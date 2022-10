CMG Europe

CMG EUROPE: CMG-Konzert zu 50 Jahren diplomatische Beziehungen zwischen China und Deutschland abgehalten

London (ots/PRNewswire)

Anlässlich des 50. Jahrestags der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Deutschland ist am Donnerstag das von der China Media Group (CMG) veranstaltete zweite China-Europa-Musikfestival beziehungsweise das Konzert anlässlich des Jahrestags „50 Jahre • Neuer Aufbruch" der CMG abgehalten worden.

Etwa 200 chinesische und deutsche Künstler spielten dabei klassische Werke von Musikvirtuosen beider Staaten. Mit der Musik wurde eine Brücke für den Kontakt der Völker und den Kulturaustausch zwischen China und Deutschland geschlagen.

Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des deutschen Bundestags, Dr. Hans-Peter Friedrich, sagte in einer Glückwunschbotschaft an das Konzert, 1972 hätten zwei völlig unterschiedliche Kulturen sowie politische und wirtschaftliche Systeme sich miteinander verbunden. Die Bevölkerungen beider Staaten hätten sich gegenseitig verstehen wollen. Diese Gelegenheit sei genutzt worden. Mehrere Jahre später hätten Deutschland und China stark von der Globalisierung profitiert. Beide Bevölkerungen hätten Vorteile davon erhalten und beiden Staaten seien wirtschaftlicher Wohlstand und gesellschaftliche Stabilität gebracht worden. Musik sei eine gemeinsame Sprache der Menschheit und bringe Bevölkerungen näher zusammen, so Dr. Hans-Peter Friedrich weiter. Das Konzert der CMG sei eine schöne Brücke zur Verbindung der Herzen beider Bevölkerungen. Deutschland und China sollten in Zukunft Gemeinsamkeiten anstreben und Unterschiede bestehen lassen. Sie sollten gemeinsam die Herausforderungen vor der gesamten Menschheit bewältigen sowie gemeinsam kühn und unerschütterlich in die Zukunft marschieren.

Der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, sagte in einer Rede, im laufenden Jahr werde der 50. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Deutschland gefeiert. Dies habe eine meilensteinartige Bedeutung. In den vergangenen 50 Jahren hätten China und Deutschland trotz Meinungsverschiedenheiten kooperiert. Gemäß dem Haupttenor von Kooperation und gemeinsamem Nutzen sei eine umfassende strategische Partnerschaft etabliert worden. Die bilateralen Beziehungen würden stabil und langfristig vorangetrieben. Wu Ken brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Musiker beider Staaten durch dieses Konzert das gegenseitige Verständnis vertiefen könnten. Der Kulturaustausch könne gefördert und die gegenseitige Freundschaft verstärkt werden, so der Botschafter weiter.

Das CMG-Konzert zu 50 Jahren diplomatische Beziehungen wurde von CMG Europe, dem CMG-Zentrum für Kunst und Kultur und einem renommierten europäischen Klassik-Aufnahmeteam aufgenommen. Die englische und chinesische Version der Aufnahme werden am Donnerstag auf verschiedenen CMG-Plattformen, darunter CMG Music, CGTN English und CGTN French sowie im Radio und auf der App Yangshiping ausgestrahlt. Die deutsche Fassung des Konzerts wird dem deutschen Publikum über die lokalen Mainstream-Medien zugänglich sein.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1920276/CGTN_Image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cmg-europe-cmg-konzert-zu-50-jahren-diplomatische-beziehungen-zwischen-china-und-deutschland-abgehalten-301648356.html

Original-Content von: CMG Europe, übermittelt durch news aktuell