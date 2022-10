Zhejiang Flashforge 3D Technology Co., Ltd

3D-Drucker der Flashforge Guider 3-Serie: ab 20. Oktober 2022 verfügbar.

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Die Produkte der Flashforge Guider 3-Serie, darunter der Guider 3-3D-Drucker und der Guider 3 Plus-3D-Drucker, können ab dem 20. Oktober 2022 bestellt werden. Interessenten wenden sich zur Bestellung bitte an ihre lokalen Händler oder besuchen die offizielle Flashforge-Website.

Guider 3-Serie: für unterschiedliche Anwendungsanforderungen

Der Guider 3 und der Guider 3 Plus wurden für unterschiedliche Nutzungsanforderungen konzipiert. Der Guider 3 ist ein kostengünstiger, professioneller 3D-Drucker für die Kleinserienproduktion, der sich besonders für 3D-Drucker in kleinen Unternehmen, Werkstätten und Bildungseinrichtungen eignet. Der Guider 3 Plus ist ein professioneller 3D-Drucker für ein schnelles Prototypen-Design von mittelgroßen und großen Figuren. Eine gute Option für die Herstellung von Modellen für Kunst und Architektur.

Guider 3-Serie: für bessere Produktivität und Modellqualität

Die Drucker der Guider 3-Serie verwenden die brandneue CoreXY-Struktur, die 250-mm/s-Hochgeschwindigkeitsdruck und geräuscharmen Druck unterstützt, so dass keine Abstriche bei der Druckgeschwindigkeit und der Druckqualität gemacht werden müssen. Das bedeutet, dass ein solcher 3D-Drucker die Druckzeit um 40 bis 60 % verkürzt und dennoch eine gute Druckgenauigkeit erreicht.

Durch den Einsatz von 3D-Druckern der Guider 3-Serie können die Hersteller ihre Produktionskapazitäten auch bei begrenzter Produktionsfläche und begrenztem Budget ausbauen. Die 3D-Drucker der Guider 3-Serie verfügen über ein leistungsfähiges Managementsystem, mit dem sich mehrere 3D-Drucker über einen Rechner verwalten lassen. Außerdem können die Hersteller den Druckprozess jedes Geräts online verfolgen.

Weitere Funktionen

Die Guider 3-3D-Drucker gibt es mit zwei Arten von Bauplatten: mit Glasplatte und mit flexibler Stahlplatte. Die Glasplatte sorgt dafür, dass die erste Schicht der gedruckten Modelle viel glatter wird; mit einer Schaufel lassen sich die Modelle einfach abnehmen. Die flexible Stahlplatte ist magnetisch und lässt sich leicht von der Bauplattform abnehmen. Sie kann leicht gebogen werden, um große Modelle abzunehmen.

Der Guider 3 Plus ist mit zwei gut abgedichteten Fächern ausgestattet, die als zwei Filament-Trocknungsboxen fungieren. Die Filamente können in einer versiegelten und trockenen Umgebung aufbewahrt werden, so dass sie weder während des Drucks noch danach feucht werden.

Informationen zu Flashforge

Das Unternehmen Flashforge ist in der 3D-Druckbranche weltweit bekannt. Neben den oben vorgestellten Produkten der Guider 3-Serie ist Flashforge auch stolz auf seine Produkte der Creator 4-Serie, seine hochwertigen 3D-Druckmaterialien, seine offiziellen, kostenlosen Slicer, die auf die Flashforge 3D-Drucker abgestimmt sind, und auf seinen guten Kundenservice. Das Unternehmen Flashforge hat es sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur digitalisierten Fertigung zu leisten und 3D-Drucklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen anzubieten.

