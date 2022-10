Blue dot

Yokoy und Blue dot arbeiten zusammen, um eine End-to-End-Automatisierung der Mehrwertsteuerrückerstattung und der steuerpflichtigen Leistungen für Arbeitnehmer anzubieten

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Die Partnerschaft bietet unübertroffene Kontrolle über die Geschäftsausgaben mit digitalisiertem Management der Mehrwertsteuereinhaltung und Automatisierung der TEB-Leistungen

Blue dot, eine führende Steuerplattform für mitarbeitergesteuerte Ausgaben für die Mehrwertsteuerrückerstattung und steuerpflichtige Mitarbeiterleistungen, gab heute eine Partnerschaft mit Yokoy bekannt, dem Anbieter einer All-in-One-Lösung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) zur Automatisierung des Ausgabemanagements für mittelständische und große Unternehmen. Das KI-gestützte automatisierte Steuerkonformitätssystem von Blue dot wird in die Ausgabenmanagement-Plattform von Yokoy integriert, um die gleichzeitige Analyse und Verwaltung von Unternehmensausgaben zu erleichtern und den Kunden einen End-to-End-Service zu bieten, der sowohl das Ausgabenmanagement als auch die Rückerstattung der Mehrwertsteuer und die TEB-Vorteile in vollem Umfang abdeckt.

Die Bearbeitung von Spesenabrechnungen ist kostspielig und komplex, wobei der Großteil immer noch manuell von einzelnen Mitarbeitern eines Unternehmens erledigt wird, was Zeit kostet, die besser für wichtige Geschäftsaufgaben verwendet werden könnte. Durch die Nutzung der gemeinsamen Leistung von KI-gestütztem Ausgabenmanagement und Steuerautomatisierung unterstreicht diese Partnerschaft zwischen Blue dot und Yokoy die integrale Rolle, die Automatisierung und Technologie bei der Vereinfachung komplexer Finanzverfahren in modernen Unternehmen spielen.

„Wir freuen uns, unsere Kräfte mit Yokoy zu bündeln, einem Unternehmen, das unser Engagement teilt, bahnbrechende KI-Technologie in den Finanzsektor zu bringen und die Digitalisierung und Automatisierung innerhalb des Ökosystems weiter voranzutreiben", sagte Isaac Saft, CEO und Mitgründer von Blue dot. „Unsere gemeinsame Innovation wird es einer größeren Kundenbasis ermöglichen, eine schnelle, vollständig digitale Kreditorenbuchhaltung mit beispielloser Datenintegrität und einem hohen Maß an Governance und Compliance zu nutzen."

Blue dot rationalisiert den Prozess der Steueranalyse und -einreichung, der für wachstumsstarke Unternehmen in einem dynamischen, globalen und verteilten Arbeitsumfeld notwendig geworden ist. Die KI-gesteuerte Plattform von Blue dot identifiziert und verarbeitet sowohl die zu meldenden Zusatzleistungen als auch die erstattungsfähige Mehrwertsteuer, so dass die Finanzteams die Mehrwertsteuer auf ihre Erklärungen effizient und mühelos zurückfordern können, und schützt so Unternehmen vor Verstößen.

Diese Partnerschaft folgt auf eine bedeutende Finanzierungsrunde für Yokoy, die in die Verbesserung der Technologien für die Ausgabenmanagement-Plattform des Unternehmens geflossen ist. Was als Lösung mit Fokus auf Spesen begann, hat sich inzwischen zu einer umfassenden Plattform entwickelt, die Spesenmanagement, Lieferantenrechnungsverwaltung sowie die Überwachung von intelligenten Firmenkarten kombiniert und die entsprechenden Prozesse mit Hilfe von KI automatisiert.

„Seit Jahren bauen wir unser SaaS-Angebot zu einer End-to-End-Automatisierungslösung für unser Kundenportfolio aus", sagt Lars Mangelsdorf, Mitbegründer und Chief Customer Officer von Yokoy. „Durch die Kombination der ergänzenden Steueranalyseangebote von Blue dot mit unserer umfassenden KI-gestützten Ausgabenmanagementplattform können wir sicher sein, dass unsere Kunden jetzt Zugang zu einem erstklassigen Produkt mit verbesserter Sicherheit bei der Einhaltung von Steuervorschriften erhalten."

Informationen zu Blue dot Das 2013 gegründete Unternehmen Blue dot ist ein Pionier auf dem Gebiet der Steuertechnologie und hat die erste technologiebasierte und dynamisch aktualisierte Finanzplattform für mitarbeitergesteuerte Transaktionen auf dem Markt entwickelt. Die Blue dot Tax Compliance Plattform nutzt die Digitalisierung, die Einhaltung von Steuervorschriften und die Automatisierung, um die Daten der Mitarbeiterausgaben eines Unternehmens in Bezug auf die Mehrwertsteuer und steuerpflichtige Mitarbeiterleistungen nahezu in Echtzeit zu verarbeiten und zu analysieren. Als privat geführtes Unternehmen hat der technologische Durchbruch von Blue dots mehr als 100 Millionen Dollar an privatem Beteiligungskapital eingebracht und ein großes Portfolio von Fortune 500 Kunden angezogen. Blue dot hat sich voll und ganz dem Ziel verschrieben, seinen Kunden einen Mehrwert zu bieten, nicht nur in Bezug auf Prozesseinsparungen und ROI, sondern vor allem in Bezug auf den Sicherheitsgewinn, der sich aus der Einhaltung aller Vorschriften ergibt. Weitere Informationen finden Sie auf: www.bluedotcorp.com.

Informationen zu Yokoy Das 2019 in der Schweiz gegründete Unternehmen Yokoy bietet eine führende All-in-One-Lösung zur Automatisierung des Ausgabenmanagements für mittelständische und große Unternehmen durch künstliche Intelligenz (KI) und umsetzbare Erkenntnisse. Zu diesem Zweck vereint Yokoy Spesenmanagement, Rechnungsverarbeitung und die Verwaltung intelligenter Firmenkarten auf einer einzigen, intuitiven Plattform.

Yokoy hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt der Unternehmensausgaben von Grund auf zu verändern. Das Unternehmen wird von führenden Investoren wie Sequoia Capital, Balderton, Speedinvest, Visionaries Club, SIX Ventures, Swisscom Ventures und Left Lane unterstützt. Zurzeit beschäftigt Yokoy mehr als 250 Mitarbeiter an fünf Standorten weltweit.

