Gemeinsam für den Klimaschutz

Die SOS-Kinderdörfer weltweit und das Unified Filmmakers Festival starten Video-Kampagne zum Thema Klimawandel

München (ots)

Die SOS-Kinderdörfer weltweit sind Kooperationspartner des Unified Filmmakers Festival für ihre "Children's Vision"-Kampagne 2022.

Für diese Kampagne haben Filmschaffende des Unified Filmmaker-Netzwerks aus über 20 Ländern Kinder zum diesjährigen Thema "Klimawandel" interviewt. Insgesamt entstehen zehn verschiedene Clips, die auch einen Spendenaufruf für die SOS-Kinderdörfer weltweit enthalten werden. Die SOS-Kinderdörfer unterstützen Kinder und Familien in Not in über 130 Ländern.

"Wir sind sehr froh, mit unserer Kampagne einen kleinen Teil dazu beizutragen, die Stimmen der Kinder, die ihr Leben lang unter den Folgen des Klimawandels leiden müssen, sicht- und hörbar zu machen", sagt Florian Deyle, Leiter des Unified Filmmakers Festivals.

Alexandra Reinhart (Marketing-Leitung der SOS-Kinderdörfer weltweit) sagt: "Besonders die Kinder und Jugendlichen sind die Leidtragenden des Klimawandels. Die SOS-Kinderdörfer unterstützen Projekte in besonders vom Klimawandel betroffenen Regionen, um den Kindern und Familien dort zu ermöglichen, in Sicherheit aufzuwachen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass das Unified Filmmakers Festival das wichtige Thema Klimaschutz = Kinderschutz gewählt hat."

Die Clips sind unter anderem auf dem YouTube-Kanal der SOS-Kinderdörfer zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=urNCcnJDF88

https://www.youtube.com/watch?v=4A2FaNlkcrY

Auf der Website des Unified Filmmakers Festivals finden Sie außerdem vom 01.-31.05.2022 kostenfrei kuratierte Kurzfilme zum Thema Klimawandel.

