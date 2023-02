Geschäft mit USA-Reisen bricht alle Rekorde / Aus Angst vor Flugchaos werden vor allem Direktflüge gebucht / Umsatz für USA-Reisen 75 Prozent über Vorjahr / Kräftig steigende Durchschnittspreise

America Unlimited

Die Nachfrage nach Urlaubsreisen in die USA ist derzeit so stark wie lange nicht. Zwei Wochen vor Beginn der Internationalen Tourismusbörse in Berlin (ITB) verzeichnet America Unlimited, einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Nordamerika, ein Buchungsplus von rund 30 Prozent gegenüber 2022 und einen Umsatzanstieg von sogar 75 Prozent. Erst letzte Woche hatte die US-Bundesregierung einen starken Anstieg ausländischer Gäste gemeldet. Allein aus Deutschland werden in diesem Jahr 1,78 Millionen Besucher erwartet und damit rund 300.000 mehr als in 2022.

"Nach zwei Jahren Pandemie und Entsagung gönnen sich die Menschen wieder was und wollen ihre Träume endlich wieder leben. Und die Staaten als Sinnbild für Freiheit und Erlebnis sind für viele nach wie vor ein Traum", freut sich Timo Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited, über die starken Zuwächse. Für den Traum von der Reise ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten greifen die Kunden durchaus tief in die Tasche. Beim Spezialanbieter aus Hannover ist der durchschnittliche Umsatz pro Reise von 8.500 Euro in 2022 auf 11.000 Euro in diesem Jahr gestiegen.

Am häufigsten geht die Reise auch in 2023 in den Südwesten der USA. Kalifornien, Nevada und Arizona stehen auf der Wunschliste der Nordamerika-Urlauber ganz oben. Die Umsätze für die Region steigen um 80 Prozent, im ebenfalls im Westen gelegenen Bundesstaat Utah sogar ums Doppelte. Auch die Südstaaten und der Nordwesten, einschließlich Oregon und Washington, verzeichnen hohe Zuwächse. Stark nachgefragt werden Touren mit dem Wohnmobil.

Ungewöhnlich hoch ist laut Kohlenberg auch der rapide Anstieg bei den gebuchten Direktflügen. "Aus vielen Kundengesprächen wissen wir, dass Urlauber aus Angst vor einem erneuten Flugchaos wie in 2022 Umsteigeflughäfen und Drehkreuze meiden." Dafür würden zunehmend mehr Reisende in Kauf nehmen, dass sie dafür mehr Geld auf den Tisch legen müssten.

Über America Unlimited:

America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinations-Erfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht. Im Februar 2023 übernahm das niedersächsische Unternehmen den österreichischen Marktführer für Nordamerika-Reisen canadareisen.at amerikareisen.at.

