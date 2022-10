Autoflower World Cup

Dritte Ausgabe des Autoflower World Cup

Autoflowers (selbstblühende Hanfsamen) haben einen Durchbruch in der Cannabisindustrie und der Cannabiskultur im Allgemeinen erzielt, und dank der gesamten Cannabis-Community und der Autoflower-Enthusiasten war die letzte Ausgabe des Autoflower World Cup ein großer Erfolg.

Die letztjährige Veranstaltung war ein Knaller. Die Veranstalter des AWC sorgten dafür, dass sich Anbauer und Züchter wie zu Hause fühlten, und schuf einen sicheren Boden für die Cannabis-Community, um Erfahrungen auszutauschen, Gleichgesinnte zu treffen und die besten Autoflowers auf dem Markt kennenzulernen.

Die Richter hatten es wirklich schwer, unter den Teilnehmern aus der ganzen Welt die Allerbesten auszuwählen, aber die Entscheidung musste getroffen werden. Fast Buds holte sich den ersten Platz für seinen erstaunlichen, neu auf den Markt gekommenen Gorilla Punch Auto in der Kategorie Best Sativa, Seedstockers gewann den ersten Platz für seinen wunderbaren Candy Dawg Auto in der Kategorie Best Indica Strain und sein CBD Critical XXL Auto in der Kategorie Best CBD, und Smelly Flowers gewann in der Kategorie Best New Strain 2022 mit seinem herausragenden Auto Clementine Kush ... und es wird immer besser.

Der AWC präsentiert stolz die Ausgabe 2023 des Autoflower World Cup und versammelt noch mehr Marken, Züchter und Top-Spezialisten der Branche, um die besten Autoflowers des Jahres in den folgenden Kategorien zu beurteilen und zu wählen:

Beste Sativa-Sorte

Bester Indica-Sorte

Beste CBD-Sorte

Beste Samenbank

Beste neue Sorte 2023

Züchter haben einen langen Weg zurückgelegt und erreicht, was in den frühen 2000er Jahren unmöglich schien: Dank jahrzehntelanger harter Arbeit haben sich diese „Superautos" ihren festen Platz erobert.

Kommen Sie und leisten Sie den weltbesten Samenbanken und Autoflower-Züchtern beim größten Autoflower-Wettbewerb in Europa Gesellschaft, wenn die erfahrensten Spezialisten aus verschiedenen Bereichen der Cannabisindustrie ihre Bewertungen abgeben werden, wobei sie die eingereichten Sorten von 1 bis 10 blind testen und allein auf der Grundlage des Aussehens, des Aromas, des Geschmacks, der Wirkung und der Gesamterfahrung des Produkts beurteilen werden.

Der OG Club mitten im Herzen des schönen Barcelona in Spanien ist der perfekte Ort für die gesamte Cannabis-Community, um gemeinsam Autoflower-Geschichte zu schreiben. Kommen Sie und feiern Sie vom 10. bis 12. März mit, direkt nach der Ausgabe 2023 von Spannabis.

