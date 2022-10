Quantinuum LLC

Strategische Partnerschaftsvereinbarung zur Entwicklung des Quantencomputing-Marktes in Japan und der Region Asien-Pazifik

Tokio, Cambridge, England und Broomfield, Colorado, Usa (ots/PRNewswire)

Mitsui & Co., Ltd („Mitsui") und Quantinuum haben eine strategische Partnerschaftsvereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Quantencomputing in Japan und der Region Asien-Pazifik unterzeichnet.

Mitsui, das sich der digitalen Transformation verschrieben hat, und Quantinuum, eines der weltweit führenden Unternehmen für Quantencomputing, das hardware- und softwareübergreifend integriert ist, sind diese strategische Partnerschaft eingegangen, um Anwendungsfälle für Quantencomputing zu entwickeln, von denen erwartet wird, dass sie Geschäftstransformation und Innovation zukünftig maßgeblich voranbringen werden.

Mitsui und Quantinuum werden die Kollaboration, Kooperation und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle beschleunigen. Sie werden gemeinsam die Entwicklung von Quantenanwendungen vorantreiben und Mehrwertdienste für Unternehmen bereitstellen, die in einer Vielzahl von Quantencomputing-Domänen arbeiten – ein Bereich, der bis 2040 weltweit voraussichtlich einen Wert von 450 bis 850 Mrd. USD erreichen wird.*

Yoshio Kometani, Representative Director, Executive Vicepresident und Chief Digital Information Officer von Mitsui & Co., Ltd., kommentierte: „Wir sind sehr zufrieden mit der strategischen Partnerschaft zwischen Mitsui und Quantinuum. Durch die Kombination des hochmodernen Quantencomputing-Know-hows und den vielfältigen Quantentalenten von Quantinuum mit der breiten Geschäftsplattform und dem Netzwerk von Mitsui werden wir zusammenarbeiten, um unseren Kunden einen neuen Mehrwert zu bieten und einen neuen Geschäftswert in einer Vielzahl von Industriebereichen zu schaffen."

Ilyas Khan, Gründer und CEO von Quantinuum, erklärte: „Die Allianz zwischen Mitsui und Quantinuum zeugt von unserem gemeinsamen Engagement, Quantencomputing in allen Applikationen und Anwendungsfällen in einer Vielzahl von Sektoren, einschließlich Chemie, Finanzen und Cybersicherheit, zu beschleunigen. Die heutige Ankündigung stärkt unsere Zuversicht, was die globale Führerschaft japanischer Konzerne und Regierungsstellen im Quantenbereich angeht, mit Wirtschaftsführern wie Mitsui an ihrer Spitze."

Details der strategischen Partnerschaft

Gemeinsame Entwicklung von Geschäftsanwendungsfällen und Geschäftsmodellen unter Verwendung von Quantencomputing (Pharmazeutik, Materialentwicklung, Energie, Mobilität, Logistik usw.)

Marktentwicklung durch Verbreitung und Austausch von Quantencomputing-Wissen

Einführung der Quantencomputing-Lösungen von Quantinuum für den japanischen und den asiatisch-pazifischen Markt

Kooperationsbereiche und Anwendungen

Quantencomputing-Chemie (Pharmazeutik, Chemieindustrie, Energieindustrie usw.)

Quanten-Cybersicherheit

Diverse Optimierungsanwendungen unter Einsatz von Quantencomputern

Quantenverarbeitung natürlicher Sprache und künstliche Intelligenz

Jüngste Erfolge von Quantinuum

Im Dezember 2021 kündigte Quantum Origin das weltweit erste kommerzielle Produkt für Cybersicherheit an, das einen Quantencomputer verwendet, um etwas zu tun, was für einen herkömmlichen Computer unmöglich wäre.

Im Mai 2022 brachte es InQuanto auf den Markt, eine hochmoderne Softwareplattform für Quantencomputing-Chemie, die Quantencomputer verwendet. Quantinuum hat eine Zusammenarbeit mit Mitsui in diesem Bereich bekanntgegeben.

Im August 2022 gelang es Quantinuum erstmals, zwei logische Qubits in eine fehlertolerante Quantenschaltung einzubinden, indem es eine Echtzeit-Quantenfehlerkorrektur einsetzte – ein wichtiger Schritt hin zur Realisierung eines vollständig fehlertoleranten Quantencomputers.

Im September 2022 gab Quantinuum die Errungenschaft des QV8192 bekannt, dem weltweit höchsten Quantenvolumen im Quantencomputersystem mit geschlossenen Ionenfallen des Modells H-1, das von Honeywell betrieben wird.

Außerdem übertraf TKET, der Quantencompiler von Quantum (ein kostenloses Open-Source-Softwareentwicklungskit), im Jahr 2022 500.000 Downloads.

Informationen zu Mitsui & Co., Ltd.

Standort: 1-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokio

Gegründet: 1947

Vertreter: Kenichi Hori, Präsident und Representative Director

Mitsui & Co., Ltd. (8031: JP) ist ein globales Handels- und Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Geschäftsportfolio, das rund 63 Länder in Asien, Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien umfasst.

Mitsui beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und setzt Talente auf der ganzen Welt ein, um Unternehmen in Zusammenarbeit mit einem globalen Netzwerk von vertrauenswürdigen Partnern zu identifizieren, zu entwickeln und auszubauen. Mitsui hat ein starkes und vielfältiges Kerngeschäftsportfolio aufgebaut, das die Branchen mineralische und metallische Rohstoffe, Energie, Maschinen und Infrastruktur sowie Chemie abdeckt.

Durch die Nutzung seiner Stärken hat Mitsui seine tragenden Gewinnsäulen weiter diversifiziert, um vielschichtige Werte in neuen Bereichen zu schaffen, darunter innovative Energielösungen, Gesundheitswesen und Ernährung, sowie durch einen strategischen Fokus auf wachstumsstarke asiatische Märkte. Diese Strategie zielt darauf ab, Wachstumschancen abzuleiten, indem sie sich einige der wichtigsten Megatrends der Welt zunutze macht: Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden, Digitalisierung und die wachsende Macht des Verbrauchers.

Mitsui verfügt über eine lange Tradition in Asien, wo es ein vielfältiges und strategisches Portfolio von Unternehmen und Partnern aufgebaut hat, das ihm ein starkes differenzierendes Profil verleiht, hervorragenden Zugang für alle globale Partner in einer der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt bietet und sein internationales Portfolio stärkt.

Weitere Informationen über die Unternehmen von Mitsui & Co finden Sie auf https://www.mitsui.com/jp/en/index.html

Informationen zu Quantinuum

Standort: Cambridge, Vereinigtes Königreich; Broomfield, Colorado, USA

Gegründet: Dezember 2021 (durch die Fusion von Honeywell Quantum Solutions (USA) und Cambridge Quantum Computing (Vereinigtes Königreich))

Vertreter: Ilyas Khan, CEO; Tony Uttley, COO; Shuya Kekke, CEO & Representative Director, Japan

Quantinuum ist eines der weltweit größten integrierten Quantencomputing-Unternehmen, das sich aus der Kombination der weltweit führenden Hardware von Honeywell Quantum Solutions und der branchenführenden Middleware und den Anwendungen von Cambridge Quantum zusammensetzt. Das von Wissenschaft geleitete und unternehmerisch orientierte Unternehmen Quantinuum beschleunigt das Quantencomputing und die Entwicklung von Anwendungen in den Bereichen Chemie, Cybersicherheit, Finanzen und Optimierung. Sein Fokus liegt auf der Entwicklung skalierbarer und kommerzieller Quantenlösungen, um die dringendsten Probleme der Welt in Bereichen wie Energie, Logistik, Klimawandel und Gesundheit zu lösen. Das Unternehmen beschäftigt über 480 Mitarbeiter, darunter 350 Wissenschaftler, an neun Standorten in den USA, Europa und Japan.

Ausgewählte Großkunden (in Japan): Nippon Steel Corporation, JSR Corporation

www.quantinuum.com

