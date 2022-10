TEXTURE MAKER

Chewco erfolgreich auf der IBIE Food Expo, Einführung von zentraler Anlaufstelle und automatisierten Dienstleistungen für US-Bäcker

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire)

Texture Maker, ein Entwickler innovativer Back- und Getränkemischungen, gab im September auf der International Baking Industry Exposition (IBIE) 2022 ein erfolgreiches internationales Debüt seiner neuen Mochi-Backmischungsmarke Chewco und begeisterte die Besucher mit seinen süßen Köstlichkeiten, futuristischen intelligenten Lösungen und umfassenden Beratungsdienstleistungen für Bäcker. Jetzt, wo Geschäftsinhaber mit der Planung von Angeboten für die kommende Weihnachtssaison beginnen, bringt Chewco etwas Neues auf den Markt – Mochi-Donuts – und etabliert sich schnell als zukunftsorientierter, engagierter Partner für Backprofis in den USA.

Erfolge auf der IBIE

Auf der IBIE stach der Stand von Chewco durch besondere Elemente hervor, die rund Tausend Besucher anzogen und positives Feedback erhielten. Besonders gelobt wurden die Chewco-Donuts für ihren leicht süßen Geschmack in Kombination mit der charakteristischen weichen Textur sowie für ihre unverwechselbare und Social-Media-freundliche rund-geknickte Form.

Wie die Besucher des Standes erfuhren, wird jede Backmischung mit einer speziellen Mischung aus hochwertigstem taiwanesischem Reismehl hergestellt, um die Konsistenz des Teiges und die daraus resultierende angenehme, elastische Textur zu gewährleisten – eine Textur, die von den amerikanischen Verbrauchern zunehmend geschätzt wird. Außerdem sind Mochi-Donuts eine gesündere Alternative zu herkömmlichen Donuts, da sie glutenfrei sind und weniger Zucker enthalten.

Die Zukunft zu den Bäckern bringen

Angesichts des Arbeitskräftemangels in einer Vielzahl von Branchen schließt Chewco Partnerschaften, um Automatisierungs- und Digitaltechnologien im Rahmen seiner Beratungsdienste aus einer Hand zu nutzen und Bäckern die Möglichkeit zu geben, Produktions- und Arbeitskosten zu senken und gleichzeitig die Effizienz und das Kundenerlebnis zu verbessern. Zu diesen Lösungen gehören:

Chewco x Belshaw Donut-Station: Ein automatisiertes Angebot von Mini-Mochi-Donut-Proben mit dem neuesten Roboter Mark V plus RS-System.

iMvending-Automat: Ein schrankähnliches Design ermöglicht es den Kunden, jeweils einen Abschnitt zu öffnen und ihre Leckerei bequem zu entnehmen, wodurch vermieden wird, dass die Produkte wie in einem herkömmlichen Automaten herunterfallen. iMvending kann auch Produkte erhitzen, UVC zur Hygiene-Gewährleistung einsetzen und QR-Codes für die Bezahlung bereitstellen. Und schließlich ermöglicht die integrierte Software die Erfassung von Informationen über Kundenpräferenzen.

„Die Reaktion auf den iMvending-Automaten auf der Messe war überwältigend positiv", sagt Tammy Liu, Vizepräsidentin von Texture Maker. „Die Besucher waren immer beeindruckt, wenn sich die Tür automatisch öffnete und ihr Mochi-Donut zum Vorschein kam. Da die Kunden zunehmend nach maßgeschneiderten Erlebnissen suchen, kann diese Art von Maschine für Bäckereien ein enormer Vorteil sein. Es hat auch etwas herrlich Futuristisches, das die Besucher zum Staunen bringt."

Eine zentrale Anlaufstelle für Bäcker

Chewco bietet auch umfassende Beratungsdienste für Bäckereibetriebe an, die Tipps und Anleitungen zur Mochi-Herstellung, zur Optimierung der Produktion mit den Maschinen der Partner und zum Wissensaustausch mit angehenden Mochi-Bäckern umfassen. Als zuverlässiger Partner für Bäckereifachleute will Chewco den Zugang der US-Verbraucher zu Mochi-Produkten erleichtern und das kurzfristige Wachstum auf Partnerschaften mit kleinen und mittleren Unternehmen in der Region konzentrieren.

Nächste Station: SIAL Paris 2022

Chewco wird in Europa erstmals auf der SIAL Paris, einer der weltweit größten Messen für die Lebensmittelindustrie, vertreten sein und dort zusammen mit seinem Partner Couplet Sugars eine Reihe von gefrorenen Mochi-Donut-Produkten vorstellen. Diese vorgefertigten Leckereien, die auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt angeboten werden, haben die charakteristische Chewco-Textur nach dem Auftauen ohne backen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.chewco.co, www.texturemaker.com.tw, www.taiwantrade.com und/oder folgen Sie dem Unternehmen auf IG, um über alle neuen Entwicklungen informiert zu sein

Über Textur Maker

Texture Maker wurde 2003 gegründet und ist ein preisgekrönter Entwickler innovativer Back- und Getränkemischungen. Das Unternehmen verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung und bietet eine Reihe maßgeschneiderter Dienstleistungen an: von der Koordination der Lieferkette über Forschung und Entwicklung bis hin zu pflanzenbasierten und speziellen Lösungen sowie technischer Beratung.

shuan.liu@texturemaker.net

