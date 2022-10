Hopium, Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance hat mit dem französischen Hersteller Hopium einen Vertrag über die Lieferung von 10.000 wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen unterzeichnet und damit sein Engagement für umweltfreundliche Mobilität bekräftigt

Agilauto, die auf die Finanzierung und den Verkauf von Autos in Frankreich spezialisierte Marke der Crédit Agricole Group, wird die wasserstoffbetriebene Limousine des französischen Herstellers Hopium im Rahmen von Programmen für ihre Privat- und Geschäftskunden anbieten.

Auf der Pariser Automobilwoche haben CA Consumer Finance, eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Group und führender Partner der französischen Wirtschaft, und Hopium, der erste französische Hersteller hochwertiger wasserstoffbetriebener Fahrzeuge, eine Vereinbarung über eine vorläufige Bestellung von 10.000 Fahrzeugen unterzeichnet, deren Produktion im Jahr 2025 beginnen soll.

Darüber hinaus beabsichtigt Hopium, die Lösungen von Crédit Agricole Consumer Finance seinen Privat- und Geschäftskunden zu empfehlen.

„Wir sind stolz darauf, einen französischen Hersteller von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen wie Hopium zu unterstützen und damit zum Wandel hin zu einer umweltfreundlichen Mobilität beizutragen, bei welcher Crédit Agricole in Frankreich und Europa eine führende Rolle übernehmen will", sagt Stéphane Priami, CEO von Crédit Agricole Consumer Finance.

„Wir freuen uns über diese Vereinbarung mit einem führenden Finanzpartner. Dies wird es uns ermöglichen, unsere kommerzielle Strategie mit einem voraussichtlichen Auftragsvolumen von 1,2 Milliarden Euro zu stärken. Dies ist Teil des industriellen Aufschwungs in Frankreich und Europa bei der Herstellung sauberer Fahrzeuge", sagt Jean-Baptiste Djebbari, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Hopium.

„Ich möchte den Teams von Crédit Agricole Consumer Finance für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung bei diesem bahnbrechenden Auftrag für 10.000 Hopium Māchina danken. Diese Ankündigung, die zum Abschluss der Pariser Automobilwoche erfolgt, ist ein starkes Signal, das die zentrale Rolle von Wasserstoff in der Mobilität von morgen unterstreicht", erklärt Olivier Lombard, CEO von Hopium.

INFORMATIONEN ZU CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

Crédit Agricole Consumer Finance, die Verbraucherkredit-Tochtergesellschaft des Crédit Agricole S.A., vertreibt (in Frankreich vor allem über ihre Marke Sofinco) eine breite Palette von Krediten und damit verbundenen Dienstleistungen über alle Vertriebskanäle: Direktverkauf, Point-of-Sale-Finanzierung (Kfz und Haushaltsgeräte) und Partnerschaften. Gemeinsam mit großen Einzelhändlern und Institutionen in den 19 Ländern, in denen sie tätig ist, bietet CA Consumer Finance ihren Partnern flexible und verantwortungsvolle Lösungen, die auf ihre Bedürfnisse und die ihrer Kunden zugeschnitten sind. Hervorragende Kundenbeziehungen, kompetente Teams für die Kunden und Engagement für die Gesellschaft sind die Säulen, die CA Consumer Finance zu einer Gruppe machen, die jeden Tag im Interesse ihrer 15 Millionen Kunden und der Gesellschaft arbeitet. Zum 30. Juni 2022 verwaltete die CA Consumer Finance 96,6 Milliarden Euro an ausstehenden Krediten.

INFORMATIONEN ZU HOPIUM

Hopium ist der erste französische Hersteller von hochwertigen wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen und ein wichtiger Akteur im Bereich der emissionsfreien Mobilität. Hopium wurde 2019 von dem Rennfahrer Olivier Lombard gegründet, dem Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Le Mans 2011 und dem erfahrensten Wasserstoff-Rennfahrer der Welt. Das Rennen fungierte als Freiluftlabor, das es Olivier Lombard und seinem Team ermöglichte, über neue Mobilitätslösungen nachzudenken, um den heutigen ökologischen Herausforderungen zu begegnen. Hopium bringt führende Partner und Experten aus den Bereichen Brennstoffzellen, Automobiltechnik und Spitzentechnologien zusammen und will den Dialog zwischen Mensch, Natur und Technik wiederherstellen, um ein perfektes Gleichgewicht zu erreichen.

