Beijing Ruxue Media

Der preisgekrönte Schriftsteller Xue Mo stellt auf der Frankfurter Buchmesse 2022 literarische Werke über das Leben im Westen Chinas vor

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Der chinesische Schriftsteller Xue Mo bringt über dreißig Bücher, darunter sein berühmtes Werk Into the Desert, mit, um am Stand der China International Book Trading Corporation („CIBTC") auf der 74. Frankfurter Buchmesse eine Themenausstellung durchzuführen, in deren Rahmen er Gespräche mit internationalen Verlagen und Unternehmen über die Zusammenarbeit bei den Urheberrechten an den Büchern plant.

Die von 19. bis 23. Oktober stattfindende Frankfurter Buchmesse ist der weltgrößte Handelsplatz für digitale und gedruckte Inhalte, und das jährliche Buchspektakel wird auch als „Indikator für die Kulturen der Welt" bezeichnet. Am Stand 6.2 B110 wird die CIBTC einige der bekanntesten Bücher des chinesischen Literaturriesen vorstellen, zusammen mit Ausgewählten Geschichten von Xue Mo, einer Sammlung wunderbarer Geschichten über die Kultur, das Leben und den Geist Westchinas, die in über 20 Sprachen übersetzt worden ist.

Als Kulturwissenschaftler und produktiver Schriftsteller, der mehr als hundert literarische und kulturelle Werke verfasst hat, erschafft Xue Mo, der mit bürgerlichem Namen Chen Kaihong heißt, in seinen Büchern eine Vielzahl von Figuren mit einer einzigartigen Spiritualität und großer Vorstellungskraft, die seine Leser in das Herz der ländlichen Gebiete Westchinas entführt, wo sie ihren Kampf, ihre Liebe, ihren Tod und ihren Glauben auf der Suche nach Hoffnung und Ewigkeit erleben.

Xue Mo wurde dreimal für den Mao-Dun-Literaturpreis, einen der renommiertesten Literaturpreise Chinas, nominiert. Zu seinen weltweit bekanntesten Werken zählen Desert Rites und White Tiger Pass. Sein Werk Suosalang, ein episches Gedicht mit achtzigtausend Zeilen und über einer Million Wörtern, das aus seinem eigenen Schaffen und seiner lebenslangen Praxis hervorging, trägt dazu bei, den Mangel an epischer Poesie in der chinesischen Literaturgeschichte auszugleichen, und wird von der Literaturkritik als eines der größten epischen Fantasiewerke gepriesen, dessen gewaltiger Umfang sich mit Werken wie Der Herr der Ringe und Das Lied von Eis und Feuer messen kann.

„Into the Desert", eine Geschichte, die in Xue Mos Roman „White Tiger Pass" enthalten ist, ist von Symbolik durchdrungen. Es ist eine Fabel über das menschliche Schicksal, eine Geschichte von zwei voneinander abhängigen Frauen – Lanlan und Ying'er – die sich auf der Suche nach einem neuen Leben in die Wüste wagen. Die zwiespältigen Charaktere der beiden Heldinnen stehen für die widersprüchliche Einstellung im Hinblick auf die Kämpfe und Schmerzen des Lebens, die für jedermann gut nachvollziehbar ist. Ihre Konfrontation mit den monströsen Wüstenschlägern, den Dholes, symbolisiert die unvermeidlichen Gefahren, die auf dem Weg in die Freiheit liegen. Ihre Ausdauer, ihre Gelassenheit und ihre Furchtlosigkeit ermöglichen es ihnen schließlich, sich aus der Gefahr zu befreien, und genau diese Eigenschaften halfen auch Xue Mo und allen anderen, die mit der Geschichte in Verbindung stehen, sich in ihrer eigenen Wüste zurechtzufinden. Die Weisheit, die seinen Fingern entspringt, erhellt die Herzen unzähliger Leser.

„Die Sehnsucht nach Hoffnung ist nicht auf die Menschen im Westen Chinas oder im Land beschränkt, sondern wird von der gesamten Menschheit geteilt. Sie hoffen vielleicht auf unterschiedliche Dinge oder finden auf unterschiedliche Weise Hoffnung, doch ein einziges Wort kann definieren, wonach sie wirklich gesucht haben – die Ewigkeit. Alle Menschen streben nach der Ewigkeit, ob es nun um ewige Gesundheit, Glück, Beziehungen oder Liebe geht. Dafür begibt sich jeder in seine eigene Wüste", fügte er hinzu.

Weitere Informationen zu den Werken von Xue Mo finden Sie auf http://www.xuemo.cn/en.

Original-Content von: Beijing Ruxue Media, übermittelt durch news aktuell