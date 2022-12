Blue dot

Blue dot und KPMG Deutschland schließen strategische Allianz zur gemeinsamen Bereitstellung einer Technologie für steuerpflichtige Sozialleistungen

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Die hochmoderne KI von Blue dot, kombiniert mit der lokalen Steuer- und Marktkompetenz von KPMG, wird es deutschen Unternehmen ermöglichen, auf den deutschen Markt zugeschnittene Technologie zu verwenden, um die Einhaltung der Vorschriften für deutsche Kunden zu unterstützen.

Blue dot, eine führende Steuerplattform für mitarbeiterorientierte Ausgaben für die Analyse steuerpflichtiger Sozialleistungen und die Mehrwertsteuer Erstattung, gab heute eine strategische Allianz mit KPMG Deutschland bekannt. Durch diese Allianz kann KPMG Deutschland seinen Kunden direkt die Lösung Tax Employee Benefits (Technologie für steuerpflichtige Sozialleistungen, TEB) von Blue dot bereitstellen. KPMG unterstützt die Kunden bei der Implementierung und den Konfigurationsmöglichkeiten für die von Mitarbeitern eingereichten Transaktionen zur Rückerstattung der Mehrwertsteuer und Lohnsteuer und bietet bei Bedarf professionelle Unterstützung als Managed Services zur Einhaltung der Dokumentation und wirksamer Kontrollmechanismen.

KPMG ist eines der führenden Beratungsunternehmen in Deutschland, das seinen Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Vertragsberatung anbietet. Da das Datenvolumen weiter zunimmt und die Unternehmen lokal und global expandieren, entsteht auch für die Mitarbeiter eine Vielzahl von Kosten. KPMG sieht einen wachsenden Bedarf an Steuertechnologie in Finanz-, Steuer- und Lohnbuchhaltungsabteilungen, um die Kontrolle über diese Daten zu behalten.

Diese strategische Allianz wird es KPMG Deutschland ermöglichen, seinen Kunden die Möglichkeiten und Funktionen der globalen Blue dot-Plattform zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig kann KPMG Deutschland seine Kunden beim laufenden Betrieb unterstützen und die Lösung auf dem neuesten Stand der rechtlichen Änderungen halten.

Die „Tax Products Suite" von Blue dot ist einzigartig in ihrer Fähigkeit, Belegbilder in Kombination mit anderen Datensätzen, die aus anderen Quellsystemen abgerufen werden, zu verarbeiten und zu lesen. Blue dot entwickelt seit fast 10 Jahren länderspezifische Datenverarbeitungskapazitäten und Datenmodelle für den spezifischen Bereich der mitarbeiterbezogenen Ausgaben. Daher ist das Unternehmen in der Lage, eine einzigartige Lösung anzubieten, die eine mühelose Einhaltung der Steuervorschriften und Automatisierung für steuerpflichtige Sozialleistungen (TEB) für Deutschland und darüber hinaus gewährleistet.

„Wir freuen uns, unsere Präsenz Seite an Seite mit einem der anerkanntesten Steuerberatungsunternehmen auszubauen, und das in einem Markt, der so bekannt ist für sein Engagement bei der Einhaltung von Unternehmenssteuern. Wir haben bereits mit dem Employment Tax Team von KPMG Deutschland an verschiedenen Projekten zusammengearbeitet. Diese Allianz ist eine formale Bestätigung und gegenseitige Wertschätzung dieser engen Zusammenarbeit und des Vertrauens in dieses gemeinsame Angebot", sagte Remco Dewaerheijt, VP Tax Product Strategy & Content bei Blue dot.

„Wir sind stolz darauf, diese Allianz mit Blue dot bekanntgeben zu können, und freuen uns darauf, unser professionelles und technisches Know-how in einem Markt zu vereinen, der sowohl auf Kunden- als auch auf Behördenseite immer stärker von der Technologie bestimmt wird", sagt Marco Strootmann, Partner Employment Tax Services bei KPMG Deutschland. „Diese Allianz ermöglicht es uns außerdem, unsere Kunden nicht nur zu diesem veränderten Ansatz bei der Einhaltung von Vorschriften zu beraten, sondern ihnen auch bei der Umsetzung und dem Betrieb von technischen Lösungen zur Erfüllung ihrer Compliance-Verpflichtungen zu helfen."

Blue dot verfügt über eine breite Palette von direkten nativen Integrationen mit mehreren Kostenmanagement-Plattformen wie SAP Concur, MXP von Coupa Rydoo, Yokoy und vielen anderen führenden Kostenmanagement-Plattformen, was die Verbindung mit verschiedenen Datenquellen vereinfacht. Darüber hinaus können Kunden bei der Implementierung und dem Betrieb der Blue dot-Lösung von der spezifischen lokalen Rechtsexpertise und Branchenkenntnis von KPMG Deutschland profitieren.

Informationen zu Blue dot Blue dot wurde 2013 gegründet. Das Unternehmen ist ein Pionier auf dem Gebiet der Steuertechnologie und hat die erste technologiebasierte und dynamisch aktualisierte Finanzplattform für mitarbeitergesteuerte Transaktionen auf dem Markt entwickelt. Die „Tax Compliance Plattform" von Blue dot nutzt die Digitalisierung, die Einhaltung von Steuervorschriften und die Automatisierung, um die Daten der Mitarbeiterausgaben eines Unternehmens in Bezug auf die Mehrwertsteuer und steuerpflichtige Mitarbeiterleistungen zu verarbeiten und zu analysieren. Als privat geführtes Unternehmen hat der technologische Durchbruch von Blue dot mehr als 100 Millionen Dollar an privatem Beteiligungskapital eingebracht und ein großes Portfolio von Fortune 500 Kunden angezogen. Blue dot hat sich voll und ganz dem Ziel verschrieben, seinen Kunden einen Mehrwert zu bieten, nicht nur in Bezug auf Prozesseinsparungen und ROI, sondern vor allem in Bezug auf die Einhaltung lokaler Compliance-Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie auf: www.bluedotcorp.com.

Informationen zu KPMG

KPMG ist eine Organisation unabhängiger Mitgliedsunternehmen mit rund 236.000 Mitarbeitern in 145 Ländern. In Deutschland ist KPMG eines der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsunternehmen. Es beschäftigt rund 12.200 Mitarbeiter an 26 Standorten, die die Bedürfnisse von Unternehmen, Regierungen, öffentlichen Einrichtungen, gemeinnützigen Organisationen und über die Wirtschaftsprüfungs- und Assurance-Praxis von KPMG auch die der Kapitalmärkte erfüllen. KPMG setzt sich bei seinen Tätigkeiten stets für Qualität und Spitzenleistung im Service ein. Das Unternehmen gibt sein Bestes für die Kunden, wodurch es das Vertrauen der Öffentlichkeit durch sein Handeln und Verhalten gewinnt, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich.

Marco Strootmann ist spezialisiert auf lohnsteuerliche Themen inkl. lohnsteuerlicher Prozessberatung und Implementierung und Prüfung von Tax Compliance Management Systemen im Sinne des IDW AS 980. Darüber hinaus unterstützt er die Standardisierung und – wo sinnvoll – die Automatisierung von lohnsteuerrelevanten Prozessen, insbesondere im Bereich der Besteuerung von Veranstaltungen, Hospitality-Events und anderen Sachleistungen.

