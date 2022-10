Sitero

Sitero erweitert seine Angebote mit der Übernahme von Axiom Mentor

Miami (ots/PRNewswire)

Die Übernahme erweitert das Angebot von Sitero um eine Technologieplattform, mit der intelligente Automatisierung für Ethikkommissionen (institutional review boards, IRB), professionelle Zertifizierungen (industry-based certifications, (IBC), Kommissionen für Tierversuchsethik (Institutional Animal Care and Use Committee, IACUC) sowie die Hochschulausbildung eingeführt werden soll

Sitero gab heute seine Übernahme von Axiom bekannt, einem führenden Technologieanbieter von SaaS-Compliance-Lösungen für die Hochschulausbildung, IRB, IBC sowie klinische und kommerzielle Forschungsorganisationen.

Die Übernahme von Axiom unterstützt die Vision von Sitero, technologiefähige Lösungen anzubieten, um die Sicherheit und den Schutz von Patienten und der Forschungsgemeinschaft zu gewährleisten, mit einem Schwerpunkt auf Ethik, Compliance und Innovation. Die Produktsuite Axiom Mentor ermöglicht es Sitero, seine Marktpräsenz und seine Domänenkompetenz zu nutzen, um den aktuellen Kundenstamm von Axiom zu bedienen und zu erweitern und gleichzeitig seine ergänzenden Dienstleistungen mit einer hochmodernen Technologieplattform zu vereinen.

Sitero ist erfreut, eine Produktsuite der nächsten Generation mit intelligenter Automatisierung in einem Sektor einzuführen, der mit antiquierten Technologielösungen zu kämpfen hat.

„Mit einer Vielzahl von innovativen Lösungen, die auf unsere Vision ausgerichtet sind, fügt die Plattform Axiom Mentor dem bereits einzigartigen Wertversprechen von Sitero eine technologische Dimension hinzu", sagte Sankesh Abbhi, CEO von Sitero. „Diese Übernahme unterstreicht das Engagement von Sitero dafür, innovative, prädiktive Lösungen bereitzustellen, die mit intelligenter Automatisierung erstellt werden, um zu verändern, wie die Sektoren IRB, IBC, IACUC und die Hochschulausbildung ihre Compliance verwalten."

Donald Bodnar, CEO von Axiom, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr darüber, Teil von Sitero zu werden, ein Unternehmen, das unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen teilt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden in ihrem Forschungsunternehmen ein Höchstmaß an Service und Unterstützung erhalten. Als Teil von Sitero können wir jetzt unseren Kunden helfen, indem wir Ergebnisse liefern, die auf Innovation beruhen und durch Domänenkompetenz unterstützt werden."

Die Produktreihe „Axiom Mentor" wird in „Sitero Mentor" umbenannt und wird das Technologieangebot von Sitero repräsentieren. Sitero Mentor wird weiterhin den bestehenden Kundenstamm von Axiom unterstützen und gleichzeitig innovative Compliance-Lösungen für neue Kunden entwickeln.

Informationen zu Sitero – www.sitero.com

Sitero ist ein aufstrebendes führendes Unternehmen für klinische Dienstleistungen und Softwarelösungen für die Branche der Biowissenschaft. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung in einer Vielzahl von therapeutischen Bereichen, mit speziellem Know-how in der Bereitstellung innovativer, technologiefähiger Lösungen, die es seinen Kunden ermöglichen, sich auf ihre Kernstärken zu konzentrieren. Für klinische Studien von der Frühphase bis zur Phase 3 liefert das erfahrene Team von Sitero Services und Technologie mit intensivem Engagement, um die Sicherheit aller Stakeholder in der Gemeinschaft der klinischen Forschung zu gewährleisten. Dabei wird besonderer Wert auf Ethik, Compliance und Innovation gelegt.

Informationen zu Axiom

Axiom Mentor ist ein führender Anbieter von Compliance-Modulen für Online-Forschung. Die Technologie-Plattform Mentor optimiert Arbeitsabläufe, darunter Einreichungen, Rezensionen, Genehmigungen und Berichterstellung nach der Zulassung. Mentor spart Zeit und Geld, indem es die administrativen Aufgaben für Forscher und den Arbeitsaufwand für Unterstützungsmitarbeiter reduziert. Das von Forschern entwickelte Mentor-System bietet Ihnen eine intuitive, reaktionsfähige Benutzeroberfläche, die für Ihre Arbeitsabläufe und Richtlinien konfiguriert ist.

Original-Content von: Sitero, übermittelt durch news aktuell