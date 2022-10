Younited; OneFor

Perfekte Übereinstimmung: Exklusive Partnerschaft zwischen Younited und OneFor zur Bereitstellung von Konsumentenkrediten

München (ots/PRNewswire)

Das Younited-Portfolio richtet sich ab sofort an moderne Familien in Deutschland über OneFor, eine europäische App für digitales Geld.

Konsumentenkredite von 1.000 € bis 50.000 € mit einer Laufzeit von bis zu 84 Monaten sind für Kunden in Deutschland über die OneFor-App verfügbar.

Vollständig digitaler und schneller Kreditantragsprozess dank einer nahtlosen Schnittstelle zwischen OneFor und Younited.

Younited, die seit 2008 etablierte Verbraucherkreditplattform mit europäischer Banklizenz, und OneFor haben sich zusammengeschlossen und eine exklusive Partner-schaft für Konsumentenkredite für Privatpersonen geschlossen. OneFor, gegründet 2020, ist eine inno-vative digitale Finanz- und Geld-App für Verbraucher, die eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet, darunter grenzenlose Familienkonten mit mehreren verbundenen Debitkarten, die von Mastercard International unterstützt werden.

Ziel dieser exklusiven Partnerschaft ist es, Synergien der Angebote beider Parteien zu nutzen und dadurch mehr Menschen einen einfachen Zugang zu Konsumentenkrediten zu ermöglichen. Dies wird zum einen durch die Nutzung der direkten Kundenreichweite von OneFor und zum anderen durch die nahtlose Kundenreise in die Younited-Umgebung mit den Kreditangeboten erreicht.

Mit dieser Kooperation geht OneFor einen weiteren Schritt zur Erweiterung seines Produktportfolios mit dem Ziel, seinen Kunden die Beantragung eines Kredits bei Younited einfach und transparent über den eigens geschaffenen digitalen Antragsprozess zu ermöglichen. Die Kreditsumme von Younited reicht von 1.000 € bis zu 50.000 € mit festen Zinssätzen und einer Rückzahlungsdauer von 6 bis 84 Monaten.

In der stark fragmentierten Business-to-Consumer-Umgebung bietet die exklusive Partnerschaft zwischen Younited und Onefor den Verbrauchern über die OneFor-App einen wesentlich einfacheren Zugang zu den einfachen und transparenten Krediten von Younited, einschließlich eines schnellen Genehmigungsprozesses und einer schnellen Auszahlung.

Michael Herrschlein, CEO von Younited Deutschland, erklärt: „Familien sind heute mehr denn je darauf fokussiert, ihren finanziellen Bedarf zu managen und stehen dabei manchmal vor Herausforderungen. Sei es der Kauf oder die Finanzierung einer Immobilie, eines Autos oder notwendiger Haushaltsgeräte, bis hin zur Ausbildung der Kinder im In- und Ausland. Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld hat die Situation noch schwieriger gemacht. Gerade deshalb sehen wir in der Partnerschaft mit OneFor eine äußerst sinnvolle Ergänzung."

Darüber hinaus bestätigt Ilir Aliu, Geschäftsführer von OneFor: „Als vollständig digitaler Finanz- dienstleister ist OneFor bestrebt, seinen Kunden Mehrwertdienste anzubieten, die tatsächlich ein Problem lösen und ihnen das tägliche Leben erleichtern. Die Einführung des Ratenkreditangebots in Zusammenarbeit mit Younited ist ein großartiges Beispiel für die Nutzung von Technologie und Zusammenarbeit, um einen echten Mehrwert zu bieten. Zusätzlich zu den Konto- und Überweisungs-dienstleistungen können unsere Kunden, zunächst in Deutschland, einen Privatkredit von bis zu 50.000 Euro direkt über die OneFor-App beantragen und von dem vollständig digitalen Antragsprozess und der schnellen Kreditentscheidung profitieren."

Über Younited

Die Younited SA ist eine der führenden Verbraucherkreditplattformen in Europa. Durch ständige Innovationen und modernste Technik bietet Younited 100% digitale Kredite mit Summen von

1.000 Euro bis 50.000 Euro zu Laufzeiten von sechs bis 84 Monaten an. Von diesem einfachen, schnellen und transparenten Angebot profitieren bereits heute über 1 Mio. Kunden.

Younited ist derzeit in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien sowie Portugal vertreten und erwirtschaftet mehr als 2 Milliarden Euro Bruttowarenvolumen (GMV) jährlich, wobei fast 50 Prozent des Umsatzes außerhalb des Gründungsstandorts Frankreich erzielt werden. 2021 wurde das Unternehmen mit dem EU Fintech Award prämiert. Das Unternehmen durchläuft zurzeit den Prozess einer B Corp.-Zertifizierung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.younited- group.com

Über OneFor

Die in Deutschland ansässige OneFor Holding GmbH ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das verschiedene digitale Finanz- und Geldanwendungen und technische Dienstleistungen anbietet, darunter Konto-, Zahlungs-, Handels-, Kredit- und Kartenservices. Das Unternehmen unterhält eine Partnerschaft mit Mastercard International, die sein Kartenangebot unterstützt. OneFor ermöglicht ein grenzenloses Familienkonto, das einzelne Transaktionen in Momente der Verbundenheit verwandelt, gemeinsame Erlebnisse schafft und die finanzielle Inklusion fördert, die die wirtschaftliche Entwicklung vorantreibt. Als paneuropäisches Start-up-Unternehmen verfügt OneFor über Teams in den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz und mehreren Ländern in Südosteuropa.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.onefor.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1922724/Younited_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1922725/OneFor_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/perfekte-ubereinstimmung-exklusive-partnerschaft-zwischen-younited-und-onefor-zur-bereitstellung-von-konsumentenkrediten-301650989.html

Original-Content von: Younited; OneFor, übermittelt durch news aktuell