssen jetzt handeln, um die besten Konzepte und stärksten Produkte zu priorisieren, um sicherzustellen, dass sie mehr Patienten früher erreichen", sagte Dan Volz, Präsident des Geschäftsbereichs Neurovascular von Medtronic, der Teil des Neuroscience-Portfolios ist. „Kliniker und Innovatoren sind leidenschaftlich daran interessiert, die Behandlung von Schlaganfällen zu verbessern, und der Markt für neurovaskuläre Technologien ist voller Ideen, Verbesserungen und potenziellen Therapien, die entwickelt werden müssen. Unsere Plattform wird sowohl eine Infrastruktur als auch einen Prozess bieten, um rentable Chancen in einem bisher unübertroffenen Umfang zu realisieren."

Die Plattform Medtronic Neurovascular Co-Lab™ wird dazu beitragen, neurovaskuläre Innovationen ins Leben zu rufen. Der Prozess wird sowohl transparent als auch kooperativ sein, um sicherzustellen, dass die Chancen effektiv und verantwortungsvoll genutzt werden. Die Plattform wird am 29. Oktober, dem Weltschlaganfalltag, eingeführt.

„Das Faszinierende am neurovaskulären Bereich ist, dass wir noch so viel über das Gehirn zu entdecken haben. Medtronic hat schon immer in innovative Technologien für die Behandlung von Schlaganfällen investiert, die den Behandlungsstandard und die Praxis der Neurochirurgie vorantreiben", sagte Brett Wall, Executive Vice President und President des Medtronic Neuroscience Portfolios. „Der neurovaskuläre Markt hat ein enormes Wachstumspotenzial, und wir laden innovative Start-ups, Ärzte, Risikokapitalfirmen und Erfinder ein, mit uns zusammenzuarbeiten, um die Schlaganfallversorgung, wie wir sie heute kennen, zu verändern. Mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in 150 Ländern – in Verbindung mit unserer bewährten Erfolgsbilanz bei der Innovationskraft im Bereich Schlaganfälle – ist Medtronic gut positioniert, um diese dringende Herausforderung zu bewältigen."

Die Plattform Medtronic Neurovascular Co-Lab™ ist ein ständig verfügbares virtuelles Portal für Einreichungen von Innovatoren, die dann bewertet und priorisiert werden, um einen potenziellen Weg nach vorne zu bestimmen. Die ausgewählten Möglichkeiten werden auf der Grundlage ihrer individuellen Bedürfnisse gefördert. Dazu gehört auch, dass die Innovatoren mit dem Medtronic-Netzwerk von Experten, Vordenkern und Partnern für die Zusammenarbeit, die Finanzierung klinischer Studien sowie strategische und richtungsweisende Beratung in Kontakt kommen.

Medtronic begrüßt Innovationen in jedem Entwicklungsstadium, um die Plattform auf die nächste Stufe zu heben. Hohe Priorität haben jedoch Produkte und Technologien mit hohem Potenzial, die sich in der späten klinischen und kommerziellen Phase befinden, gefolgt von ärztlich geleiteten Verbesserungen an bestehenden Produkten. Wenn Sie mehr erfahren oder einen Beitrag einreichen möchten, besuchen Sie bitte die Plattform Medtronic Neurovascular Co-Lab™ unter www.medtronic.com/neurovascular-co-lab.

Über die Herausforderung Schlaganfall Die Verbesserung der Schlaganfallversorgung ist entscheidend und dringend. Weltweit leiden jährlich 15 Millionen Menschen an Schlaganfällen. Davon sterben 5 Millionen Menschen, und weitere 5 Millionen werden dauerhaft behindert.1 Doch die zweithäufigste Todesursache und die dritthäufigste Ursache für Behinderungen weltweit bleibt oft unbehandelt. 2 Die meisten Menschen erleiden einen ischämischen Schlaganfall, bei dem der Blutfluss zum Gehirn durch ein Gerinnsel blockiert wird. Studien zeigen, dass nur etwa 10 bis 14 Prozent eine gerinnselauflösende Behandlung erhalten, die das Eintreten von Schlaganfallsymptomen verhindern kann.3

Darüber hinaus ist der Einsatz der mechanischen Thrombektomie, einer chirurgischen Behandlung des Schlaganfalls und Standardbehandlung für Schlaganfälle mit großen Gefäßverschlüssen, nach wie vor äußerst gering. In den USA lag die Schätzung von Thrombektomien 2019 unter 40.000, während die Anzahl der Patienten, die von der Thrombektomie profitieren konnten, zwischen 200.000 und 350.000 lag.4

}Über den neurovaskulären Geschäftsbereich von Medtronic Mit dem weltweit größten Geschäftsbereich für neurovaskuläre Technologie war Medtronic Neurovascular mit fünf bahnbrechenden Studien, die 2015 im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden, führend in der evidenzbasierten Medizin im Bereich Neurointervention. Seine klinische und regulatorische Führung und sein mutiger Ansatz prägten die aktuellen Richtlinien für die Behandlung von Schlaganfällen.5

Informationen zu Medtronic Kühnes Denken. Kühnere Aktionen. Wir sind Medtronic. Medtronic plc mit Hauptsitz in Dublin, Irland, ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, das mutig die schwierigsten Gesundheitsprobleme der Menschheit angeht, indem es Lösungen sucht und findet. Unsere Mission – die Linderung von Schmerzen, die Wiederherstellung der Gesundheit und die Verlängerung des Lebens – vereint ein globales Team von mehr als 90.000 engagierten Menschen in 150 Ländern. Unsere Technologien und Therapien dienen der Behandlung von 70 Krankheiten und umfassen Herzgeräte, chirurgische Roboter, Insulinpumpen, chirurgische Instrumente, Patientenüberwachungssysteme und mehr. Angetrieben von unserem vielfältigen Wissen, unserer unstillbaren Neugier und unserem Wunsch, all jenen zu helfen, die Hilfe benötigen, liefern wir innovative Technologien, die das Leben von zwei Menschen verändern – jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag. Erwarten Sie mehr von uns, denn wir ermöglichen eine aufschlussreiche Pflege, Erfahrungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und bessere Ergebnisse für alle. Bei allem, was wir tun, entwickeln wir das Außergewöhnliche. Für weitere Informationen über Medtronic (NYSE: MDT) besuchen Sie bitte www.Medtronic.com und folgen Sie @Medtronic auf Twitter und LinkedIn.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, wie sie in den periodischen Berichten von Medtronic, die bei der Securities and Exchange Commission hinterlegt sind, beschrieben sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Referenzen:

Schlaganfall, zerebrovaskulärer Unfall. Weltgesundheitsorganisation, http://www.emro.who.int/health-topics/stroke-cerebrovascular-accident/index.html. Aufgerufen am 6. September 2022. Was wir tun. World Stroke Organization (Weltorganisation für Schlaganfälle). https://www.world-stroke.org/what-we-do. Aufgerufen am 6. Oktober 2022. Skolarus, et al. Marked Regional Variation in Acute Stroke Treatment Among Medicare Beneficiaries. (Starke regionale Unterschiede bei der Behandlung von akuten Schlaganfällen bei Medicare-Leistungsempfängern) Stroke. (2015) 46: 1890-1896. The Global Push for Mechanical Thrombectomy in Stroke Care. (Der weltweite Druck zur mechanischen Thrombektomie bei der Schlaganfallbehandlung) NeurologyLive, Dezember 2020, Band 3, Ausgabe 7. https://www.neurologylive.com/view/the-global-push-for-mechanical-thrombectomy-in-stroke-care Die gezielte Aktualisierung der Leitlinien von 2013 für das frühe Management von Patienten mit akutem ischämischem Schlaganfall in Bezug auf endovaskuläre Behandlung durch die AHA/ASA in 2015.

Ansprechpartner: Kelli Lynch Ryan Weispfenning Öffentlichkeitsarbeit Investorenbeziehungen +1-203-500-3328 +1-763-505-4626

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1925040/NV_colab_image_Medtronic.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1657690/Medtronic_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ankundigung-der-plattform-medtronic-neurovascular-co-lab-zur-beschleunigung-der-innovation-in-der-behandlung-von-schlaganfallen-301655939.html

Original-Content von: Medtronic plc, übermittelt durch news aktuell