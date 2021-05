SOS-Kinderdörfer weltweit

Jubiläum: SOS-Kinderdörfer und doxx kooperieren seit 9 Jahren

Landshut/München (ots)

Im Mai zeigen die SOS-Kinderdörfer und doxx (vormals PLANET) eine Reihe von Sonderprogrammierungen, um auf das Leid von Kindern weltweit aufmerksam zu machen. Eine Kooperation, die bereits das neunte Jubiläum feiert.

Schon seit 9 Jahren kooperiert der Dokumentationssender doxx (vormals PLANET) mit der Kinderschutzorganisation SOS-Kinderdörfer. Auf das Wohl von benachteiligten Kindern aufmerksam zu machen, das liegt den Machern von doxx besonders am Herzen. Diesmal treten die Partner wieder eine gemeinsame Reise in die Kinderdörfer weltweit an und präsentieren eine Reihe von Filmen über bewegende Schicksale, aber auch hoffnungsvolle Begegnungen.

Alexander Trauttmansdorff, Geschäftsführung HIGH VIEW, zur Kooperation: "Wir freuen uns, dass wir die SOS-Kinderdörfer schon so lange als Partner unterstützen können. Wir bringen unsere Zuschauer an die Schauplätze, an denen die SOS-Kinderdörfer aktiv sind, und wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man sehr viel mit letztlich sehr wenig bewegen kann."

"Kinder brauchen heute mehr denn je ein liebevolles und verlässliches Zuhause und die Stärkung ihres Selbstvertrauens. Gerade in vielen armen Ländern drohen fragile Familien aktuell durch die Corona-Krise auseinanderzubrechen und können ihren Alltag kaum mehr ohne Unterstützung meistern. Jetzt ist es an der Zeit, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Es braucht Solidarität und Mut. Es geht darum, Zeichen zu setzen. Die Dokumentationen auf DOXX erzeugen auf anschauliche Art Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema", sagt Dr. Wilfried Vyslozil, Vorstandsvorsitzender der SOS-Kinderdörfer weltweit in München.

Im Rahmen der Kooperation werden im Mai drei Dokumentationen und fünf Kurzfilme bei doxx im Pay-TV gezeigt.

Die Programme im Überblick:

Die Dokumentationen

FLUCH UND SEGEN - PERU, DAS MEER UND EL NIÑO

Am Samstag, den 15. Mai 2021 ab 20.15 Uhr // TV Premiere

Peru, große Nation an der Westküste Südamerikas. In der Hauptstadt Lima gibt es ein Restaurant neben dem anderen. Vor allem Restaurants mit dem Nationalgericht Ceviche. Aber die ganze Wahrheit sieht man nicht. Es ist eine Strömung im Pazifik, el Nino. Diese Strömung ist die Ursache für die Überschwemmung von zahlreichen Landstrichen, hunderten von Todesopfern und Elend. Viele Menschen sind betroffen, wie die Bäckerin Wilma Rodrigo. Nicht nur sie, sondern fast die Hälfte der Bevölkerung in Peru hat keinen Zugang zu Strom, Wasser, Bildung und staatlichen Leistungen. Aber es gibt auch Hoffnung, Dank der Hilfsorganisationen und Menschen, die Einfluss haben und helfen, um etwas zu bewegen. In diesem Film werden einige Erfolgsgeschichten gezeigt, wie die von Eusebia, die vom SOS-Kind zu einer erfolgreichen Bankettchefin geworden ist. Oder die Geschichte des ehemaligen SOS-Kindes Francisco Chavez, Gewinner der Castingshow "La Voz" und heute ein berühmter Sänger. Dass Kinder in Peru die Chance bekommen, zu eigenverantwortlichen Erwachsenen zu werden wie Eusebia, Francisco und all die anderen, ist auch dank der Hilfe der SOS-Kinderdörfer weltweit möglich.

INDONESIEN - EINSATZ AUF DEN INSELN

Am Samstag, den 22. Mai 2021 ab 20:15 Uhr

Die 17-jährige Mistahuna Jannah ist eine Tsunami-Halbwaise. Ihre Mutter und Schwester sind 2004 bei der verheerenden Flutkatastrophe in Indonesien ertrunken, der Vater war danach schwer traumatisiert. Im SOS-Kinderdorf Banda Aceh fand sie ein langfristiges, sicheres und stabiles Zuhause. Nach dem Tsunami beschloss der nationale SOS-Direktor von Indonesien, Gregor Nitihardjo, sofort nach Banda Aceh zu gehen. Die Region hatte es schwer getroffen und SOS wollte unmittelbar mit der Nothilfe beginnen. Jedoch stieß man trotz der Katastrophe zunächst auf große Widerstände, denn die Region wurde durch die Scharia Islam isoliert. Das SOS-Team setzte sich jedoch am Ende durch und konnte sich so auf die Evakuierungslager und die Versorgung der Opfer konzentrieren. Die Kinder wurden zudem in SOS-Kinderschutzzentren von Psychologen betreut. Im nächsten Schritt mietete SOS in Banda Aceh ein unbeschädigtes Haus für dreißig Tsunami-Waisen, aus dem heute ein richtiges SOS-Kinderdorf geworden ist. Mistahuna lebt inzwischen im Sportinternat, trainiert Taek Wan Do und möchte später Polizistin werden. Doch wann immer sie kann, besucht sie ihre SOS-Mutter und ihre 132 SOS-Geschwister.

ZWISCHEN FLUT UND FORTSCHRITT: DIE SOS-KINDERDÖRFER WELTWEIT IN BANGLADESCH

Am Samstag, den 29. Mai 2021 ab 20:15 Uhr

Der Klimawandel trifft Bangladesch besonders: immer häufiger gibt es Überschwemmungen in dem überbevölkerten Land, das nun auch noch mit der Pandemie kämpft. Die Doku zeigt, wie Familien mit Hilfe der SOS-Kinderdörfer den Herausforderungen standhalten.

Mit knapp 165 Millionen Einwohnern auf einer Fläche, die knapp so groß ist wie Deutschland, ist Bangladesch eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt. Das Land am Golf von Bengalen ist von Wasseradern und Sümpfen durchzogen. Seit der Meeresspiegel steigt, stehen immer häufiger auch außerhalb der Regenzeit Städte und Dörfer unter Wasser. Auch das SOS-Kinderdorf Chittagong ist davon betroffen und hat Maßnahmen ergriffen, von denen auch die Nachbarn im Ernstfall profitieren. In breit aufgestellten Förderprogrammen helfen die SOS-Kinderdörfer auch Familien, die an den Ufern der Flüsse leben und bedroht sind, durch Überschwemmungen alles zu verlieren. Auch bei der Bewältigung der Pandemie engagieren sich die SOS-Kinderdörfer im ganzen Land.

Die Organisation startete ihre Arbeit in Bangladesch 1973 nach dem Unabhängigkeitskrieg. Ein Kernpunkt der Arbeit in den SOS-Kinderdörfern ist es, Kinder zu eigenständigem Denken zu ermutigen und sie zu starken Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Die Förderung von Mädchen und Frauen steht dabei ganz oben. In ihrer männerdominierten Gesellschaft sollen sie sich behaupten können.

Die Kurzfilme:

Österreich - Das Clearing-house Salzburg

Montag, den 17. Mai 2021 ab 20:15 Uhr

Jordanien - Die Taekwondo-Meisterin

Dienstag, den 18.Mai ab 20:15 Uhr

Gambia - Die Fussball-Zwillinge

Mittwoch, den 19. Mai 2021 ab 20:15 Uhr

Nordirak - Kinder und Frauen im Nordirak

Donnerstag, den 20.Mai 2021 ab 20:15 Uhr

Bosnien - Neue Hoffnung für Jugendliche

Freitag, den 21.Mai 2021 ab 20:15 Uhr

Über doxx

doxx, ein TV-Sender der HIGH VIEW, bietet seinen Zuschauern ein hochwertiges Fernsehprogramm, das bildet und bewegt. Zu sehen sind die besten Dokumentationen aus den Themengebieten Nachhaltigkeit und Zukunft, Reise und Abenteuer sowie Natur, Kultur, Spezial und Familie. Mit einem großen Anteil an deutschen und europäischen Filmen ist das Programm von doxx speziell auf deutschsprachige Zuschauer zugeschnitten. doxx erreicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz 1,5 Millionen Haushalte und kann über eine Vielzahl digitaler Fernsehanbieter empfangen werden, darunter Kabelplattformen und IPTV-Veranstalter.

www.doxx-tv.de I www.highview.com

