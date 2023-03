Arf

Arf löst Liquiditätsengpässe im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr mit Unterstützung der Stellar Development Foundation

Zug, Schweiz und San Francisco, 21. März 2023 (ots/PRNewswire)

Arf, die in der Schweiz regulierte globale Settlement Banking-Plattform, bietet mit Unterstützung der Stellar Development Foundation nun die weltweit erste unbesicherte, kurzfristige USDC-based Betriebsmittelfinanzierung für lizenzierte Finanzinstitute an.

Grenzüberschreitende Zahlungen schneller, billiger, transparenter und integrativer zu machen, ist eine Priorität für die globale wirtschaftliche Entwicklung und den Wohlstand. Als kapitalintensiver Sektor bleibt der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr jedoch eine Herausforderung für Zahlungsverkehrs- und Überweisungsunternehmen mit begrenztem Kapital; Aber Lösungen, die eine Brücke zwischen Web3 und traditionellem Finanzwesen schlagen, können dieses Problem angehen.

Arf, eine globale Settlement Banking-Plattform, und die Stellar Development Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die das Wachstum und die Entwicklung des Open-Source-Netzwerks Stellar unterstützt, haben sich zusammengetan, um die Liquiditätsengpässe zu beseitigen, mit denen Zahlungsverkehrs- und Überweisungsunternehmen bei grenzüberschreitenden Zahlungen konfrontiert sind

Arfs Lösung, bekannt als Arf Credit Line, basiert auf dem Stellar-Netzwerk und wird von Circle's USDC betrieben. Sie bietet qualifizierten lizenzierten Finanzinstituten weltweit Zugang zu ungesichertem und kurzfristigem (1 bis 5 Tage) Betriebskapital. Mit Arf Credit Line können Finanzinstitute am selben Tag mit ihren Partnern in den gewünschten Ländern abrechnen, ohne eine Vorfinanzierung oder zusätzliche Sicherheiten zu verlangen. Arf Credit Line eliminiert das kapitalintensive Geschäftsmodell für die Sender und das Kontrahentenrisiko für die Empfänger bei grenzüberschreitenden Zahlungen. Da alle diese Transaktionen online mit On-Chain-USDC abgewickelt werden, können Geldtransfers ohne Zwischenhändler transparent nachverfolgt werden.

„Heute gibt es mehr als 4 Billionen USD an vorfinanzierten Konten, die für das Wachstum und die Entwicklung des globalen Zahlungsverkehrs genutzt werden könnten, anstatt ungenutzt zu bleiben", sagte Arf-Mitbegründer und CEO Ali Erhat Nalbant. „Arf Credit Line setzt dieses gebundene Kapital frei, um das Wachstum der Industrie im Wert von Billionen von Dollar zu fördern. Wir unterstützen derzeit mehr als 800 Geldtransferstellen weltweit dabei, tagesgleiche Abrechnungen mit ihren Partnern auf vollständig konforme Weise vorzunehmen, so dass sie im Wettbewerb mit den Global Playern wachsen und gedeihen können."

„Wir unterstützen Arf bei der Schaffung von realen Blockchain-Anwendungsfällen, die Liquiditätsengpässe für grenzüberschreitende Zahlungen transparent lösen", sagte Denelle Dixon, CEO und Executive Director der Stellar Development Foundation. „Unser Engagement, Finanzdienstleistungen für alle zugänglicher zu machen, wird durch kategoriedefinierende Lösungen wie Arfs Credit Line noch verstärkt."

Innerhalb von vier Monaten nach seiner Einführung hat Arf Credit Line Darlehen in Höhe von über 80 Millionen USD Kredite an lizenzierte Finanzinstitute vergeben und damit ein kumulatives On-Chain-USDC-Volumen von 150 Millionen USD generiert. Arf Credit Line stellt einen außergewöhnlichen Anwendungsfall dar, der zeigt, wie USDC auf Stellar für Betriebsmittelkredite genutzt werden kann und gleichzeitig Abrechnungen transparenter, zugänglicher und in Echtzeit macht.

Finanzinstitute, die an Arf Credit Line interessiert sind, können sich hier anmelden.

Informationen zu Arf Arf ist eine regulierte globale Settlement Banking-Plattform, die das kapitalintensive Geschäftsmodell des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs überflüssig macht, indem sie lizenzierten Finanzinstituten auf digitalen Vermögenswerten basierende Betriebskapital- und Abwicklungsdienste mit Fiat-On- und Off-Ramp-Funktionen anbietet.

Informationen zu Stellar

Stellar ist ein dezentrales, schnelles, skalierbares und einzigartig nachhaltiges Netzwerk für Finanzprodukte und -dienstleistungen. Es ist sowohl ein währungsübergreifendes Transaktionssystem als auch eine Plattform für die Emission von digitalen Vermögenswerten und soll die weltweite Finanzinfrastruktur miteinander verbinden. Finanzinstitute auf der ganzen Welt emittieren Vermögenswerte und wickeln Zahlungen über das Stellar-Netzwerk ab, das mittlerweile über 7 Millionen Konten umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter stellar.org.

Informationen zur Stellar Development Foundation

Die Stellar Development Foundation (SDF) ist eine gemeinnützige Organisation, die die Entwicklung und das Wachstum von Stellar unterstützt, einem Open-Source-Netzwerk, das die weltweite Finanzinfrastruktur miteinander verbindet. Die 2014 gegründete Foundation hilft bei der Pflege der Codebasis von Stellar, unterstützt die technischen und geschäftlichen Gemeinschaften, die auf dem Netzwerk aufbauen, und dient als Sprachrohr gegenüber Regulierungsbehörden und Institutionen. Die Foundation will einen gerechten Zugang zum globalen Finanzsystem schaffen und nutzt das Stellar-Netzwerk, um das wirtschaftliche Potenzial der Welt durch Blockchain-Technologie zu erschließen. Weitere Informationen finden Sie unter stellar.org/foundation.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2036810/Arf_Stellar_Development_Foundation.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1915574/Arf_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/arf-lost-liquiditatsengpasse-im-grenzuberschreitenden-zahlungsverkehr-mit-unterstutzung-der-stellar-development-foundation-301777194.html

Original-Content von: Arf, übermittelt durch news aktuell