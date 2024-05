Sign In Solutions

Sign In Solutions kündigt die strategische Übernahme von SmartSpace Software PLC an

Saint Petersburg, Florida (ots/PRNewswire)

Zusammenführung der weltweit führenden Unternehmen im Bereich des Besuchermanagements der Zukunft

Sign in Solutions, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Besuchermanagement-Lösungen, gab heute den Abschluss der Übernahme von SmartSpace Software PLC bekannt. SmartSpace, das zuvor am AIM-Markt der Londoner Börse notiert war, ist ein schnell wachsender Anbieter von Software für das Besuchermanagement, die Buchung von Besprechungsräumen und die Verwaltung von Schreibtischen sowie von Analyselösungen zur Optimierung von Sicherheit, Raumnutzung und Compliance. Dieser strategische Schritt wird zwei innovative Kräfte zusammenbringen, um den Kunden einen beispiellosen Mehrwert zu bieten.

Die Übernahme - die siebte seit August 2021 - kennzeichnet einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie von Sign In Solutions und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, KMUs, mittelständischen Unternehmen und Konzernen branchenführende VM 2.0-Lösungen für das Besuchermanagement der Zukunft zur Verfügung zu stellen, die Risiken mindern, die betriebliche Effizienz maximieren und das Erlebnis in Onsite-, virtuellen und/oder hybriden Umgebungen verbessern.

Die Zusammenführung der Marken SwipedOn und Space Connect sowie der Geschäftsabläufe von SmartSpace mit Sign In Solutions wird eine umfassendere Reihe von Besuchermanagement-Funktionen bieten, die den Gesamtwert, das Benutzererlebnis und die betriebliche Effizienz für über 18.500 zahlende Kunden an mehr als 36.000 Standorten in 90 Ländern weltweit verbessern werden.

Jeff Gordon, Geschäftsführer von Sign In Solutions, kommentierte die Übernahme wie folgt: „Die Lösungen SwipedOn und Space Connect von SmartSpace ergänzen unsere Kernplattformen für das Besuchermanagement und bauen auf unserer VM 2.0-Vision für Besuchermanagement-Lösungen der Zukunft auf. Sie werden direkt dazu beitragen, die Führungsposition von Sign In Solutions auf dem globalen Markt für Besuchermanagement auszubauen, indem sie weitere Einblicke und wichtige Informationen liefern, die unsere Kunden dabei unterstützen, die Vorschriften einzuhalten und Bedrohungen zu bewältigen."

Dan Harding, leitender Geschäftsführer von Sign In Solutions, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, unsere neuen Kollegen von SmartSpace willkommen zu heißen. Der Erwerb einer der ältesten und bekanntesten Marken auf dem Markt unterstreicht unser Engagement im Bereich des Besuchermanagements."

Die Kunden werden keine Unterbrechungen erleben und neben einem erweiterten globalen Support und unserem erstklassigen Kundenservice im Wege normaler Upgrades in den Genuss zusätzlicher branchenführender Funktionen kommen.

Informationen zu SmartSpace Software PLC SmartSpace Software PLC ist ein schnell wachsendes SaaS-basiertes Technologieunternehmen, das intelligente Softwarelösungen entwickelt und erstellt. Die Software des Unternehmens hilft dabei, das Engagement der Mitarbeiter mit Modulen wie Besuchermanagement, Schreibtischverwaltung, Verwaltung von Besprechungsräumen und Analytik besser umzusetzen. Zu den operativen Marken der Gruppe gehören:

SwipedOn - SaaS-Besuchermanagement, Schreibtischreservierung ( www.SwipedOn.com)

Space Connect - SaaS-Buchung von Konferenzräumen und Schreibtischen ( www.spaceconnect.co)

Weitere Informationen über SmartSpace finden Sie auf www.smartspaceplc.com

Informationen zu Sign In Solutions Sign In Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von Besuchermanagementlösungen der Zukunft, die die Sicherheit und Risikominderung am Arbeitsplatz neu definieren und gleichzeitig die Effizienz maximieren und das Erlebnis verbessern. Seit dem Start im Jahr 2021 hat Sign In Solutions seine globale Präsenz auf acht Niederlassungen in Nordamerika, Europa und APAC ausgeweitet und ist sowohl organisch als auch durch Übernahmen schnell gewachsen, indem es neue Funktionen wie Terminplanung, Schreibtischreservierung, Verwaltung von Besprechungsräumen und mehr hinzugefügt hat. Sign In Solutions wird von PSG unterstützt, einer führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die Partnerschaften mit Software- und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen eingeht, um deren Wachstum zu beschleunigen.

Weitere Informationen zu Sign In Solutions finden Sie auf www.signinsolutions.com

KellyGene.Hays@signinsolutions.com

Original-Content von: Sign In Solutions, übermittelt durch news aktuell