Medizinisches Cannabis aus Nordmazedonien jetzt auch in Deutschland: Cantourage kooperiert mit Green Medicals

Cantourage und die Green Medicals Gruppe arbeiten ab sofort zusammen, um medizinisches Cannabis aus Nordmazedonien nach Deutschland zu importieren

Das erste Produkt der Marke Blackbird ist bereits in deutschen Apotheken erhältlich

Die Therapiemöglichkeiten und -ansätze für Patienten und Patientinnen in Deutschland werden durch die beiden neuen THC-Genetiken Euforia und Kerosene Krash deutlich ausgebaut

Cantourage, führender europäischer Anbieter für medizinisches Cannabis, und die Green Medicals Gruppe arbeiten ab sofort zusammen. Die Partnerschaft ermöglicht die Versorgung der Patientinnen und Patienten über die Apotheken mit den beiden THC-Genetiken Euforia und Kerosene Krash. Der bereits auf dem Markt verfügbare Kultivar Euforia ist eine Sativasorte, die die Therapiemöglichkeiten für medizinische Cannabispatienten und -patientinnen weiter verbessern wird. In einigen Wochen wird die verfügbare Produktpalette mit dem indicadominanten Strain Kerosene Krash ergänzt.

Cantourage arbeitet bereits mit mehr als 30 Cannabis-Produzenten aus über 15 Ländern zusammen. Diese Vielzahl und Vielfältigkeit ermöglichen es Cantourage über die Fast Track Access Plattform eine große Anzahl an bisher in Deutschland nicht erhältlichen medizinischen Cannabisprodukten herzustellen und anzubieten.

Die Green Medicals Gruppe besteht aus drei Einheiten; dem Indoor Anbaubetrieb Green Medicals MKD, der Green Medicals Deutschland GmbH, die sich um die Vermarktung der Produkte kümmert, sowie der nun eingeführten Marke Blackbird, die für den höchsten pharmazeutischen Qualitätsstandard bei medizinischem Cannabis steht.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: "Mit Green Medicals arbeiten wir mit einem in Nordmazedonien führenden Produzenten zusammen und können so Großhändlern und Apotheken medizinisches Cannabis der Marke Blackbird anbieten. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Green Medicals und der damit verbundenen Ausweitung unseres Produktportfolios zur Versorgung von Patienten in Deutschland und anderen europäischen Ländern."

Philipp Marx, Geschäftsführer der Green Medicals Deutschland GmbH, kommentiert: "Die Partnerschaft mit Cantourage ist für Green Medicals der direkte Weg nach Deutschland, dem wichtigsten Markt für medizinisches Cannabis in Europa. Dies stellt eine große Chance für die Entwicklung der medizinischen Cannabisindustrie in Nordmazedonien dar. Der Markteintritt ist für uns von großer Bedeutung und wir freuen uns sehr, dass wir unsere Cannabisprodukte in medizinischer Qualität für Patientinnen und Patienten nach Deutschland, und langfristig auch in weitere Länder in Europa importieren können. Mit unserer Marke Blackbird wollen wir ein interessantes Produktportfolio aufbauen und medizinisches Cannabis in höchster Qualität aus kontrolliertem Indoor Anbau zu attraktiven Preisen anbieten."

Über Cantourage GmbH

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Dr. Florian Holzapfel, Norman Ruchholtz und Patrick Hoffman gegründet. Cantourage ermöglicht es Produzenten aus aller Welt, ihr Produkt schneller und kostengünstiger auf den wachsenden und profitablen europäischen Markt zu bringen und dabei höchste europäische Qualitätsstandards zu garantieren und weiterzuentwickeln. Das Unternehmen bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol in pharmazeutischer Qualität.

Über die Green Medicals Gruppe

Green Medicals MKD ist ein Indoor-Anbauunternehmen, das sich darauf konzentriert, mit professioneller Ausrüstung, in einer optimalen und reinen Umgebung, unter Einbezug der besten Nährstoffe und einer effektiven Anbaumethode ein qualitativ hochwertiges Cannabis-Endprodukt herzustellen. Die Produktion erfolgt unter GMP-Bedingungen und enthält alle relevanten Zertifikate, darunter auch GACP. Weitere Kernkompetenzen der Green Medicals Deutschland GmbH liegen in der Unterstützung des Vertriebs von medizinischen Cannabisprodukten der Eigenmarke Blackbird. Der zentrale Fokus von Green Medicals Deutschland GmbH ist die konstante Versorgung mit qualitativ hochwertigem medizinischem Cannabis für medizinische Zwecke.

Mehr erfahren: www.greenmedicals.de

www.blackbird-medical.de

