Sondersendung auf Fix&Foxi TV: Mitreißende, exklusive Reportagen aus Peru, Indien und Bosnien

Kooperation der Your Family Entertainment AG und SOS-Kinderdörfer weltweit

München (ots)

Die erfolgreiche Kooperation der Your Family Entertainment AG und SOS-Kinderdörfer weltweit wird nach acht Jahren ausgebaut. Zum internationalen Kindertag am 1. Juni 2021 strahlt der Familiensender Fix&Foxi TV der Your Family Entertainment AG exklusiv mitreißende Reportagen über das Leben in SOS-Kinderdörfern in Peru, Indien und Bosnien aus.

Im Rahmen dieser Dokumentationen bekommen Zuschauer:innen einen einmaligen Einblick in den Alltag der Kinder und ihrer Betreuer:innen. So zeigt der bekannte peruanische Fußballstar Claudio Pizarro sein Engagement im SOS-Kinderdorf in Lima, während Amrita aus ihrem Leben im Kinderdorf in Faridabad berichtet. Leijla aus Bosnien erzählt eindrucksvoll, wie sie ihren Traum, als Journalistin zu arbeiten, verwirklicht. Und nicht zuletzt nehmen Fix&Foxi die jungen Zuseher:innen und ihre Familien mit zum abwechslungsreichen Programm ins SOS-Feriendorf Caldonazzo. Die Dokumentarfilme sind um 11.30 Uhr und um 15.30 Uhr zu sehen.

Diese außergewöhnlichen Berichte zeigen den Zusammenhalt und das wundervolle Miteinander in den SOS-Kinderdörfern auf der ganzen Welt. Positive soziale Werte wie diese werden auch beim preisgekrönten Familiensender Fix&Foxi TV großgeschrieben. Bei der Programmerstellung wird besonders darauf geachtet, dass alle ausgestrahlten Sendungen unterhaltsam, lehrreich und frei von Gewalt sind. Dabei werden etwa wichtige Themen wie Umweltschutz, Inklusion und soziale Kompetenz vermittelt. Für ihr Engagement gegen Gewalt und Reizüberflutung im Familienfernsehen werden der Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Piëch und Your Family Entertainment AG im September 2021 mit dem renommierten 10. Award des Internationalen Marken-Kolloquiums ausgezeichnet.

Der Familiensender Fix&Foxi TV wird über mehr als 180 Kabelnetze in DACH verbreitet, darunter Vodafone, Pÿur, NetCologne, Magenta AT, Liwest, A1 Telekom und Salzburg AG. Zudem ist Fix&Foxi TV via IPTV empfangbar, z. B. über Zattoo, Waipu und 1&1.

"Der internationale Kindertag ist ein weiterer Anlass für uns, auf die bewundernswerte Arbeit von SOS-Kinderdörfer weltweit aufmerksam zu machen. Das letzte Jahr hat viele weitreichende Veränderungen mit sich gebracht; umso wichtiger ist es, dass Organisationen wie SOS-Kinderdörfer weltweit noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Kinder sind unsere Zukunft und deshalb sind wir sehr stolz auf unsere langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit SOS-Kinderdörfer weltweit" sagt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainment AG.

"In einer der größten Krisen der jüngeren Geschichte ist es umso wichtiger, die schwächsten Mitglieder - die Kinder - nicht zu vergessen. Die SOS-Kinderdörfer kümmern sich Tag für Tag um das Wohl der Kinder. Denn gerade in Tagen wie diesen brauchen Kinder einen verlässlichen Rahmen, ist es wichtig, Bindungen aufzubauen, damit sie zu selbstbewussten Erwachsenen heranwachsen können. Die SOS-Kinderdörfer haben sich dieser Aufgabe verschrieben und Fix&Foxi TV hilft uns sehr dabei, anschaulich Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema zu lenken. Dafür sind wir dankbar" sagt Dr. Wilfried Vyslozil, Vorstandsvorsitzender der SOS-Kinderdörfer weltweit in München.

Die SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige soziale Organisation, die 1949 von Hermann Gmeiner ins Leben gerufen wurde. Seine Idee: Jedes verlassene, Not leidende Kind sollte wieder eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf haben, in dem es wie andere Kinder in Geborgenheit heranwachsen kann. Aus diesen vier Prinzipien ist eine global agierende Organisation entstanden, die sich hauptsächlich über private Spenden finanziert. Heute ist die Organisation mit über 550 Kinderdörfern und mehr als 2.500 weiteren SOS-Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen, Nothilfeprojekte und der SOS-Familienhilfe in 137 Ländern aktiv und unterstützt jährlich rund 1,5 Millionen Kinder und Erwachsene.

Website: www.sos-kinderdoerfer.de

YouTube: www.sos-kinderdoerfer.tv

Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit.

