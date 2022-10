LCY Chemical Corps.

LCY präsentiert sich auf der K 2022 mit fortschrittlichem Elastomer-Portfolio und C.A.R.E. Fachwissen

Beschleunigung der materialwissenschaftlichen Innovation für eine nachhaltige Zukunft

LCY Chemical Corp., ein führendes materialwissenschaftliches Unternehmen aus Taiwan, stellt auf der K 2022 sein Portfolio an thermoplastischen Elastomeren vor, um zu zeigen, wie es materialwissenschaftliche Innovationen für eine nachhaltige Zukunft beschleunigt. Mit Produktionsstandorten in Taiwan, China und den USA sowie einem breiten Vertriebsnetz mit Lagern in ganz Europa arbeitet LCY mit Kunden auf der ganzen Welt zusammen, um mit seinem fundierten Wissen über die Materialfunktionalität, dem firmeneigenen Hydrierungsprozess, den maßgeschneiderten Qualitätsprodukten und dem zuverlässigen Service vor Ort die besten Materiallösungen zu entwickeln.

LCYs Produkte wie Schlagzähmodifikatoren sind eine nachhaltige Lösung für recycelte Materialien

„Als Reaktion auf die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels setzt LCY seine 6-Wege-Strategie ein, um die Auswirkungen auf die Umwelt durch Recycling, Ersetzen, Verringern, Wiederverwenden, Wiedergewinnen und Erneuern von Materialien und Ressourcen zu verringern", sagte Seng Wui Lim, Senior Vice President des Elastomergeschäfts bei LCY Chemical Corp.

„Wir kennen die Technologie zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaft. Unsere fortschrittlichen Produkte wie Schlagzähigkeitsmodifikatoren sind ein wichtiger Wegbereiter für nachhaltige Lösungen, die dazu beitragen, die Verwendbarkeit und Lebensdauer von recycelten Kunststoffen zu verbessern und damit den Kunststoffabfall zu reduzieren", fügte Lim hinzu.

Traditionell können Konsumgüter aus recyceltem Kunststoff eine schlechtere Qualität oder weniger Transparenz aufweisen. Infolgedessen haben die Hersteller nach Lösungen gesucht, um das Aussehen und die Funktionalität ihrer Produkte zu verbessern, was zu höheren Produktionskosten führen kann. Der hochmoderne Zähigkeitsmodifikator von LCY weist dagegen verbesserte physikalische Eigenschaften auf, wie starke Plastizität, Abriebfestigkeit, Haltbarkeit und gute Modifizierbarkeit. Dieses SEBS mit niedrigem bis mittlerem Molekulargewicht benötigt nur 5 % des gesamten Rohmaterials und steigert die Energieeffizienz um 30 % und die Produktionskapazität um 20 %, wodurch unsere Kunden Produktionskosten sparen.

Neben den Schlagzähmodifikatoren präsentiert LCY auch seine umweltfreundliche BSA (biobasierte Bernsteinsäure). Dieses revolutionäre Netto-Null-Produkt basiert auf landwirtschaftlichen Rohstoffen und wird durch fortschrittliche Fermentationsverfahren hergestellt. Im Vergleich zu erdölbasierten Produkten reduziert die Biolösung von LCY die Scope-I-Emissionen vollständig und die Scope-II-Emissionen um 68 %. Durch die Reaktion von BSA und 1,4-Butandiol entsteht abbaubares PBS (Polybutylensuccinat), das in kompostierbaren Lebensmittelverpackungen weit verbreitet ist.

Unser Fachwissen in C.A.R.E.

Als aufstrebender Vorreiter bei nachhaltigen Elastomerlösungen beweist das LCY-Elastomerportfolio unsere Kompetenz in Sachen C.A.R.E.

Sauberer Prozess: Das LCY-eigene Hydrierverfahren liefert Produkte mit geringen Metallrückständen; die Ausgangsprodukte weisen eine kristallisierte Transparenz auf - sauber, sicher und gesetzeskonform.

Hochwertige Anwendungen: Mit bewährter Qualität in hochwertigen Anwendungen wie medizinischen Komponenten und 5G-Infrastrukturen wollen wir unser Portfolio und unsere Präsenz in hochwertigen Anwendungsmarktsegmenten weiter ausbauen. Besucher sind herzlich eingeladen, sich am Stand von LCY auf der K-Messe umzusehen und geeignete Elastomerlösungen zu entdecken.

Recycelte und erneuerbare Lösungen für Nachhaltigkeit: Das Engagement von LCY für eine nachhaltige Zukunft treibt uns zu ständiger Innovation und Weiterentwicklung unseres Produktangebots an, darunter Schlagzähmodifikatoren, Bio-Bernsteinsäure, biobasierte Alternativen und vieles mehr.

Effizienz: Die SBCs von LCY haben verbesserte Eigenschaften und Produktleistungen. Ausgestattet mit einer guten Verarbeitbarkeit der Produkte und einer flexiblen technischen Unterstützung helfen wir unseren Kunden, die Produktion und die Energieeffizienz ihrer Prozesse zu steigern.

Besseres Leben mit nachhaltigen Elastomerlösungen von LCY, präsentiert auf der K 2022

LCY strebt danach, mit seinen nachhaltigen Elastomerlösungen ein besseres Leben für alle zu ermöglichen. Auf der K 2022 werden wir unsere hervorragenden Angebote für folgende Anwendungen vorstellen.

Medizinische Komponenten: Sichere und hygienische medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien geben den Nutzern Sicherheit. Das SEBS-Polymer GLOBALPRENE 9645D/9550 von LCY mit hohem Vinylgehalt hat einen geringen Polystyrolanteil, der zu einer weichen Textur, hoher Transparenz und geringen extrahierbaren Eigenschaften beiträgt, was das Polymer zu einer ausgezeichneten Wahl für medizinische Anwendungen und Kunststoffmodifikationen macht. Das SEBS-Polymer von LCY trägt dazu bei, sichere medizinische Erfahrungen in Verbindung mit höchstem Komfort zu schaffen.

Kosmetik: Das neuartige Styrol-Ethylen-Propylen-Blockcopolymer GLOBALPRENE 8501U von LCY ermöglicht die Reichhaltigkeit von Hautpflegeprodukten, auf die sich die Anwender in kalten, trockenen Wintern verlassen. Es wurde entwickelt, um die Viskosität zu erhöhen und die scherverdünnende Funktion zu verbessern, damit sich Cremes und Lotionen mit reichhaltiger Textur leicht auftragen und verteilen lassen. Die Anwendung dieses Copolymers ist nicht auf Kosmetika beschränkt und kann auch in Füllmassen für Glasfaserkabel gefunden werden.

Erfahrung im Kleben: Vom Aufkleben eines Post-its bis zum Aufhängen Ihrer Lieblingsfamilienfotos - die einzigartigen Formulierungen von LCY für SBCs GLOBALPRENE 5516/9526D sorgen für überragende Klebeerlebnisse und einen einfachen Lebensstil. Das hervorragende SBC-Angebot ermöglicht die Herstellung von Struktur- oder Haftklebstoffen und könnte in Schmelzklebstoffe umgewandelt werden, um die flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) zu reduzieren und unseren Planeten zu schützen.

Erkunden Sie mit uns auf der K 2022 das nachhaltige Universum von LCY #WeAreIn

Möchten Sie mehr über LCY-Lösungen erfahren?

Den Weg für eine bessere Zukunft ebnen? Wir sind dabei

Damit die Dinge nicht auseinanderfallen? Wir sind dabei

Den Menschen den Komfort geben, den sie verdienen? Wir sind dabei

Das LCY-Team lädt die Besucher zu unserer K 2022 in Halle 7.2 Stand F22 ein. Unsere engagierten Vertriebs- und technischen Support-Teams werden Ihnen unsere neuesten Durchbrüche in Sachen Nachhaltigkeit und Technologie vorstellen, Ausstellungsinhalte hervorheben und alle Ihre Fragen beantworten. Wir sind ganz bei unseren Kunden.

Informationen zu LCY Chemical Corps.

LCY Chemical Corp. wurde 1965 gegründet und setzt sich für wissenschaftliche Innovationen für eine nachhaltige Zukunft ein. Das Produktportfolio umfasst Elastomerlösungen, Hochleistungskunststoffe, Biowissenschaften und -lösungen, elektronische Materialien, Verbindungslösungen sowie industrielle Lösungen. LCY arbeitet mit Integrität, Teamwork, Innovation und Verantwortlichkeit und ist in ganz Asien, Nordamerika und im Nahen Osten vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.lcygroup.com/lcygroup/en/index.php

