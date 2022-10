Mantisco

Mantisco arbeitet mit ImmutableX Partners im Rahmen einer Web3-Gaming-Initiative zusammen

Das neue „Hunter's Arena" wird gemeinsam mit Immutable X als Web3.0-Spiel entwickelt

Mantisco, ein Entwickler und Herausgeber von Web3-Spielen mit Sitz in Seoul, Korea, gab heute eine Partnerschaft mit ImmutableX zur Entwicklung des Spiels „Hunter's Arena: Rebirth" bekannt. Neben der branchenführenden NFT-Minting- und -Handelsplattform bietet ImmutableX auch die weltweit erste Layer-2-Lösung zur raschen Skalierung auf Ethereum an.

Da die Beliebtheit von Web3-Gaming rasant zunimmt, arbeitet Mantisco hausintern an der Entwicklung einer Web3-Version von Hunter's Arena. Mantisco zielt darauf ab, ein Spiel-Ökosystem bereitzustellen, das es Nutzern nicht nur ermöglicht, In-Game-Erlebnisse zu genießen, die von echten Eigentumsrechten an digitalen Assets wie Spielfiguren, Skins, Waffen und anderen Gegenständen unterstützt werden, sondern den Spielspaß auch dadurch steigert, dass die Kampfsysteme modernisiert, die Anwendererfahrung verbessert und das schnelle und immersive Gameplay beibehalten wurden. Mantisco hat sich darauf konzentriert, „Spiele anzubieten, die nachhaltige Standards für Blockchain-Gaming setzen und Spieler mit unterschiedlichen demografischen Hintergründen zusammenbringen, was eine aktive Beteiligung der Nutzer mit hoher Belohnung ermöglicht."

Mantisco möchte „seiner Community durch stilsichere, actiongeladene Kämpfe, ansprechende In-Game-Szenarien und verschiedene Möglichkeiten für Nutzer, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und gegeneinander anzutreten, Spannung und Spielspaß vermitteln. Dabei sollen sie auch echte Eigentumsrechte an In-Game-Assets haben können."

David Yoon, CEO von Mantisco, äußerte sich wie folgt: „In Übereinstimmung mit dem Know-how von Immutable in Bezug auf die Beschleunigung der Masseneinführung von Web3-Spielen regen wir jetzt die Entwicklung von brandneuen Spielen an, darunter ‚Hunter Arena: Rebirth' und andere Spiele mit AAA-Bewertung, die mit Unreal 5 gebaut wurden. Wir konzentrieren uns auf die Motivation, den Spaß und sichere Transaktionen für die Spieler. Unsere Partnerschaft mit ImmutableX wird eine entscheidende Rolle dafür spielen, unsere Gaming-Vision in die Tat umzusetzen."

Mantisco entwickelte und veröffentlichte letztes Jahr ein mit AAA bewertetes Spiel mit dem Titel „Hunter's Arena: Legend" auf Steam, PS4 und PS. „Hunter's Arena: Legend" war das erste koreanische Spiel, das sowohl auf PS4 als auch PS5 veröffentlicht wurde, und verzeichnete weltweit 12 Millionen Downloads.

Immutable bringt die nächste Generation von Web3-Spielen über ImmutableX voran, eine branchenführende NFT-Minting- und -Handelsplattform und die weltweit erste Layer-2-Lösung zur raschen Skalierung auf Ethereum. Heute hat sich ImmutableX unter Einsatz von ZK-Roll-up-Technologie von Starkware, zur führenden Plattform für das Minten, Handeln und Skalieren von Web3-Spielen und NFT-Projekten auf Ethereum entwickelt. Sie bietet Erstellern und Innovatoren eine kohlenstofffreie Lösung ohne Gas-Gebühren mit unbegrenzter Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit und Liquidität.

„Hunter's Arena: Rebirth" soll 2023 erscheinen.

