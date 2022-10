URights, a Sacem subsidiary

Musicstart: Neuer Blockchain-basierter Dienst zum Schutz von Werken, der Urhebern einen guten Start ins Musikgeschäft ermöglicht

In einer Zeit, in der die Musikbranche beispiellose Veränderungen in Bezug auf Nutzung und Vertriebsmethoden erlebt, setzt Sacem mit seinem innovativen Ansatz technologische Möglichkeiten konsequent in die Praxis um, um seine Mitglieder besser zu betreuen. Über seine Tochtergesellschaft URights lanciert Sacem heute Musicstart, einen Dienst, der es allen Autoren oder Komponisten, auch Anfängern, ermöglicht, innerhalb weniger Minuten einen Nachweis der Urheberschaft ihrer Werke zu erstellen.

Der Schutz des Werks: der erste wichtige Schritt im Schaffensprozess.

Heutzutage können Musikschaffende ihre Werke unabhängig schreiben, komponieren, vertreiben und sogar vermarkten, doch die Frage des Urheberrechtsschutzes bleibt ein zentrales Thema, das eng mit der Frage der Vergütung verbunden ist.

Musicstart ist ein zu 100 % digitaler Dienst, der es Ihnen ermöglicht, mit Hilfe der Blockchain-Technologie auf einfache Weise einen Beweis für die Urheberschaft eines Werkes zu erstellen. Die Nutzer geben die wichtigsten Informationen über ihre Schöpfung an, übermitteln die zugehörige Datei (Text, Partitur, Musik) und erhalten ein Zertifikat, das mit einem fälschungssicheren Fingerabdruck in der Blockchain verknüpft ist, der im Falle eines Rechtsstreits verwendet werden kann.

Ein einfacher, schneller und umweltfreundlicher Dienst, der Kunstschaffenden überall auf der Welt angeboten wird.

Musicstart richtet sich an alle Musikschaffenden – ob Anfänger oder Experten, Beatmixer oder Studioproduzenten – und insbesondere an diejenigen, die noch nicht Mitglied einer Verwertungsgesellschaft wie Sacem sind.

Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, stehen zwei Preismodelle zur Verfügung:

- Einmaliger Schutz (pro Datei): 3,99 €

- Monatliche Abonnements (unbegrenzter Schutz): 4,99 € pro Monat (jederzeit kündbar)

Mit dieser einfachen und kostengünstigen Dienstleistung wendet sich Sacem über seine Tochtergesellschaft URights an junge Urheber, die nicht den Reflex haben, ihre Werke zu schützen, bevor sie sie verbreiten.

Der Dienst wird sich in Zukunft in zweierlei Hinsicht weiterentwickeln: zum einen durch die Internationalisierung, d. h. die Aufnahme neuer Sprachen und Währungen, und zum anderen durch die Möglichkeit, Mitverfasser und ihre IPI-Nummern hinzuzufügen und dann ihre jeweilige Beteiligung an der Arbeit. Sacem-Mitglieder können in den kommenden Monaten auch direkt von ihrem Portal aus darauf zugreifen.

Sacem ist sich der Umweltproblematik bewusst und hat sich für die Verwendung von Tezos entschieden, einer Blockchain mit einem Konsensmechanismus, der auf dem Proof of Stake basiert. Diese Technologie ermöglicht eine energieeffiziente Transaktionsvalidierung.

Cécile Rap-Veber, CEO von Sacem: „Musicstart markiert eine neue Etappe im Bestreben von Sacem, immer mehr Werte im Zusammenhang mit der Verbreitung von Musik zu Gunsten derjenigen zu entwickeln, die sie kreieren. Wir sind weltweit führend in der kollektiven Verwertung, weil wir stets in der Lage waren, auf die ständigen Veränderungen in der Art und Weise, wie Musik geschaffen und vertrieben wird, zu reagieren, und zwar durch technologische Innovation und unsere Fähigkeit, mit den wichtigsten Akteuren des Internets zu verhandeln. Heute, da sich mit dem Aufkommen von Anwendungen wie NFT und dem Metaversum neue Herausforderungen ergeben und die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Transparenz und der Rückverfolgbarkeit von Werken fortbestehen, gibt Sacem diese neue Antwort auf die wesentliche Frage des Schutzes von Werken, insbesondere für Urheber, die am Anfang ihrer Karriere stehen."

Julien Dumon, Leiter der Entwicklungsabteilung, Phono und Digital, und CEO der Tochtergesellschaft URights: „Die Gründung von Musicstart stellt für Sacem einen Wendepunkt und einen ersten Schritt in der Entwicklung der Tochtergesellschaft URights dar. Seit vielen Jahren stellt Sacem immer wieder seine Kompetenz und seine Fähigkeit unter Beweis, sich an einen sich ständig verändernden Musikmarkt anzupassen. Darüber hinaus haben wir uns immer dafür eingesetzt, Urheber zu unterstützen und sie über Autorenrechte aufzuklären. Musicstart passt perfekt zu dieser Philosophie: Es handelt sich um einen einfachen und skalierbaren Dienst, der auf die Herausforderungen der Kreativen von heute zugeschnitten ist. Unser Ziel ist es, diesen Dienst so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen, sowohl in Frankreich als auch im Ausland, insbesondere durch Partnerschaften mit wichtigen Akteuren der Musikbranche."

