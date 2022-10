Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd.

Cubic erhält den Jaguar Land Rover Quality Award als Zeichen für verbesserte Leistung im Automobilsektor

Wuhan, China (ots/PRNewswire)

Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. („Cubic"), ein weltweit führender Hersteller von intelligenten Gassensoren und fortschrittlichen Gasanalysatoren, hat diesen Monat in seinem Hauptsitz in Wuhan, China, die prestigeträchtige Jaguar Land Rover Quality (JLRQ) Preisverleihung abgehalten.

Mr. Garrick Wang, Vizepräsident für technische Unterstützung der Zulieferer von Jaguar Land Rover, verlieh den JLRQ-Preis an Dr. Youhui Xiong, Vorsitzender und Gründer von Cubic.

JLRQ ist ein von Jaguar Land Rover entwickeltes System zum Management und zur Bewertung der Lieferantenleistung. Es konzentriert sich auf die kontinuierliche Leistungsbeurteilung von Zulieferern durch die Aspekte Fähigkeitssystem, kontinuierliche Leistung und Bewertung des Produktionsstandorts.

Seit 2018 hat Jaguar Land Rover die Zusammenarbeit mit Cubic auf dem Gebiet der Überwachung und Verbesserung der Luftqualität im Fahrzeuginnenraum verstärkt, die Sensoren für PM2.5, integrierte Gassensoren für PM2.5 und CO2 sowie Duftstoffdiffusoren umfasst. Die JLRQ-Auszeichnung ist eine klare Bestätigung für die herausragende Leistung von Cubic bei Produkten für den Fahrzeugbau und den langfristigen, hochwertigen Service in der globalen Automobilindustrie. Das bedeutet, dass Cubic nunmehr ein von Jaguar Land Rover weltweit bevorzugter und anerkannter Lieferant ist.

Als führender Hersteller von Kfz-Gassensoren erhielt Cubic 2017 die IATF16949:2016-Zertifizierung und ist seit mehreren Jahren ein Tier-One-Lieferant für viele Automobilhersteller.

Die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung und das strenge Qualitätsmanagementsystem von Cubic haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen sein Geschäft im Automobilsektor erheblich ausbauen konnte.

Das Geschäft von Cubic im Automobilsektor umfasst Gassensoren für die Luftqualität im Fahrzeug, Geräte zur Verbesserung der Luftqualität in der Kabine und Sensorlösungen für den Antriebsstrang. Zu den Kfz-Luftqualitätssensoren gehören NDIR-basierte CO2-Sensoren, laserbasierte PM 2.5-Sensoren und MOX-basierte AQM-Luftqualitätssensoren; zu den Geräten zur Verbesserung der Innenraumluft gehören Negativ- und Plasmageneratoren sowie Duftzerstäuber; zu den Kfz-Antriebssystemsensoren gehören keramikbasierte O2- und NOx-Sensoren für Motoremissionen und Gassensoren zur Erkennung des thermischen Durchgehens für die Batterien von Elektrofahrzeugen.

Durch die Nutzung seiner umfassenden Technologieplattform und seines Produktportfolios hat sich Cubic dank seiner starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, seiner kompletten Produktpalette, seiner schlanken und flexiblen Fertigung und seiner international ausgerichteten Kundenbetreuung entscheidende Wettbewerbsvorteile verschafft.

2022 war für Cubic ein sehr erfolgreiches Jahr, in dem das Unternehmen zahlreiche Automobilhersteller in China und im Ausland für sich gewinnen konnte. Im August wurden im Rahmen der nominierten Projekte zur Verbesserung der Luftqualität in der Automobilindustrie bis 2022 bis zu 16 Millionen Gassensoren geliefert, und im September sicherte sich Cubic auch erfolgreich die Verträge mit einem bekannten europäischen Automobilhersteller für Duftdiffusoren. Aufgrund des anhaltenden Unternehmenswachstums zeigt der Zwischenbericht von Cubic, dass der Umsatz des Unternehmens mit Kfz-Gassensoren in der ersten Jahreshälfte 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 179,85 Prozent gestiegen ist, was eine starke Gesamtleistung widerspiegelt.

Mit seinem unermüdlichen Streben nach Qualität, Produktinnovation und kundenorientierten Dienstleistungen setzt sich Cubic dafür ein, die Automobilindustrie zu unterstützen und sich als globaler Marktführer im Bereich der Gassensoren zu etablieren.

Für weitere Informationen über die Produkte des Unternehmens besuchen Sie bitte https://en.gassensor.com.cn/{sp}oder senden Sie eine E-Mail an info@gassensor.com.cn.

