Clariter S.A.; COUNT Energy Trading

CLARITER UND COUNT GROUP SCHLIESSEN EINE STRATEGISCHE LIEFERVEREINBARUNG ÜBER 1,5 MILLIARDEN EURO FÜR NACHHALTIGE PRODUKTE AUS UPGECYCELTEN KUNSTSTOFFABFÄLLEN AB

Clariter und COUNT Energy Trading gaben heute eine strategische Liefervereinbarung für nachhaltig produzierte Öle und Lösungsmittel von Clariter bekannt, die von den ersten vier kommerziellen Anlagen des Unternehmens in Europa und im Nahen Osten geliefert werden sollen. Mit dem Ziel, einen nachhaltigen Wandel in der petrochemischen Industrie voranzutreiben, verpflichteten sich die Parteien zu einer mindestens 5-jährigen Zusammenarbeit.

Clariter, ein internationaler Pionier der Cleantech, hat eine einzigartige Lösung für zwei der größten Umweltprobleme der Welt entwickelt: die Plastikmüll-Epidemie und die anhaltende Abhängigkeit von Erdöl. Die innovative, firmeneigene Technologie von Clariter verarbeitet die meisten Arten von Kunststoffabfällen zu drei hochwertigen Produktfamilien: Öle, Wachse und Lösungsmittel, die herkömmliche Produkte auf Basis fossiler Brennstoffe ersetzen können. Verschiedene Industriezweige können diese als Ausgangsmaterial für mehr als 1.000 nachhaltig hergestellte Industrie- und Verbraucherprodukte verwenden, darunter Druckertinte, Schuhcreme, Farben und Kerzen. Clariter bereitet nun die weltweite Einführung vor, wobei die erste kommerzielle Anlage voraussichtlich Ende 2025 in Betrieb genommen wird. Im Rahmen der Vereinbarung mit COUNT werden die ersten vier kommerziellen Anlagen von Clariter in Europa und im Nahen Osten beliefert.

Mit ähnlichen Zielen wie Clariter ist COUNT Energy Trading ebenfalls bestrebt, eine Kreislaufwirtschaft zu fördern. Neben der Kreislaufwirtschaft geht COUNT die Nachhaltigkeit aus verschiedenen Blickwinkeln an und konzentriert sich dabei auf die Energiewende, eine transparente ESG-Berichterstattung, die Offenlegung von CO2-Emissionen und dekarbonisierte Transportmöglichkeiten. Um seine Ziele zu erreichen, hat COUNT 2021 seinen ersten ESG-Bericht veröffentlicht und einen Lastkahn für chemische Produkte in Betrieb genommen, der die strengsten Emissionsvorschriften erfüllt. Für COUNT ist diese Partnerschaft mit Clariter ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, die genau den Zielen der Kreislaufwirtschaft entspricht.

Ran Sharon, CEO und Gründer von Clariter, sagte: „Clariter ist der einzige chemische Recycler, der hochwertige Öle, Lösungsmittel und Wachse herstellt. Die Vereinbarung mit COUNT ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, die Welt von Plastikmüll zu befreien und Produkte auf Basis fossiler Brennstoffe zu ersetzen. Der gute Ruf und das Netzwerk von COUNT werden uns dabei helfen, rasch in viele neue Produktmärkte zu expandieren".

Jeroen Baaima, CEO von COUNT, sagte: „Die Partnerschaft mit Clariter unterstützt und stärkt unsere Bemühungen, den Übergang zur Nachhaltigkeit in unserer Branche zu vollziehen. Wir freuen uns, unseren Kunden die Kreislauföle und Lösungsmittel von Clariter anbieten zu können und sie damit auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen."

Auf der Grundlage aktueller Marktwerte wird der Wert der Vereinbarung zwischen Clariter und COUNT auf bis zu 1,5 Milliarden Euro an künftigen Produktverkäufen geschätzt.

Über Clariter:

Clariter ist ein globales Cleantech-Unternehmen, das ein chemisches Recyclingverfahren entwickelt hat, das eine Lösung für die Plastikmüll-Epidemie bietet. Diese patentrechtlich geschützte, effiziente Technologie wandelt Kunststoffabfälle in hochwertige Produkte um: Öle, Wachse und Lösungsmittel, die Produkte auf fossiler Basis ersetzen. Clariter bietet eine kommerziell attraktive Kombination aus Rentabilität und Nachhaltigkeit.

Über COUNT:

COUNT, mit Sitz in Rotterdam, Genf, Zug, Hamburg, London, Stavanger und Houston, ist ein Team von Handelsexperten für Energieprodukte und erneuerbare Energien mit dem Ziel, den Markt in eine nachhaltigere Zukunft zu führen. Da die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Lösungen in unserer Branche zunimmt, bietet COUNT sauberere Alternativen zu Produkten auf der Basis fossiler Brennstoffe, wie z. B. CO2-reduzierte Aromaten und recycelte Rohstoffe.

