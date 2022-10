Ketto

Wishing On a Star: Wie Promis wie Varun Dhawan gemeinsam dem 11-jährigen Zeus im Kampf gegen den Krebs helfen

Bangalore, Indien, und NEU-DELHI (ots/PRNewswire)

Die Crowdfunding-Plattform Ketto veranstaltet eine Kampagne, um die für Zeus benötigten 5 Crore (50 Mio. Rupien) zu sammeln

Zeus Agastya Krishna Banerjee war 6 Jahre alt, als er einen der unterhaltsamsten Stars Indiens, Varun Dhawan, kennenlernte. Als großer Fan von Varuns unnachahmlichem Stil und seinen Streetdance-Fähigkeiten wurde ein Traum wahr, als er den Star höchstpersönlich traf. Zeus, jetzt 11 Jahre alt, kämpft gegen akute lymphatische Leukämie (ALL). Zeus weiß nichts von seinem lebensbedrohlichen Zustand und kämpft seit Monaten gegen die Krankheit und ihre Rückfälle.

Das Leben ist nichts anderes als eine Sammlung solcher Momente und zufälliger Begegnungen, die einfach wertvoll sind. Für einen Star wie Varun hätte es nur ein weiterer Fan-Moment sein können, aber in der Minute, in der er von Zeus' Kampf hörte, nahm er ein Video auf, um diesen starken kleinen Kämpfer aufzuheitern. In dem Video, das auf der für Zeus eingerichteten Instagram-Seite @save_zeus gepostet wurde, sagt Varun: „Hey Zeus, ich sende dir viel Liebe. Ich bin mir sicher, dass du bald wieder zu Kräften kommst, und ich kann es kaum erwarten, dass es dir wieder besser geht, damit wir zusammen abhängen können." Varuns Geste ist sicher ein Sonnenstrahl inmitten der grauen Wolken, die über Zeus, seiner Familie und seinen Freunden hängen.

„Am Donnerstag, dem 6. Oktober, habe ich auf der Crowdfunding-Plattform Ketto verzweifelt um Hilfe gebeten, um die 5 Crore (50 Mio. Rupien) aufzubringen, die für Zeus' Behandlung mit einer sogenannten CAR-T-Zell-Therapie benötigt werden. Dem Universum ist es zu verdanken, dass ein Unternehmen, das von meinen ehemaligen Schülern und vielen anderen gegründet wurde, auf meinen Aufruf aufmerksam wurde. Sie haben sich der Sache angenommen und ihre Netzwerke zusammengetrommelt, um mir zu helfen", so Arundhati Banerji, Zeus' Mutter.

Durch ihre Hilfe haben Stars wie Kriti Kulhari, Yusuf und Irfan Pathan, Harbhajan Singh, Veda Krishnamurthy, Harsha Bhogle, Aakash Chopra, Jatin Sapru, Gurusharan (Guru) Randhawa Papa CJ und Manjari Fadnis ihre Social-Media-Plattformen genutzt, um ihre Hunderttausende von Unterstützern über Spendenaufrufe zu erreichen – eine Anzahl, die persönliche Anrufe oder WhatsApp-Nachrichten nicht so schnell erreichen können. Influencer wie Nikita Datta, Rahul Jaisingh und Akshay Mhatre haben sich ebenfalls beteiligt. Zeus' Eltern sind sehr dankbar für die Unterstützung, die die Kampagne bisher erfahren hat. Aber es gibt noch viel zu tun, und Zeus zählt auf die Sterne, sowohl am Himmel als auch auf der Erde. Jedes Teilen, jedes Weiterleiten, jede Rupie macht einen Unterschied. Bitte spenden Sie und teilen Sie die Kampagne https://www.ketto.org/fundraiser/my-son-is-fighting-for-his-life-and-we-need-your-support-to-save-him-701752

„Zeus ist ein besonderes Kind mit einem frechen Lächeln und er ist ein Kämpfer. Er liebt es, zu lesen, Geschichten zu erzählen, Musik zu machen und Filme zu sehen, vor allem über Superhelden. Und Superhelden sind das, was er jetzt braucht – um gemeinsam die Fundraising-Kampagne zu unterstützen. Zeus, der sich dessen nicht bewusst ist, trägt seinen Teil zu diesem Kampf um sein Überleben bei – wir als Gemeinschaft müssen den unseren tun. Während der Pandemie haben wir Millionen von Menschenleben durch den Notstand verloren, und wir haben als Gemeinschaft versprochen, dass wir gemeinsam dafür sorgen werden, dass sich diese Reihe unglücklicher Ereignisse nicht wiederholt. Bitte finden Sie noch einmal zusammen und helfen Sie, unseren Sohn zu retten. Um eines der von Zeus geliebten Harry-Potter-Bücher zu zitieren: Helfen Sie ihm der Junge zu sein, der leben wird", fügt Arundhati hinzu.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1919295/Varun_Dhawan_SaveZeus.mp4

